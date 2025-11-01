'Tia chớp' Maserati Grecale Folgore thuần điện đầu tiên về Việt Nam

Maserati Grecale chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 6.2023 với 3 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và nhà phân phối cũng hứa hẹn sớm mang bản chạy điện đến tay người dùng. Sau hơn 2 năm, Grecale Folgore thuần điện (EV) cũng chính thức có mặt tại Việt Nam, thông qua diện nhập khẩu chính hãng, có giá 5,495 tỉ đồng.

Grecale Folgore, mẫu SUV thuần điện đầu tiên được Maserati trình làng toàn cầu ẢNH: C.T

Grecale Folgore là mẫu SUV điện đầu tiên Maserati trình làng toàn cầu, đây là bước đi quan trọng trong chiến lược điện khí hóa của hãng xe sang nước Ý. "Folgore" trong tiếng Ý có nghĩa là "Tia chớp" - tên gọi Maserati sử dụng cho dải xe điện của mình. Ngoài Grecale thuần điện, thương hiệu "Cây đinh ba" cũng mới trình làng thêm mẫu GranCabrio Folgore tại Việt Nam.

Grecale Folgore vẫn mang thiết kế tương đồng như các phiên bản dùng động cơ xăng nhưng có một số chi tiết được điều chỉnh, nhằm tối ưu tính khí động học. Phần lưới tản nhiệt phía trước khép kín, loại bỏ khe hút gió thường thấy trên xe động cơ đốt trong. Ngoại thất sử dụng màu sơn Grigio Lava mang sắc xám ánh đồng, tùy chọn màu đặc trưng của bản Folgore.

Ngoại hình Grecale Folgore mang màu xám ánh đồng độc đáo ẢNH: C.T

Bên trong khoang cabin, một số chi tiết nội thất sử dụng vật liệu như sợi nylon tái chế từ lưới đánh cá cũ và rác thải công nghiệp. Việc lựa chọn chất liệu này là một phần trong định hướng phát triển bền vững của Maserati.

Tương tự như các phiên bản khác, Grecale thuần điện vẫn có khu vực điều khiển mang phong cách hiện đại, sang trọng với ba màn hình gồm bảng đồng hồ sau vô-lăng, màn hình trung tâm đồng kích thước 12,3 inch và màn hình phụ để điều khiển chức năng, kích thước 8,8 inch. Ngoài ra, người dùng có thể kết nối Apple Carplay/Android Auto và trợ lý ảo để ra lệnh.

Không gian nội thất Grecale Folgore thiết kế tương tự bản Grecale dùng động cơ xăng

ẢNH: C.T

Về khả năng vận hành, Grecale thuần điện sử dụng mô-tơ có công suất lên tới 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820 Nm, giúp tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 4,1 giây. Thông số trên mạnh hơn bản Trofeo (530 mã lực) nhưng lại tăng tốc chậm hơn 0,3 giây (Grecale Trofeo tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 3,8 giây) do trọng lượng bộ pin nặng hơn đáng kể.

Ngoài ra, mẫu xe này trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 105 kWh với công nghệ 400 volt cho phạm vi hoạt động khoảng 501 km mỗi lần sạc. Tại Việt Nam, hãng xe Ý trang bị cho người dùng bộ sạc treo tường công suất 7 kW và bộ sạc di động 3 kW, giúp linh hoạt sạc pin trong quá trình di chuyển.

Hàng ghế sau trên Grecale Folgore rộng rãi, thoải mái cho 2 - 3 người ngồi

ẢNH: C.T

Nhằm nâng cao trải nghiệm lái, mẫu SUV thuần điện của Maserati có 4 chế độ lái, gồm: Max Range, GT, Sport và Off-Road. Trong đó, chế độ Max Range sẽ giới hạn hiệu suất động cơ, các thiết bị điện trong xe để tăng tối đa phạm vi hoạt động. Đây là tính năng quan trọng, giúp "cứu vãn" một số tình huống cạn năng lượng đối với người dùng xe điện.

Việc bổ sung thêm phiên bản thuần điện cho Grecale cho thấy định hướng mở rộng dải sản phẩm của Maserati tại thị trường Việt Nam, nhằm đáp ứng thị hiếu của người dùng trước làn sóng điện khí hóa đổ bộ.