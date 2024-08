Tiệc sinh nhật của Cổ Thiên Lạc bị đem ra lừa đảo

Tiệc sinh nhật của Cổ Thiên Lạc bị nhiều kẻ lợi dụng kiếm tiền Ảnh: AFP

Truyền thông Hồng Kông tiết lộ Cổ Thiên Lạc bước sang tuổi 54 vào tháng 10 tới. Để đón tuổi mới và đánh dấu 30 năm hoạt động nghệ thuật, tài tử xứ cảng thơm dự kiến tổ chức bữa tiệc kỷ niệm tại một nhà hàng ở khu Tsim Sha Tsui (Hồng Kông) vào ngày 19.10 và có mẹ anh tham dự.

Người hâm mộ của tài tử 7X cũng có thể đăng ký tham gia sự kiện. Được biết, các thành viên trong fan club của sao phim Thần điêu đại hiệp cần bỏ ra 300 HKD/vé (khoảng 955.000 đồng) trong khi những người không phải thành viên fan club phải trả 500 HKD/vé (gần 1,6 triệu đồng) để dự sự kiện. Đã có 500 vé được bán hết ngay sau khi mở đăng ký và có hơn 300 người hâm mộ được cho là đang nằm trong danh sách chờ.



Tiệc sinh nhật sắp tới của Cổ Thiên Lạc trở thành cơ hội kiếm tiền của những kẻ đầu cơ hay lừa đảo. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đăng bài rao bán vé dự tiệc sinh nhật của ngôi sao này với giá cao gấp nhiều lần so với mức phí gốc. Đáng nói, có người tăng giá vé lên tới 26.800 nhân dân tệ (hơn 93 triệu đồng) và quảng cáo rằng người mua có thể chụp hình với thần tượng.

Nam diễn viên nhắc nhở người hâm mộ cảnh giác trước những hành vi lừa đảo Ảnh: HK01

Trước thực trạng kể trên, công ty quản lý của Cổ Thiên Lạc mới đây đã đưa ra thông báo chính thức, gọi đây là hành vi mua bán vé trái phép và cảnh báo người hâm mộ về nguy cơ bị lừa đảo. "Vé tham dự tiệc sinh nhật Cổ Thiên Lạc năm 2024 được đăng ký bằng tên thật và không được chuyển nhượng. Cùng với đó, cổng đăng ký đã bị đóng do hết chỗ", đơn vị này cho biết.

Phía này tiếp tục: "Công ty chúng tôi và ông Cổ chưa bao giờ ủy quyền hoặc làm việc với bất kỳ cá nhân hay công ty nào để làm đại lý bán vé hoặc xử lý vấn đề liên quan đến vé cho sự kiện này. Công ty chúng tôi xin nhắc nhở các bên không nên cả tin để tránh bị lừa đảo. Hiện công ty và ông Cổ có toàn quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật".

On.cc tiết lộ Cổ Thiên Lạc thường tổ chức tiệc sinh nhật vào tháng 10 hằng năm để ăn mừng cùng người hâm mộ, bạn bè thân thiết. Truyền thông cho biết năm ngoái ngôi sao 7X đã tổ chức bữa tiệc gồm 60 bàn ở khu Sha Tin (Hồng Kông).

Cổ Thiên Lạc vừa gặt hái thành công vang dội nhờ Cửu Long thành trại Ảnh: Media Asia Distribution

Ở tuổi 54, Cổ Thiên Lạc vẫn là ngôi sao được săn đón nồng nhiệt. Ngôi sao sinh năm 1970 liên tục có phim mới ra mắt (ở cả vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất), đắt show quảng cáo, sự kiện. Anh cũng bận rộn với việc điều hành công ty riêng hoạt động ở mảng hậu kỳ, phân phối phim ảnh, quản lý nghệ sĩ… tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, góp phần dẫn dắt lớp nghệ sĩ trẻ tiềm năng. Là "anh cả làng giải trí Hồng Kông", Cổ Thiên Lạc cũng tham gia các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của làng giải trí và hỗ trợ nghệ sĩ.

Tháng 5.2024, Cổ Thiên Lạc gây tiếng vang khi tái xuất với bộ phim Cửu Long thành trại: Vây thành (Twilight of the Warriors: Walled In). Tác phẩm thắng lớn ngoài phòng vé, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả, góp phần khôi phục vị thế của anh trên màn ảnh rộng sau nhiều dự án bết bát.