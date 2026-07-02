Tielemans giúp Bỉ lội ngược dòng không tưởng trước Senegal, những phút cuối quá nghiệt ngã!

Tielemans tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Bỉ lội ngược dòng không tưởng trước Senegal ảnh: reuters

Senegal tỏa sáng rực rỡ từ tấm vé vớt

Ngay sau thất bại tiếc nuối của CHDC Congo, 2 bàn thắng của Habib Diarra và Ismaila Sarra đã giúp Senegal mơ về chiến thắng lịch sử trước Bỉ để trở thành đại diện châu Phi thứ 2 bước vào vòng 16 đội tại World Cup 2026.

Senegal gặp Bỉ trên sân Lumen Field (Seattle, Mỹ) với động lực mạnh mẽ sau chiến thắng ấn tượng của Ma Rốc trước Hà Lan, và những thất bại đáng tiếc của Nam Phi, Bờ Biển Ngà và CHDC Congo trước những đội bóng phương Tây như Canada, Na Uy, Anh…

Đội tuyển Bỉ bước vào trận đấu này với tư cách đội đứng đầu bảng G, trong khi Senegal giành vị trí thứ 3 cuối cùng trong 8 suất vào vòng 32 đội, sau khi có 1 trận thắng và 2 trận thua với hiệu số bàn thắng bại là +2 ở bảng I.

Trong khi "quỷ đỏ" Bỉ giữ nguyên đội hình xuất phát từ trận đấu cuối cùng vòng bảng với nhiều ngôi sao danh tiếng như Kevin de Bruyne, Tominay, Jeremy Doku, Ketelaere, Trossard, Tielemans...

Habib Diarra ghi bàn mở tỷ số... ảnh: reuters

trước khi Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt 2-0 cho Senegal trước Bỉ ảnh: reuters

Còn Senegal đã có 3 sự thay đổi. Pathe Ciss, Iliman Ndiaye và Pape Gueye có mặt trong đội hình xuất phát, còn Abdoulaye Seck, Ibrahim Mbaye và Lamine Camara ngồi trên băng ghế dự bị. Thực tế, Senegal đã nhập cuộc ấn tượng và tự tin.

Tốc độ và sự nhanh nhẹn của Senegal được thể hiện rõ nét khi "Những chú sư tử Teranga" liên tục tấn công 2 cánh và đưa bóng vào vòng cấm, buộc thủ môn Courtois phải có pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú sút đầu tiên của Sarr ở phút thứ 12.

Đến phút 25, tỷ số đã được mở cho Senegal khi Habib Diarra sút bồi thành công vào lưới thủ môn Thibaut Courtois, giúp Senegal dẫn trước 1-0 khi trận đấu vừa trôi qua được một nửa hiệp 1.

Bàn thắng của Diarra đến sau đường chuyền của Sadio Mane và Ismaila Sarr đã sút trúng cột dọc lần thứ 2 trong hiệp một. Lần này, bóng bật ra đúng vị trí của Diarra, và tiền vệ của Sunderland dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 của mình tại World Cup 2026.

Luaku rút ngắn tỷ số 1-2 cho Bỉ ở phút 86... ảnh: reuters

...trước khi Tielemans gỡ hòa 2-2 chỉ 3 phút sau ảnh: reuters

Đến phút 51, đến lượt Ismaila Sarr tự mình ghi bàn từ đường kiến tạo của Niakhate để nhân đôi cách biệt 2-0 cho Senegal trước đội bóng từng nhiều năm xếp số 1 thế giới Bỉ.

Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn khác sau bàn thắng này, khi Bỉ không còn gì để mất đã vùng lên mạnh mẽ.

Lukaku và Raskin, Lukebiakio, Moreira, Meunier lần lượt được HLV Rudi Garcia tung vào sân, và đột biến đã đến ở những phút cuối cùng, khi Lukaku đã có bàn gỡ 1-2 ở phút 86 từ đường chuyền của Meunier trước khi Tielemans gỡ hòa 2-2 ở phút 89.

Hai bàn thua chóng vánh chỉ sau 3 phút cuối trận đã khiến Senegal choáng váng. Những điều chỉnh muộn sau đó của HLV Pape Thiaw không giúp họ tái lập được ưu thế trong hiệp phụ trước đội Bỉ đã tìm lại sự tự tin.

Nghiệt ngã đã đến ở phút cuối cùng của hiệp phụ, khi VAR vào cuộc xác định Lamine Camara đã phạm lỗi với Tielemans trong khu vực cấm địa. Thực hiện lạnh lùng và chính xác quả 11 m, Tielemans giúp Bỉ lội ngược dòng không tưởng trước Senegal để đoạt vé vào vòng 16 đội.

Với chiến thắng này, Senegal đã trở thành đại diện châu Phi mới nhất ôm hận trước các đại diện châu Âu. Bỉ sẽ trở lại Seattle để thi đấu vòng 16 đội, gặp đội thắng cuộc trong trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina.