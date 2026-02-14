Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tiệm bánh Bắc Kinh quá tải sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Vi Trân
Vi Trân
14/02/2026 18:29 GMT+7

Một tiệm bánh ở Bắc Kinh đã trở nên nổi tiếng sau khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ghé thăm và mua bánh.

Trong chuyến du xuân đón năm mới âm lịch đầu tuần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã ghé mua hàng tại một tiệm bánh ngọt. Khách hàng sau đó đổ xô đến tiệm bánh để mua cho bằng được những món bánh ngọt được ông Tập lựa chọn, theo tờ The Guardian ngày 13.2.

Tiệm bánh Bắc Kinh chật kín khách sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mua bánh tại tiệm Daoxiangcun ở Đông Thành, Bắc Kinh ngày 10.2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TÂN HOA XÃ

Giao thông tại thủ đô Bắc Kinh gần như tê liệt trong hai ngày 9-10.2 khi ông Tập đi thăm và thị sát nhiều địa điểm trong thành phố.

Bên cạnh việc đến các khu công nghệ và gặp gỡ giới doanh nghiệp, ông Tập còn ghé thăm một khu chợ tết tại quận Đông Thành, trung tâm Bắc Kinh. Kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 15.2.

Tại khu chợ lễ hội, ông Tập đã mua một gói bánh mứt giá 45 nhân dân tệ (khoảng 168.000 đồng) của Daoxiangcun, một tiệm bánh lâu đời nổi tiếng với các món ăn vặt truyền thống.

Theo lời chủ tiệm trả lời truyền thông Trung Quốc, ông Tập đã chọn 3 món: bánh xoắn tẩm mật ong, bánh xoắn nhân kem và bánh hoa táo tàu - loại bánh quy giòn, hình bông hoa, nhân làm từ quả táo tàu đỏ. Bánh xoắn được làm từ bột chiên và là món ăn vặt phổ biến tại Bắc Kinh.

Tiệm bánh Bắc Kinh chật kín khách sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Ông Tập Cận Bình chúc năm mới người dân tại khu thương mại ở Đông Thành, Bắc Kinh ngày 10.2

ẢNH: AP

Sau khi được Chủ tịch nước ghé thăm, cửa hàng này đã bị "quá tải" bởi lượng khách đổ về, ai cũng muốn nếm thử những món bánh "được Chủ tịch phê duyệt".

Một khách hàng họ Triệu đã mua tới 16 túi bánh, hiện đang được đóng gói sẵn thành các bộ 3 mang chủ đề "ông Tập". "Đây là những món tết được Tổng Bí thư gợi ý, nên mọi người rất thích. Tôi muốn mua một ít làm quà cho bạn bè", vị khách hàng nói.

Daoxiangcun cho biết các cửa hàng của họ đã phải liên tục bổ sung bánh để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng vừa háo hức vừa mang tinh thần yêu nước.

Ông Tập cũng ghé thăm một cửa hàng khác có tên Yili Bakery và mua một ổ bánh mì hoa quả giá 14 nhân dân tệ. Ông Tập được cho là từng nói rằng thời thơ ấu, ông rất thích bánh của Yili được bán trong những con hẻm tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói đùa gì khi tặng điện thoại Xiaomi cho Tổng thống Hàn Quốc?

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói đùa với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khi tặng hai chiếc điện thoại di động Xiaomi được trang bị màn hình do Hàn Quốc sản xuất.

