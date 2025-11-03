Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Chủ tịch Tập Cận Bình nói đùa gì khi tặng điện thoại Xiaomi cho Tổng thống Hàn Quốc?

Khánh An
03/11/2025 15:17 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói đùa với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khi tặng hai chiếc điện thoại di động Xiaomi được trang bị màn hình do Hàn Quốc sản xuất.

Tập Cận Bình đùa giỡn với Tổng thống Hàn Quốc khi tặng quà đặc biệt tại Gyeongju - Ảnh 1.

Ông Tập (trái) và ông Lee (thứ 2 từ trái) trao đổi quà khi gặp nhau ở Gyeongju hôm 1.11

Ảnh: AFP

Hãng AFP ngày 3.11 đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói đùa về gián điệp khi tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung một cặp điện thoại di động, lời nói đùa hiếm hoi của nhà lãnh đạo Trung Quốc gây chú ý trên truyền thông ở Hàn Quốc.

Cuộc trao đổi vui vẻ diễn ra hôm 1.11 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), khi ông Tập và ông Lee trao quà cho nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, đánh dấu chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập sau hơn một thập niên.

Chủ tịch Tập đùa về lỗ hổng bảo mật khi tặng Tổng thống Lee điện thoại Xiaomi

Ông Tập tặng ông Lee hai chiếc điện thoại thông minh Xiaomi được trang bị màn hình do Hàn Quốc sản xuất, và ông Lee đùa "đường truyền có an toàn không?", khiến ông Tập bật cười.

Chỉ vào cặp điện thoại, ông Tập đáp lời "ngài nên kiểm tra xem có cửa sau không", ám chỉ phần mềm cài sẵn có thể cho phép bên thứ ba theo dõi, khiến ông Lee bật cười và vỗ tay.

Cuộc đối đáp ngắn này đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông cuối tuần qua, vì ông Tập hiếm khi được thấy pha trò, nhất là về đề tài gián điệp.

Khoảnh khắc vui vẻ cho thấy sự gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo trong một loạt cuộc gặp gỡ kéo dài hai ngày, người phát ngôn Kim Nam-joon của Tổng thống Hàn Quốc nói với AFP.

"Ông Tập bật cười sau khi ông Lee nói đùa về vấn đề bảo mật của điện thoại Xiaomi", tờ Seoul Shinmun giật tít hôm 2.11.

Một video ghi lại cuộc trò chuyện trên YouTube đã thu hút hơn 800 bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện. "Cảm giác như các cao thủ võ lâm đang trao đổi lời thoại trong một cuộc đấu tay đôi", một người dùng có tên 021835 viết.

"Từ các buổi lễ chào mừng và trao đổi quà tặng đến tiệc chiêu đãi và các buổi biểu diễn văn hóa, hai nhà lãnh đạo đã có nhiều cơ hội để giao lưu và xây dựng mối quan hệ cá nhân. Nếu không có sự gắn kết đó, trò đùa kiểu đó đã không thể xảy ra", ông Kim cho biết.

Về việc liệu Tổng thống Lee có thực sự sử dụng điện thoại hay không, ông Kim nói rằng điều đó là có thể. "Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng ông ấy có thể sử dụng điện thoại", ông Kim nói và cho biết thêm rằng điện thoại đã được tặng cho ông Lee và phu nhân.

tập cận bình Lee Jae-myung điện thoại Xiaomi trung quốc Hàn Quốc Nói đùa Gián điệp
