Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ rơi trong lúc điều tra tín hiệu radar ở biên giới

Thụy Miên
Thụy Miên
26/02/2026 19:53 GMT+7

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 26.2 xác nhận không quân nước này đã tổn thất một tiêm kích F-16 trong lúc điều tra tín hiệu radar bất thường dọc theo biên giới với Bulgaria.

Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ rơi trong lúc điều tra tín hiệu radar ở biên giới- Ảnh 1.

Một tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ

ảnh: không quân thổ nhĩ kỳ

Trong vụ việc, phi công điều khiển tiêm kích F-16 đã tìm cách thoát khỏi máy bay vào phút chót, nhưng đã thiệt mạng trong tai nạn sau nửa đêm 25.2 (giờ địa phương).

"Ngày 25.2, sau khi phát hiện tích hiệu radar không xác định ở biên giới của chúng tôi với Bulgaria, 2 máy bay chiến đấu F‑16 đã xuất kích từ Balikesir trong một sứ mệnh ứng phó trước cảnh báo", AFP hôm nay 26.2 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. 

Balikesir là một đô thị cách thành phố Izmir khoảng 200 km về hướng đông bắc.

Những tín hiệu radar chưa xác định đã được hệ thống giám sát không lưu ghi nhận và xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như điều kiện thời tiết, sự xuất hiện của các đàn chim, thiết bị bay không người lái.

"Liên lạc vô tuyến và tín hiệu radar với 1 trong 2 máy bay bị đứt đoạn vào 0 giờ 56 hôm 25.2", Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Theo thông báo, dù phi công đã kích hoạt hệ thống phóng thoát hiểm vào thời khắc cuối cùng trong nỗ lực rời khỏi máy bay, viên phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi tiêm kích.

Những mảnh vỡ còn lại của chiếc F-16 (thuộc phiên bản Block 50 sản xuất năm 1993) được tìm thấy trong chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ, và nguyên nhân vụ việc sẽ được làm rõ sau khi đội ngũ điều tra hoàn tất công việc.

Hồi tháng 11.2025, Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng hoạt động của các máy bay vận tải C-130 sau khi một chiếc rơi xuống Georgia trên đường trở về từ Azerbaijan, khiến toàn bộ 20 người trên máy bay thiệt mạng.

Một số chiếc F-16 do nhà thầu Mỹ Lockheed Martin sản xuất cũng đã rơi trong vài tháng qua.

Hồi tháng 1, một tiêm kích F-16 của Đài Loan đã rơi xuống biển trong một sứ mệnh thường lệ, khiến phi công mất tích sau khi phóng khỏi máy bay và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Tháng 8 năm ngoái, thêm một tiêm kích F-16 rơi ở Ba Lan trong lúc diễn tập trước thềm biểu diễn, và phi công tử vong.

Tin liên quan

Chính giới Mỹ cảnh báo tấn công Iran sẽ đe dọa kho vũ khí và lực lượng Mỹ

Chính giới Mỹ cảnh báo tấn công Iran sẽ đe dọa kho vũ khí và lực lượng Mỹ

Lầu Năm Góc và Điện Capitol ngày càng gia tăng cảnh báo rằng các cuộc tấn công kéo dài nhằm vào Iran có thể đẩy kho dự trữ quân sự của Mỹ đến bờ vực cạn kiệt, và mang đến nguy cơ cho lực lượng nước này.

Iran gần chốt xong thương vụ mua tên lửa đối hạm của Trung Quốc?

Tàu ngầm hạt nhân Type 95 của Trung Quốc lần đầu lộ diện

Khám phá thêm chủ đề

tiêm kích F-16 Máy bay rơi Thổ Nhĩ Kỳ biên giới Bulgaria
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận