Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ rơi trong lúc điều tra tín hiệu radar ở biên giới

Một tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ảnh: không quân thổ nhĩ kỳ

Trong vụ việc, phi công điều khiển tiêm kích F-16 đã tìm cách thoát khỏi máy bay vào phút chót, nhưng đã thiệt mạng trong tai nạn sau nửa đêm 25.2 (giờ địa phương).

"Ngày 25.2, sau khi phát hiện tích hiệu radar không xác định ở biên giới của chúng tôi với Bulgaria, 2 máy bay chiến đấu F‑16 đã xuất kích từ Balikesir trong một sứ mệnh ứng phó trước cảnh báo", AFP hôm nay 26.2 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Balikesir là một đô thị cách thành phố Izmir khoảng 200 km về hướng đông bắc.

Những tín hiệu radar chưa xác định đã được hệ thống giám sát không lưu ghi nhận và xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như điều kiện thời tiết, sự xuất hiện của các đàn chim, thiết bị bay không người lái.

"Liên lạc vô tuyến và tín hiệu radar với 1 trong 2 máy bay bị đứt đoạn vào 0 giờ 56 hôm 25.2", Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Theo thông báo, dù phi công đã kích hoạt hệ thống phóng thoát hiểm vào thời khắc cuối cùng trong nỗ lực rời khỏi máy bay, viên phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi tiêm kích.

Những mảnh vỡ còn lại của chiếc F-16 (thuộc phiên bản Block 50 sản xuất năm 1993) được tìm thấy trong chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ, và nguyên nhân vụ việc sẽ được làm rõ sau khi đội ngũ điều tra hoàn tất công việc.

Hồi tháng 11.2025, Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng hoạt động của các máy bay vận tải C-130 sau khi một chiếc rơi xuống Georgia trên đường trở về từ Azerbaijan, khiến toàn bộ 20 người trên máy bay thiệt mạng.

Một số chiếc F-16 do nhà thầu Mỹ Lockheed Martin sản xuất cũng đã rơi trong vài tháng qua.

Hồi tháng 1, một tiêm kích F-16 của Đài Loan đã rơi xuống biển trong một sứ mệnh thường lệ, khiến phi công mất tích sau khi phóng khỏi máy bay và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Tháng 8 năm ngoái, thêm một tiêm kích F-16 rơi ở Ba Lan trong lúc diễn tập trước thềm biểu diễn, và phi công tử vong.