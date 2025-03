Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn cho các doanh nghiệp chế biến thịt

Tăng trưởng bền vững, ghi nhận lợi nhuận dương

Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp, doanh thu của MML tăng 24,0% và 9,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt 2.204 tỉ đồng và 7.650 tỉ đồng trong quý 4 năm 2024 và năm 2024. Doanh thu từ mảng thịt tươi và thịt chế biến tăng 15,4%, doanh thu từ mảng trang trại giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2024. Điều này là do MML tái cấu trúc mảng trang trại để chuyển trọng tâm sang hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng. Trong năm 2024, mảng thịt lợn tươi ghi nhận doanh số bán hàng hằng ngày trên mỗi cửa hàng WCM tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli

Mảng kinh doanh thịt chế biến của MML vượt mốc 200 tỉ đồng doanh thu hàng tháng, chiếm 34,6% doanh thu của MML trong năm 2024 so với mức 32,9% trong năm 2023. Các sản phẩm mới đóng góp 538 tỉ đồng doanh thu trong năm 2024. Đây là động lực chính thúc đẩy mức tăng trưởng 12,9% so với cùng kỳ năm trước của mảng thịt chế biến. Tỷ lệ sử dụng thịt lợn cho mảng thịt chế biến tăng từ 5,4% trong quý 4 năm 2023 lên 6,7% trong quý 4 năm 2024, phù hợp với chiến lược của MML nhằm tăng biên lợi nhuận gộp chung và tăng cường tích hợp theo chiều dọc. Đáng chú ý, MML đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương cả năm 2024. Đây có thể xem là một tiền đề tích cực cho năm 2025 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc của MML khi công ty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với chiến lược phát triển bài bản trong năm nay.

Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho hay tiêu thụ thịt heo toàn cầu dự kiến sẽ đạt 131 triệu tấn vào năm 2030, tăng 7,2% so với năm 2023. Tại Việt Nam và Hoa Kỳ, tiêu thụ thịt heo dự kiến tăng lần lượt là 28,3% và 11,7%.

Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có mức tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới. Ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), năm 2025 sản lượng thịt heo của Việt Nam dự kiến đạt bốn triệu tấn, năm 2030 đạt 4,7 triệu tấn, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân 3,1%/năm.

Quầy thịt MEATDeli phong phú tại siêu thị WinMart

Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 95% sức tiêu thụ. Vì vậy, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều tiềm năng, đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ cả nước ngoài và trong nước.

Mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng thị trường thịt Việt Nam chưa được chuẩn hóa khi phần lớn sản phẩm thịt heo trên thị trường không có thương hiệu. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc. MEATDeli - thương hiệu thịt ủ mát của Masan MEATLife - đã khẳng định vị thế tiên phong, giúp thị trường này ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm Heo Cao Bồi và Ponnie của doanh nghiệp này cũng có những thành tích vượt trội trong năm qua. Cụ thể hai thương hiệu này đều vượt mốc 200 tỉ đồng doanh thu hàng tháng vào cuối năm 2024, tiến gần hơn đến danh hiệu "Thương hiệu mạnh" trong phân khúc thịt chế biến.

Các sản phẩm của Masan Consumer

Mục tiêu 2025: Tiếp tục tăng trưởng hai chữ số

Bước sang năm 2025, MML đặt mục tiêu doanh thu từ 8.250 - 8.749 tỉ đồng, tăng 8% - 14% so với năm trước. Doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào mảng thịt chế biến với mục tiêu đóng góp 36 - 37% tổng doanh thu.

Tương ớt Chin-su xuất hiện hoành tráng tại khu phố ẩm thực sôi động Dotonbori, Osaka

Một trong những sáng kiến quan trọng trong năm 2025 là triển khai "Meat Corner" tại các cửa hàng WinCommerce, nhằm nâng tỷ lệ doanh số thịt chế biến trong hệ thống từ 16,6% lên 20% trong năm 2025 và hướng đến 40% trong dài hạn.

Song song đó, MML cũng đặt mục tiêu nâng giá trị thành phẩm của mỗi con heo thịt lên 10 triệu đồng, tương đương mức tăng trưởng 10% so với năm trước, nhờ tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguyên liệu.

Người tiêu dùng mua sắm thịt ủ mát MEATDeli

Với chiến lược đúng đắn, sự đổi mới không ngừng và nền tảng vững chắc, MML sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, khẳng định vai trò tiên phong trong ngành thịt chế biến và hướng đến tăng trưởng bền vững trong dài hạn.