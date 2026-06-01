Tiền đạo Mạc Hồng Quân, ca sĩ Khánh Phương tranh tài hấp dẫn tại giải pickleball Babolat

Nghi Thạo
01/06/2026 14:58 GMT+7

Nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có thể kể đến cầu thủ Mạc Hồng Quân, ca sĩ Khánh Phương, Cường Seven... hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, khuấy động không khí ngày thi đấu tại giải quần vợt - pickleball Babolat Open cup lần I - 2026.

Babolat Open cup lần I - 2026 sẽ được tổ chức tại cụm sân Infinity (TP.HCM), có tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỉ đồng. Giải đấu được tổ chức bởi Hồng Ân Sports, phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt - pickleball TP.HCM, CLB Infinity tennis & pickleball… nhằm mang đến một sân chơi thể thao nhiều sắc màu và góp phần phát triển bộ môn quần vợt, pickleball.

Tổ chức song song môn quần vợt và pickleball

Điểm đặc biệt của giải đấu là tổ chức song song 2 môn, quần vợt và pickleball. Trong đó, môn pickleball thi đấu ngày vào ngày 14.6, với các nội dung: đôi hỗn hợp trình 4.9 (tối đa 1 người có trình 2.8), đôi hỗn hợp 5.4 (tối đa 1 người trình 3.0, dao động trong khoảng 0.2 cho nữ).

Đặc biệt, môn pickleball sẽ còn có nội dung dành cho người nổi tiếng/KOLs, thu hút 20 cặp VĐV là nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu… tham gia tranh tài. Nội dung này hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, khuấy động không khí ngày thi đấu và thu hút khán giả.

Ca sĩ Khánh Phương và cầu thủ Mạc Hồng Quân góp mặt tranh tài tại giải

Những cái tên góp mặt thể kể đến như nam vương Đạt Kyo, diễn viên Đoàn Minh Tài, siêu mẫu Hữu Long, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Cường Seven, ca sĩ Khánh Phương, các hoa hậu Hồng Vy, Hoàng Kim Chi, á hậu Tâm Như, á hậu Đặng Thanh Ngân, siêu mẫu Lê Hà, Lê Thu An, Huệ Kim, Kỳ Hân, cầu thủ Mạc Hồng Quân

Môn quần vợt thi đấu từ ngày 11 đến 14.6. Môn quần vợt có nội dung dành cho những VĐV không chuyên. Ngoài ra, còn có các nội dung: đôi nam trình 2.000 (8 cặp), 1.900 (24 cặp), 1.750 (43 cặp), 1.400 (43 cặp) và 1.300 (43 cặp); đôi nam – nữ trình 1.325 (32 cặp), 1.225 (32 cặp).

Giải pickleball châu Á mở rộng trở lại TP.HCM với tiền thưởng rất hấp dẫn

