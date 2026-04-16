Tiền đạo ngoại ‘chiếm sóng’ V-League, đội tuyển Việt Nam gặp khó

Trung phong cắm thiếu hụt ở V-League

Ở mùa giải năm ngoái, Tiến Linh là cầu thủ nội chơi ở vị trí tiền đạo cắm hiếm hoi ghi bàn đều đặn (13 bàn), nhưng vẫn đứng sau hai tiền đạo ngoại Alan Sebastiao (Công an Hà Nội - CAHN) và Lucao (Thể Công Viettel - cùng 14 bàn) ở danh hiệu vua phá lưới. Ngoài Tiến Linh, trong tốp 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất chỉ có 2 cầu thủ mang quốc tịch VN là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Quyết góp mặt với 7 bàn. Còn lại lần lượt đều là các cầu thủ ngoại như Joao Pedro (Hà Nội FC - 9 bàn), Leonardo Artur (CAHN - 10), Charles Atshimene (Quảng Nam - 11), Lucas Ribamar (Thanh Hóa - 12), Pedro Henrique (Thể Công Viettel - 13). Còn ở mùa giải năm nay, sau 18 vòng đấu, dẫn đầu danh sách ghi bàn vẫn là các cầu thủ ngoại như Alan (14 bàn), Joel (10 bàn), Lucao (9 bàn), Leonardo Artur (8 bàn)…, và chỉ có cầu thủ mới nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (7 bàn) trong tốp 10. Người đứng thứ 11 là Nguyễn Hoàng Đức có 6 bàn thắng. Điều đáng nói là Hoàng Đức chơi ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo.

Lucao (9) tiếp tục khuấy đảo hàng thủ các đội ở V-League ẢNH: MINH TÚ

Nhìn vào danh sách này có thể thấy việc ghi bàn ở các đội đều được giao phó cho các tiền đạo ngoại, vì thế tiền đạo nội rất khó chen chân vào đội hình chính, nhất là vị trí trung phong. Điển hình ở Hà Nội FC, tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng có thể hình đẹp (cao 1,81 m), kỹ thuật tốt, từng tỏa sáng trong màu áo các đội trẻ của VN như U.19, U.23 nhưng không thể giành được suất đá chính ở V-League. Năm nay dù đã 24 tuổi nhưng số lần ra sân của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ thế, tài năng của anh dần mai một khi các HLV đứng trước áp lực thành tích để giữ ghế buộc phải dùng tiền đạo ngoại.

Nhâm Mạnh Dũng (26 tuổi, CLB Thể Công Viettel) và Võ Nguyên Hoàng (24 tuổi, CLB Đà Nẵng) từng được kỳ vọng là những trung phong tài năng của bóng đá VN, vì đều có thể hình đẹp (cùng cao 1,8 m), nhưng cả hai đều không có đất diễn ở V-League do không cạnh tranh nổi với các tiền đạo ngoại. Nếu Mạnh Dũng (mới ghi được 1 bàn) phải cạnh tranh với cặp tiền đạo ngoại Lucao (9 bàn) và Pedro Henrique (5 bàn), thì Nguyên Hoàng (0 bàn) cũng phải so tài với Lucas Ribamar (2 bàn) và Makaric (4 bàn). Nhìn số bàn thắng trên cũng đủ hiểu kết quả cuộc đọ sức này các tiền đạo nội thất thế ra sao.

Phụ thuộc quá nhiều vào Xuân Son

Trong khi đó, các cựu binh trên đội tuyển như Tiến Linh, Thanh Bình (cùng CLB TP.HCM) đều xuống phong độ. Riêng Tiến Linh liên tiếp 13 trận không ghi bàn kể từ tháng 9.2025 khiến anh dần mất đi sự tự tin, sắc bén vốn có. Trung bình hơn 500 phút mới ghi 1 bàn, chưa đến 1 cú sút trúng đích mỗi trận, những con số này không chỉ đơn thuần là thống kê mà phản ánh rõ sự sa sút của Tiến Linh ở V-League mùa giải năm nay. Với một tiền đạo chủ lực, hiệu suất như vậy là đáng báo động.

Từ thực tế trên, đội tuyển VN hiện chỉ trông chờ vào tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, nhưng anh vừa trở lại sau chấn thương nặng nên chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Anh cũng mới chỉ ghi được 2 bàn ở mùa giải này cho CLB Nam Định. Rõ ràng, một khi Xuân Son gặp sự cố như chấn thương hoặc phong độ không tốt, khâu ghi bàn của đội tuyển cũng lao đao theo. Đơn cử trong năm 2025, khi vắng Xuân Son, đội tuyển VN phải rất chật vật mới thắng được các đội yếu như Lào và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tín hiệu đáng mừng là mấy vòng đấu gần đây, 2 tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc (CAHN) và Lê Văn Thuận (Ninh Bình) đã liên tiếp ghi những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà giành kết quả tốt. Đình Bắc ghi 2 bàn trong trận CAHN thắng Đà Nẵng 5-1 ở vòng 17, đến vòng 18 anh tiếp tục ghi 1 bàn vào lưới PVF-CAND. Đây cũng là 3 bàn thắng của anh cho đến thời điểm này ở V-League năm nay. Trong khi đó, Văn Thuận cũng có 2 bàn thắng quan trọng trong trận gặp HAGL (vòng 17) và Becamex TP.HCM (vòng 18), giúp đội Ninh Bình giành 6 điểm quý giá. Tuy nhiên, cả Đình Bắc và Văn Thuận không phải mẫu tiền đạo cắm mà chỉ chơi hay ở vị trí tiền đạo cánh hoặc tiền vệ, vì vậy bóng đá VN vẫn khan hiếm vị trí trung phong điển hình.