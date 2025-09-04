Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiễn đưa 'Bé Vy - Mùi ngò gai' Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng
Video Giải trí

Tiễn đưa 'Bé Vy - Mùi ngò gai' Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng

Hải Duy - Hữu Trí
04/09/2025 16:21 GMT+7

Chiều 4.9, đông đảo nghệ sĩ và khán giả tiễn đưa NSƯT Ngọc Trinh trong lễ động quan trang nghiêm tại TP.HCM.

Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại TP.HCM trong không khí trang nghiêm, chan chứa nỗi đau buồn và tiếc thương. Từ sáng sớm, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng đông đảo khán giả đã có mặt để thắp nén nhang tiễn biệt, đưa nữ diễn viên tài hoa về với cát bụi.

- Ảnh 1.

Diễn viên Ngọc Trinh ra đi ở độ tuổi 52, sự ra đi của cô là khoảng trống lớn trong lòng gia đình, đồng nghiệp và học trò

ẢNH: HẢI DUY

Đúng 14 giờ, linh cữu của NSƯT Ngọc Trinh được di chuyển ra xe tang trong tiếng khóc nghẹn ngào của người thân. Nhiều nghệ sĩ không giấu được sự xúc động khi nhìn đồng nghiệp thân thiết rời xa cõi tạm ở tuổi 52. Dọc lối đi, khán giả lặng lẽ đứng chật kín, đôi mắt đỏ hoe như tiễn biệt một người thân trong gia đình.

Trước giờ đưa tiễn, nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt như NSƯT Công Ninh, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương, diễn viên Hoà Hiệp, nghệ sĩ Kim Tiểu Long… đã kịp có mặt để đồng hành trong những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, khung cảnh tang lễ cũng phần nào bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của nhiều người được cho là YouTuber, TikToker chen lấn ghi hình. Dù đã có lực lượng bảo vệ, song tình trạng hỗn loạn khiến nghệ sĩ và khách viếng gặp nhiều khó khăn mới vào được bên trong.

