Ở tuổi trưởng thành, nam ca sĩ muốn trở lại sân khấu bằng những trải nghiệm thật của một người đàn ông đã có gia đình, thay vì chỉ hát về những cuộc tình của tuổi trẻ.

Cuộc sống như một 'người vận chuyển quốc tế'

The Men, nhóm nhạc thanh xuân của hàng triệu khán giả yêu nhạc với những bản tình ca đầy cảm xúc. Bên cạnh sức hút âm nhạc, Tiến Dũng còn là gương mặt được chú ý bởi ngoại hình điển trai, phong thái lãng tử, từng được xem là một trong những hot boy đời đầu của showbiz Việt.

Tiến Dũng của nhóm The Men từng là một trong những "soái ca" đời đầu của showbiz Việt ẢNH: NVCC

Thế nhưng, giữa lúc thị trường giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Tiến Dũng lại không còn xuất hiện dày đặc như trước. Những lần trở lại của anh khá chớp nhoáng, khiến không ít khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ. Chia sẻ về điều này, Tiến Dũng hài hước phủ nhận chuyện mình biến mất khỏi showbiz. Anh cho biết bản thân chỉ đang sống kín tiếng hơn, đồng thời thừa nhận có phần tham lam khi muốn làm nhiều việc cùng lúc: vừa trở lại với đam mê âm nhạc, vừa không muốn vắng mặt quá lâu trong cuộc sống gia đình và công việc tại Mỹ.

Nếu phải dùng một hình ảnh để mô tả cuộc sống hiện tại, Tiến Dũng ví mình như một "người vận chuyển quốc tế" với lịch trình bay đi bay lại liên tục giữa Mỹ và Việt Nam. Nam ca sĩ kể, có những lúc vừa kịp thích nghi với múi giờ ở nơi này thì đã phải lên đường để thay đổi nhịp sinh hoạt ở nơi khác. Sự dịch chuyển liên tục ấy không chỉ là câu chuyện công việc mà còn phản ánh lựa chọn sống của anh ở giai đoạn hiện tại. Đáng chú ý, Tiến Dũng còn tiết lộ những câu nói vui từ gia đình khiến anh không khỏi bật cười. Mỗi khi về Mỹ, anh bị nhận xét là đã "biến mất"; còn khi ở Việt Nam quá lâu, con gái lại trêu: "Daddy love Vietnam nên daddy ở Việt Nam hoài".

Đằng sau câu chuyện dí dỏm ấy là bài toán không đơn giản của một người đàn ông phải cân bằng nhiều vai trò. Với Tiến Dũng, âm nhạc vẫn quan trọng nhưng gia đình cũng là điều không thể bỏ lại phía sau. Anh hiểu rằng ở giai đoạn này, thành công không chỉ được đo bằng số lần xuất hiện trên sân khấu hay mức độ phủ sóng của tên tuổi mà còn nằm ở khả năng hiện diện trong những khoảnh khắc quan trọng của những người thân yêu.

Có lẽ vì vậy, hình ảnh Tiến Dũng hiện tại đã khác nhiều so với chàng ca sĩ lãng tử từng khiến khán giả nữ say mê. Anh tự nhận mình đã bước sang giai đoạn "soái bố", thay vì chỉ là một "soái ca" như thời trẻ.

Cuộc sống của anh khá an nhàn bên gia đình ẢNH: NVCC

Không chạy theo xu hướng để chứng minh mình còn sức hút

Việc The Men không còn xuất hiện thường xuyên khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nhóm đã mất đi sự mặn mà với âm nhạc hay không, thậm chí có ý kiến cho rằng nhóm khó cạnh tranh với thị trường giải trí ngày càng sôi động.

Tiến Dũng nhìn nhận showbiz hiện tại thay đổi rất nhanh. Những sản phẩm âm nhạc mới liên tục ra đời, trong khi vòng đời của một ca khúc đôi khi chỉ được tính bằng tuần. Tuy nhiên, anh không cho rằng nghệ sĩ buộc phải chạy theo tốc độ ấy mới có thể tồn tại. Theo Tiến Dũng, vẫn có một bộ phận khán giả muốn được chậm lại, tìm kiếm những cảm xúc chân thật, muốn hoài niệm và nghe lại những câu chuyện cũ được kể bằng góc nhìn mới của người nghệ sĩ ở hiện tại.

Anh cho rằng sức hút của The Men vẫn được thể hiện qua việc khán giả tiếp tục lấp đầy các sân khấu trong những buổi biểu diễn của nhóm. Với anh, đó là tín hiệu đáng trân trọng, cho thấy âm nhạc có thể vượt qua những biến động của xu hướng nếu vẫn giữ được sự kết nối với người nghe. "Đối với tôi, có lẽ đã đi qua giai đoạn phải xuất hiện thật nhiều để chứng minh điều gì đó. Tôi muốn mỗi lần làm gì đều có lý do, có cảm xúc và giá trị với cuộc sống cũng như khán giả của mình", Tiến Dũng chia sẻ.

Đây cũng là cách nam ca sĩ lý giải cho lựa chọn sống kín tiếng trong thời gian qua. Anh không muốn đánh mất bản sắc của The Men chỉ để bắt kịp những trào lưu nhất thời. Nhóm vẫn có thể cập nhật, làm mới mình, nhưng điều quan trọng là không đánh mất những giá trị đã tạo nên dấu ấn riêng.

Anh cũng mong ngày mình thực sự trở lại không chỉ với âm nhạc mà với hình ảnh một người đứng bếp nữa ẢNH: NVCC

Tự nhận đã qua thời đa tình, mơ mở nhà hàng riêng

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Tiến Dũng là cách anh nhìn nhận sự trở lại với âm nhạc. Nếu trước đây, những ca khúc gắn với hình ảnh của anh thường mang màu sắc tình yêu, những rung động, chia ly và nỗi đau của tuổi trẻ thì hiện tại, nam ca sĩ muốn mang đến một câu chuyện khác.

Anh muốn hát bằng trải nghiệm của một người đàn ông đã có gia đình, từng có khoảng thời gian xa quê hương, từng phải đứng trước những lựa chọn giữa công việc, đam mê và những điều mình yêu thương. "Lúc còn trẻ, tôi hát bằng cảm xúc của chàng trai đang yêu, thất tình, đau khổ. Còn bây giờ, tôi muốn hát bằng trải nghiệm của một người đàn ông đã có gia đình", anh bộc bạch.

Đó không đơn thuần là sự thay đổi về chủ đề âm nhạc mà còn là sự trưởng thành trong cách nhìn nhận cuộc sống. Tiến Dũng không phủ nhận những trải nghiệm của tuổi trẻ, cũng không muốn phủ nhận hình ảnh từng làm nên sức hút của mình. Tuy nhiên, anh muốn khán giả nhìn thấy một Tiến Dũng khác, chân thực hơn, nhiều trải nghiệm hơn và có những câu chuyện riêng để kể.

Nam ca sĩ cho biết sau vài năm tạm xa sân khấu để tập trung cho công việc riêng, khi mọi thứ đã ổn định hơn, anh có điều kiện trở lại với âm nhạc bằng tâm thế thoải mái. Anh không còn chịu áp lực phải liên tục tạo ra sản phẩm hay chạy đua với thị trường. Điều anh mong muốn là được tự mình kể câu chuyện của Tiến Dũng ở hiện tại. Đó có thể là những vui buồn của cuộc sống gia đình, những chuyến bay xuyên đại dương, nỗi nhớ quê hương hay những lựa chọn mà một người trưởng thành phải đối diện.

Từng được xem là một trong những hot boy đời đầu của showbiz Việt, Tiến Dũng không tránh khỏi những nhận xét về sức hút với phái nữ và hình ảnh đào hoa thời trẻ. Khi được hỏi liệu mình có còn là chàng trai đa tình của ngày trước, nam ca sĩ bật cười và cho rằng hiện tại có lẽ phải gọi anh là "soái bố". Anh thừa nhận tuổi trẻ ai cũng có những rung động, trải nghiệm và câu chuyện riêng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, anh nghĩ mình đã qua giai đoạn đa tình, hoặc ít nhất là tạm thời như vậy.

Khi nhìn lại hành trình đã qua, Tiến Dũng cũng có những phút giây tiếc nuối. Anh từng nghĩ nếu được quay lại một thời điểm nào đó, mình sẽ muốn làm lại một số điều với kinh nghiệm và trải nghiệm của hiện tại. Nhưng rồi anh nhận ra chính những điều đã xảy ra, kể cả những lựa chọn chưa trọn vẹn, mới góp phần hình thành nên con người mình hôm nay.

Có lẽ đó là sự bình thản mà thời gian mang lại cho một người từng đi qua những năm tháng sôi động của showbiz. Thay vì cố níu giữ hình ảnh cũ, Tiến Dũng chọn cách đón nhận những thay đổi và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị hơn.

Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn ấp ủ một dự định khá thú vị: mở nhà hàng riêng. Anh hào hứng hình dung một ngày nào đó, khán giả không chỉ nghe nhạc của mình mà còn có thể ghé nhà hàng để thưởng thức những món ăn do chính tay anh nấu. Đó là một ước mơ đời thường nhưng cũng cho thấy Tiến Dũng đang hướng đến những giá trị khác ngoài ánh đèn sân khấu. Một người đàn ông có thể đứng trên sân khấu kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc, nhưng cũng muốn tự tay chuẩn bị một bữa ăn ngon để đón những vị khách yêu quý.