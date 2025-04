Tiền Giang: Đề xuất sáp nhập TP.Mỹ Tho còn 5 phường

Theo đó, UBND TP.Mỹ Tho đề xuất với Ban chỉ đạo tỉnh Tiền Giang 2 phương án, đồng thời thống nhất chọn phương án 2 là sáp nhập còn 5 phường và phương án 1 là còn 7 phường. Bởi, phương án 1 đối chiếu với các quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh Tiền Giang thì 6/7 phường sau sáp nhập không đảm bảo tiêu chí về diện tích và 4/7 phường không đảm bảo về tiêu chí dân số.

Mỹ Tho là đô thị có quy hoạch và kiến trúc kiểu phương Tây đầu tiên ở khu vực miền Tây và là nơi tụ hội nhiều tiểu thương người Việt, người Hoa, người Ấn, cùng phát triển các ngành nghề như may mặc, chế biến nông sản, thương mại ẢNH: B.B

Phương án 2 đề xuất sáp nhập 8 phường (phường 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 và Tân Long) và 6 xã (Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An, Tân Mỹ Chánh, Phước Thạnh, Thới Sơn) còn lại 5 phường.

Trong đó, đề xuất thành lập phường Mỹ Tho trên cơ sở sáp nhập các phường 1, phường 2 và Tân Long, trung tâm hành chính đặt tại phường 1 cũ. Phường Mỹ Tho có diện tích 6,39 km2, dân số 56.000 người; thành lập phường Mỹ Tho 1 trên cơ sở sáp nhập các phường 4, phường 5 và xã Đạo Thạnh hiện nay. Phường Mỹ Tho 1 sẽ có diện tích tự nhiên 14,28 km2, dân số 62.294 người, trung tâm hành chính đặt tại phường 5 cũ.

Thành lập phường Mỹ Tho 2 trên cơ sở sáp nhập phường 6 và xã Thới Sơn hiện nay. Phường sẽ có diện tích 15,2 km2, dân số hơn 29.000 người, trung tâm hành chính đặt tại Phường 6 cũ.

Giếng nước khu vực đường Tết Mậu Thân là điểm nhấn đặc biệt của Đô thị Mỹ Tho ẢNH: B.B

Thành lập phường Mỹ Phong trên cơ sở sáp nhập phường 9, xã Tân Mỹ Chánh và xã Mỹ Phong hiện nay. Phường này sẽ có diện tích 23 km2, dân số 45.000 người, trung tâm hành chính đặt tại phường 9 cũ.

Thành lập phường Trung An trên cơ sở sáp nhập phường 10 và hai xã Trung An và Đạo Thạnh hiện nay. Phường mới này sẽ có diện tích hơn 23 km2, dân số hơn 56.000 người, trung tâm hành chính đặt tại xã Trung An cũ.

Theo ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, việc triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đều bám sát theo các hướng dẫn của cấp trên. Tên gọi các phường sau sáp nhập dựa theo các yếu tố lịch sử, truyền thống, dễ nhớ. Tập thể Thành ủy, UBND TP.Mỹ Tho cũng đã thống nhất đề xuất chọn phương án 2.

346 năm Mỹ Tho Đại phố

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, đô thị Mỹ Tho được hình thành từ rất sớm trên vùng đất Nam bộ, cụ thể là từ năm 1623, khi đó có một bộ phận người Việt từ miền Bắc và miền Trung di cư vào lập nghiệp ở vùng tả ngạn sông Bảo Định. Đến năm 1679, những người này cùng với khoảng 300 người Minh Hương mới đến, được chúa Nguyễn cho định cư ở đây đã hình thành nên "Mỹ Tho đại phố" trên vùng đất ở làng Mỹ Chánh, H.Kiến Hòa. Khu phố này kéo dài đến cầu Vỹ, Gò Cát (xã Mỹ Phong hiện nay), đó là tiền thân của TP.Mỹ Tho ngày nay.

Đo thị Mỹ Tho sầm uất bên bờ sông Tiền ẢNH: B.B

Tỉnh Tiền Giang đã lấy mốc lịch sử năm 1679 là năm đầu tiên Mỹ Tho đại phố được thành lập và hàng năm đều có tổ chức chào mừng, ôn lại truyền thống, tự hào là đô thị phát triển đầu tiên của vùng ĐBSCL ngày nay.

Năm 2020, Đô thị Mỹ Tho vinh dự được Thủ tướng công nhận là Đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang và cũng là đô thị loại I tại khu vực Tây Nam bộ.