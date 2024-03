Tiền Giang: Lừa tặng nhẫn cưới giả cho bạn gái để chiếm đoạt tài sản

Ngày 7.3, tin từ Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Ngân (41 tuổi, ngụ xã An Hiệp, H.Ba Tri, Bến Tre) để điều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trọng Ngân tại cơ quan Công an TP.Mỹ Tho B.B

Trước đó, ngày 27.2, Công an P.5, TP.Mỹ Tho tiếp nhận tin báo của một phụ nữ ngụ H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) về việc bị lừa mất tài sản.

Theo trình bày của bị hại, thông qua mạng xã hội Zalo, chị làm quen và kết bạn với tài khoản "Tuấn Minh". Sau thời gian trò chuyện, cả 2 hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên đường Ấp Bắc (P.5, TP.Mỹ Tho). Khi gặp nhau, người đàn ông ngỏ ý cưới chị và chở chị đi mua nhẫn để tạo lòng tin.

Sau khi mua nhẫn vàng thật, người này tráo nhẫn vàng giả đưa cho chị rồi chở đến trung tâm thương trên địa bàn P.5, TP.Mỹ Tho. Tại đây, người này kêu nạn nhân đưa điện thoại cho anh ta giữ và chờ anh ta đi gửi xe.

Chờ hoài không thấy người đàn ông quay lại, người phụ nữ đón taxi về khách sạn tiếp tục chờ. Đến chiều cùng ngày, không thấy người đàn ông liên lạc, nạn nhân mới biết mình bị lừa liền trình báo công an. Tài sản bị lừa gồm xe máy và điện thoại di động, tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Tiến hành xác minh, điều tra, Công an TP.Mỹ Tho xác định nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên là Nguyễn Trọng Ngân. Đến 16 giờ 30 ngày 5.3, Công an TP.Mỹ Tho phối hợp Công an H.Châu Thành (Bến Tre) chốt chặn, bắt giữ Ngân. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động, hơn 80 triệu đồng cùng một số giấy tờ có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Ngân khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn H.Châu Thành (Bến Tre) và H.Củ Chi (TP.HCM). Qua xác minh, Ngân có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.