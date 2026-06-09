Tiến Linh tái xuất ngoạn mục, cuộc đua hàng công đội tuyển Việt Nam nóng chưa từng thấy

Sự trở lại của 1 chân sút lợi hại

Ở các vòng đấu thứ 22, 25 và 26, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đều ghi bàn cho CLB Công an (CA) TP.HCM. Những bàn thắng này giúp cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Phùng Thanh Phương giành được những chiến thắng (3-1 trước SLNA ở vòng 22), hoặc giành lại những điểm số quý giá trước các đội rất mạnh (hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 25 và hòa 1-1 với Hà Nội FC ở vòng 26).

Tiến Linh liên tiếp ghi bàn cho CLB CA TP.HCM Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với 3 bàn thắng ghi được ở những vòng đấu kể trên, Tiến Linh đã san bằng với thành tích ghi bàn của chính anh ở toàn bộ 21 vòng đấu trước đó, thuộc V-League 2025-2026. Cũng với 3 bàn thắng ghi trong những vòng đấu gần đây nhất, ngôi sao đang khoác áo CLB CA TP.HCM khẳng định anh đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, tìm lại được sự nhạy bén trước khung thành đối phương.

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Hiện tại, Tiến Linh trở về với vai trò niềm hy vọng hàng đầu của CLB CA TP.HCM ở giai đoạn cuối của Cúp quốc gia 2025-2026. Tiến Linh và các đồng đội sẽ đối đầu với CLB Nam Định ở trận bán kết, diễn ra ngày 11.6 tới đây. Đấy là sân chơi có thể giúp cho Tiến Linh nói riêng và CLB CA TP.HCM giành được danh hiệu ở mùa giải hiện tại.

Cạnh tranh với những tiền đạo nổi danh

Trong thời gian qua, vai trò của Tiến Linh đối với bóng đá Việt Nam có phần lu mờ. Thứ nhất, bản thân tiền đạo này không đạt phong độ tốt, anh không hề ghi bàn ở giải trong nước từ tháng 9.2025 đến tháng 5 năm nay. Thứ nhì, các tiền đạo nhập tịch có thể được gọi lên đội tuyển quốc gia, đe dọa vị trí của Tiến Linh. Hiện tại, ngoài việc cạnh tranh với Xuân Son, Tiến Linh còn phải cạnh tranh với 2 tiền đạo nhập tịch khác, gồm Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Đấy là chưa kể tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đang thăng tiến rất nhanh.

Tiến Linh có thể trở lại đội tuyển quốc gia Ảnh: Minh Tú

Tuy nhiên, đừng quên rằng Tiến Linh từng là tiền đạo tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, từng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup (anh nhận giải đồng vua phá lưới AFF Cup 2022, cùng ghi được 6 bàn giống chân sút Teerasil Dangda của Thái Lan). Một chân sút có chất lượng chuyên môn cao như thế, không dễ "quên" mất bản năng săn bàn của mình chỉ trong một sớm một chiều.

Giờ thì Tiến Linh đã trở lại, liên tục chọc thủng lưới các đội bóng mạnh ở giai đoạn cuối của V-League mùa này. Anh gián tiếp lên tiếng rằng anh sẵn sàng cạnh tranh vị trí với nhóm các tiền đạo nhập tịch cũng như các chân sút trẻ ở đội tuyển Việt Nam.

Và, như đã từng đề cập, HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải sử dụng Tiến Linh đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8) và FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ 21.9 – 6.10). Ông Kim có thể xếp chân sút đang khoác áo CLB CA TP.HCM trên băng ghế dự bị, chờ thời điểm thích hợp để tung cầu thủ này vào sân.

Khi đó, một Tiến Linh vừa sung sức, vừa nhạy bén có thể trở thành nỗi khiếp đảm với mọi hàng thủ tại Đông Nam Á, tăng tính đa dạng cho các "bài bản tấn công của đội tuyển Việt Nam, giúp cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik càng trở nên khó đoán hơn!