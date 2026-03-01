Tiến Linh tịt ngòi trước đội bóng cũ, CLB CA TP.HCM thua trận thứ 2 liên tiếp

Tấn Tài đã chiến thắng trong ngày tái ngộ anh bạn thân Tiến Linh ở trận derby TP.HCM ảnh: Khả Hòa

CLB CA TP.HCM lại thua ở Thống Nhất

CLB CA TP.HCM đã khởi đầu khá ấn tượng trong trận derby TP.HCM đầu tiên với đối thủ Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, sau những phút đầu hơi căng thẳng trước sức ép, các cầu thủ đội khách đã dần đứng vững.

Trong trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức tung ra đội hình mạnh với Tiến Linh đá cắm, phía sau là Endrick, Utzig và William Lee và tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Cường.

Highlight CLB Công an TP.HCM 0-1 CLB Becamex TP.HCM: Derby kịch tính

Thực tế, đội chủ sân Thống Nhất cũng là đội chơi chủ động hơn, tung ra đến 19 cú sút về phía khung thành Minh Toàn, trong đó có những cơ hội rất rõ của Tiến Linh, nhưng đều không thể đánh bại cựu thủ thành đội tuyển Việt Nam.

Trận derby TP.HCM đã diễn ra căng thẳng ảnh: Khả HÒa

Với chiến thắng chung cuộc thuộc về Becamex TP.HCM Ảnh: Khả HÒa

Trong khi đó, Becamex TP.HCM chơi bóng có phần lép vế hơn nhưng đủ chắc chắn để đứng vững trước sức ép và kiên nhẫn chờ cơ hội, như cách họ đã được hưởng quả phạt đền ở phút 69, xuất phát từ tình huống cố định và bóng đã sút trúng tay Khổng Minh Gia Bảo trong khu vực cấm địa CLB CA TP.HCM.

Trên chấm 11 m, chân sút từng được HLV Kim Sang-sik gọi tập trung đội tuyển Việt Nam là Việt Cường đã thực hiện chính xác, giúp mở tỷ số cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu derby TP.HCM đầu tiên kể từ sau khi sáp nhập.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ chấm penalty

Sự thất vọng hiện rõ của HLV Lê Huỳnh Đức ảnh: Khả Hòa

Tiếc cho CLB CA TP.HCM khi lần thứ 2 liên tiếp họ đi theo đúng kịch bản trên sân Thống Nhất: Tấn công nhiều, không tận dụng được cơ hội và sau đó bị trừng phạt bởi những đòn hồi mã thương của đối thủ.

Becamex TP.HCM có lý do để vui mừng, vì với 15 điểm họ đã tạm bứt lên xếp hạng 10 và tạo ra khoảng cách đủ an toàn với nhóm đua trụ hạng. Cộng thêm Minh Khoa đã có thể trở lại trong danh sách đăng ký, mọi thứ đang tốt dần lên với đội bóng này.