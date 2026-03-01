Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh tịt ngòi trước đội bóng cũ, CLB CA TP.HCM thua trận thứ 2 liên tiếp

Linh Nhi
Linh Nhi
01/03/2026 21:49 GMT+7

Bàn thắng duy nhất của Việt Cường đã giúp Becamex TP.HCM có 3 điểm quý như vàng trên sân Thống Nhất, trong ngày họ đã đứng vững trước vô vàn sức ép của CLB CA TP.HCM.

Tiến Linh tịt ngòi trước đội bóng cũ, CLB CA TP.HCM thua trận thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1.

Tấn Tài đã chiến thắng trong ngày tái ngộ anh bạn thân Tiến Linh ở trận derby TP.HCM

ảnh: Khả Hòa

CLB CA TP.HCM lại thua ở Thống Nhất

CLB CA TP.HCM đã khởi đầu khá ấn tượng trong trận derby TP.HCM đầu tiên với đối thủ Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, sau những phút đầu hơi căng thẳng trước sức ép, các cầu thủ đội khách đã dần đứng vững.

Trong trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức tung ra đội hình mạnh với Tiến Linh đá cắm, phía sau là Endrick, Utzig và William Lee và tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Cường.

Highlight CLB Công an TP.HCM 0-1 CLB Becamex TP.HCM: Derby kịch tính

Thực tế, đội chủ sân Thống Nhất cũng là đội chơi chủ động hơn, tung ra đến 19 cú sút về phía khung thành Minh Toàn, trong đó có những cơ hội rất rõ của Tiến Linh, nhưng đều không thể đánh bại cựu thủ thành đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh tịt ngòi trước đội bóng cũ, CLB CA TP.HCM thua trận thứ 2 liên tiếp - Ảnh 2.

Trận derby TP.HCM đã diễn ra căng thẳng

ảnh: Khả HÒa

Tiến Linh tịt ngòi trước đội bóng cũ, CLB CA TP.HCM thua trận thứ 2 liên tiếp - Ảnh 3.

Với chiến thắng chung cuộc thuộc về Becamex TP.HCM

Ảnh: Khả HÒa

Trong khi đó, Becamex TP.HCM chơi bóng có phần lép vế hơn nhưng đủ chắc chắn để đứng vững trước sức ép và kiên nhẫn chờ cơ hội, như cách họ đã được hưởng quả phạt đền ở phút 69, xuất phát từ tình huống cố định và bóng đã sút trúng tay Khổng Minh Gia Bảo trong khu vực cấm địa CLB CA TP.HCM.

Trên chấm 11 m, chân sút từng được HLV Kim Sang-sik gọi tập trung đội tuyển Việt Nam là Việt Cường đã thực hiện chính xác, giúp mở tỷ số cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu derby TP.HCM đầu tiên kể từ sau khi sáp nhập.

Tiến Linh tịt ngòi trước đội bóng cũ, CLB CA TP.HCM thua trận thứ 2 liên tiếp - Ảnh 4.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ chấm penalty

Tiến Linh tịt ngòi trước đội bóng cũ, CLB CA TP.HCM thua trận thứ 2 liên tiếp - Ảnh 5.

Sự thất vọng hiện rõ của HLV Lê Huỳnh Đức

ảnh: Khả Hòa

Tiếc cho CLB CA TP.HCM khi lần thứ 2 liên tiếp họ đi theo đúng kịch bản trên sân Thống Nhất: Tấn công nhiều, không tận dụng được cơ hội và sau đó bị trừng phạt bởi những đòn hồi mã thương của đối thủ.

Becamex TP.HCM có lý do để vui mừng, vì với 15 điểm họ đã tạm bứt lên xếp hạng 10 và tạo ra khoảng cách đủ an toàn với nhóm đua trụ hạng. Cộng thêm Minh Khoa đã có thể trở lại trong danh sách đăng ký, mọi thứ đang tốt dần lên với đội bóng này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Nam Định ngược dòng đánh bại Ninh Bình: HLV Việt 'đỏ' tái xuất ngoạn mục, nói lời gan ruột về Xuân Son

CLB Nam Định ngược dòng ngoạn mục đánh bại Ninh Bình với tỷ số 3-2 ở vòng 14 V-League, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 9.

HLV Hải Phòng buồn ngẩn ngơ vì thua ngược ngay tại Lạch Tray, HLV Thanh Hóa lại ngóng… FIFA

Thanh Hóa quá kiên cường, rượt đuổi tỷ số kịch tính: Hòa Hải Phòng 3-3, Rimario chói sáng

Khám phá thêm chủ đề

CA TP.HCM Tiến Linh Tấn Tài Lê Huỳnh Đức V-League derby TP.HCM Becamex TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận