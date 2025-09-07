Tiến sĩ Ấn Độ sau 23 năm chọn Việt Nam: 'Tôi không đổi quốc gia, chỉ đổi múi giờ'

Majo George là người Ấn Độ, quê gốc ở bang Kerala. Tiến sĩ Majo hiện sống ở TP.HCM, là Trưởng khoa Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Cảm nhận cuộc sống ở 2 miền Bắc - Nam

Đến Hà Nội năm 2002, công việc đầu tiên của Majo là giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học hàng đầu như: Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân và Mở Hà Nội. Một năm sau, anh đưa vợ và con gái đầu lòng cùng sang Việt Nam sinh sống. Con gái Majo học tại một trường công lập của Việt Nam, còn con trai chào đời tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Thời điểm Majo đến Việt Nam vào những năm đất nước đang trên đà phát triển. Anh thuộc "thế hệ vàng" những người nước ngoài chọn ở lại Việt Nam, cái thời chưa có nhiều trung tâm thương mại, chưa có tàu điện ngầm...

Tiến sĩ Majo George là người Ấn Độ, quê gốc ở bang Kerala Ảnh: NVCC

Ban đầu Majo vốn chỉ định đến theo hợp đồng ngắn hạn, nhưng rồi anh ở lại vì cảm mến tình người ở Hà Nội, luôn ấm áp, kiên cường và đầy lòng nhân hậu. Đến năm 2010 anh chuyển sang giảng dạy tại Trường đại học quốc tế RMIT và sau đó năm 2015 đã chuyển hẳn vào TP.HCM để sinh sống.

Theo Majo chia sẻ, anh nhận thấy đến khi chuyển vào TP.HCM, những tòa cao ốc kính và quán cà phê quốc tế đã xuất hiện khắp nơi. "Còn giao thông ư, là người Ấn, tôi vẫn thường nói, nếu bạn sống sót qua đường sá Ấn Độ thập niên 80 - 90, thì giao thông Việt Nam chỉ như một chuyến đi ngắm cảnh. Điều thú vị là miền Nam của Việt Nam và quê hương Kerala của tôi giống nhau đến ngỡ ngàng. Từ hàng dừa xanh, kênh rạch, văn hóa coi trọng gia đình và những lễ hội với các món ăn đủ sức mở màn cả một cuộc đàm phán ngoại giao. Thật ra, chúng tôi không đổi quốc gia, chỉ đổi múi giờ", Majo bày tỏ.

Là người Kerala - nơi mưa gió, cây dừa và xe máy gắn liền với đời sống, miền Nam Việt Nam cho anh cảm giác như trở về quê nhà. Vùng sông nước đồng bằng Cửu Long khiến anh nhớ đến Kuttanad, quê ngoại, nơi nổi tiếng với ruộng lúa và kênh rạch. Cộng thêm ẩm thực phong phú, khí hậu dễ chịu, sức trẻ dồi dào và tiềm lực phát triển mạnh mẽ, Việt Nam thật sự là công thức hoàn hảo cho một cuộc sống và sự nghiệp trọn vẹn với anh.

"Siêu năng lực chỉ có ở Việt Nam"

Với Majo, ba điều là anh yêu quý Việt Nam chính là: thời tiết, con người và gió biển. Anh nói rằng, Hà Nội có mùa đông thơ mộng, mùa hè rực lửa, mùa thu hoàn hảo, mùa xuân đầy hoa. Nhưng TP.HCM thì khác. Nắng nơi đây như liều vitamin hạnh phúc mỗi ngày. Hai con của anh hầu như chẳng cần dùng đến kháng sinh, chỉ cần uống nước dừa và đi biển cuối tuần là đủ.

Tuy vậy, vẫn còn đó chút khó khăn khi gia đình Maijo hội nhập với cuộc sống mới, đó là giọng miền Nam. Vốn liếng tiếng Việt miền Bắc của anh đôi lần khiến anh... lạc nhịp. Có lần anh gọi cơm trắng mà tưởng sẽ được cơm rang. Cho nên, anh gọi đó là một… bữa trưa khai sáng.

"Rồi sự khác biệt về cách thốt ra cảm xúc: miền Bắc là "ối dồi ôi!", miền Nam thì "trời ơi!". Và đặc biệt, ở TP.HCM, mọi loại xe máy đều được gọi chung một cái tên là Honda. Dù là Yamaha, Vespa hay xe điện thì vẫn cứ là… xe Honda", Majo hài hước kể lại.

Majo có 23 năm sinh sống ở Việt Nam, trong đó 10 năm gắn bó với TP.HCM Ảnh: NVCC

Kỷ niệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Majo chắc có lẽ là chuyến đi xuyên Việt năm 2005 cùng em gái từ Hà Nội vào TP.HCM, kéo dài 2 tuần, vô số điểm dừng và vô vàn tiếng cười. Nụ cười của người nông dân, những nhà nghỉ bình dị, những bữa cơm ven đường, đó chính là một Việt Nam thi vị trong ký ức của anh.

Với Majo, có rất nhiều khoảnh khắc kể lại câu chuyện lòng tốt của người Việt Nam khiến anh không bao giờ quên. Như khi sinh viên mời cả gia đình anh về quê picnic, hay khi bất cứ thủ tục hành chính nào, dù phức tạp đến đâu vẫn có thể được giải quyết nhờ "bí kíp thần kỳ" của người Việt với tinh thần hỗ trợ lẫn nhau: "Đó là, tôi quen một người, người đó quen một người, mà người ấy lại biết một người khác, cuối cùng sẽ có người thật sự lo được cho tôi. Và thế là… xong việc. Một siêu năng lực chỉ có ở Việt Nam".

10 năm sống ở TP.HCM đã làm Majo thay đổi, anh cho biết mình khiêm nhường hơn, uống cà phê nhiều hơn và… trở nên Việt Nam hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc di chuyển đến đất nước khác bởi nơi này mang đến cho anh nhiều mục tiêu sống, sự bình yên và… có quán phở ở mọi góc phố.

Chính vì vậy, Majo rút ra được châm ngôn sống cho mình rằng: "Hà Nội dạy tôi sự kiên nhẫn. TP.HCM dạy tôi tốc độ. Việt Nam cho tôi góc nhìn".

Làm thầy ở Việt Nam

Công việc đầu tiên của Majo là giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học và đến bây giờ vẫn vậy. Suốt 23 năm dạy học, điều anh cảm nhận rõ nhất ở Việt Nam là sự tôn trọng to lớn mà xã hội dành cho người thầy. Nó không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn có thể cảm nhận được ở chợ, ở quán xá, trên đường, trong mỗi sự kiện. Ở Việt Nam, mỗi ngày đều như là ngày nhà giáo.

Majo đến Việt Nam và làm việc tại các trường đại học Ảnh: NVCC

Majo cho biết, sinh viên Việt Nam thông minh, nỗ lực và đầy khát vọng. Anh cũng ấn tượng với sinh viên Việt Nam về sự phi thường, kiên cường, tôn trọng và sáng tạo. Dù là sinh viên mới tốt nghiệp hay những người đi làm quay lại học, khát khao tri thức của họ luôn khiến anh xúc động.

"Suốt hơn 23 năm qua, tôi đã dạy hàng ngàn sinh viên. Từ miền Tây sông nước, đến núi rừng Hà Giang, từ cánh đồng Lạng Sơn đến phố phường TP.HCM. Thỉnh thoảng tôi bất ngờ gặp lại học trò tại sân bay, siêu thị, hội thảo. Có em giờ đã trở thành đồng nghiệp, niềm tự hào vô cùng lớn. Tôi biết rằng quãng đời cống hiến tại Việt Nam của mình chưa bao giờ là uổng phí cho bản thân tôi, xã hội và cho đất nước này.

Đầu năm 2025, Majo trở thành Trưởng khoa tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Anh đảm nhận nhiều vai trò từ nhà lãnh đạo học thuật, người kết nối quốc tế, cầu nối văn hóa đến diễn giả truyền cảm hứng.

Nhưng ngoài danh xưng, điều thôi thúc Majo chính là mục tiêu. Việt Nam đã cho anh quá nhiều và giờ đến lúc cống hiến trở lại, bằng cách mang nền giáo dục đẳng cấp thế giới đến gần hơn với mọi người. "Tôi mơ một ngày các nước khác sẽ nói: Chúng ta nên hợp tác với Việt Nam", Majo chia sẻ.

Theo Majo, hệ thống giáo dục Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh, với xu hướng rõ rệt là thúc đẩy tư duy phản biện, học tập ứng dụng và mở rộng trải nghiệm toàn cầu. Tầm nhìn của anh là kết hợp tinh hoa ứng dụng của Đức, công nghệ chi phí thấp của Ấn Độ, chất lượng của Pháp, chiều sâu kinh doanh của Mỹ, và tính kỷ luật học thuật của Anh. Sau đó, "nêm nếm" lại cho hợp khẩu vị Việt Nam. Nó phải được hòa quyện, như nồi nước phở, tôn trọng hương vị bản địa, nhưng vẫn làm phong phú thêm bằng gia vị toàn cầu.

Trong quá trình dạy học, Majo có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với sinh viên Việt Nam Ảnh: NVCC

Sau hơn 20 năm sống ở cả miền Bắc lẫn miền Nam, anh đã học được nhiều điều tinh tế và thú thật vẫn còn đang học.

Do vậy, anh nhắn nhủ với những người nước ngoài có ý định sang Việt Nam sinh sống rằng: "Hãy đến với sự tôn trọng, ở lại bằng sự tò mò và học một chút tiếng Việt, bạn sẽ thấy vô vàn cánh cửa mở ra. Một khi đã yêu cà phê sữa đá, bạn sẽ chẳng thể rời xa. Hãy làm quen với giao thông, thuộc lòng "một, hai, ba… dô!", và đừng ngại tham gia những cái vẫy tay, những trái tim bằng ngón tay và những tấm hình tập thể. Việt Nam không chỉ chào đón bạn mà Việt Nam nhận bạn vào gia đình".