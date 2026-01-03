Tiếp lửa từ giải vàng Truyền thông kỹ thuật số châu Á

Tháng 9.2013, Thanh Niên chính thức trình làng tiện ích đọc báo thông qua nền tảng web trên thiết bị di động và ứng dụng đọc báo dành cho máy sử dụng hệ điều hành iOS và Android (Thanh Niên Mobile). Sự kiện này sau đó tạo nên bước ngoặt nâng tầm thương hiệu của Thanh Niên ở một đẳng cấp khác biệt.

Từ "bí kíp" 1.101 chữ…

12 năm trước, trong một bài viết trên báo in Thanh Niên, bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết Nhung (39 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ chị rất ấn tượng với tính năng PNS (push notification service - gửi tin nóng đến điện thoại người dùng) của Thanh Niên Mobile khi đó vì nó phù hợp với nhu cầu xem tin tức nhanh chóng.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ hai, từ trái qua) nhận giải thưởng Truyền thông kỹ thuật số châu Á năm 2013 tại Malaysia ẢNH: H.T

Trong cuộc trò chuyện mới đây, chị nhắc: "Phong cách của Thanh Niên Mobile khiến tôi nhớ hoài. Lúc đó, mở app ra, một không gian đầy màu sắc bày trước mặt. Tin tức được sắp theo các gam màu khác nhau khiến mắt mình không chán. Đặc biệt, tít tựa ngắn gọn, ấn tượng và ứng dụng còn "bắn" tin nóng đến máy mình hết sức gấp gáp. Điện thoại sáng lên là chúng tôi đã nắm bắt được chuyện gì xảy ra. Người đọc không có nhiều thời gian còn Thanh Niên thì luôn cố gắng nâng niu cảm xúc của bạn đọc giữa những bộn bề cuộc sống".

Để có phong cách ấn tượng đậm sâu trong lòng những bạn đọc trung thành như vậy, đội ngũ chăm sóc Thanh Niên Mobile đã có những ca làm việc "nảy lửa". Anh Phan Thái Công (khi đó là Trưởng bộ phận Thanh Niên Mobile) tập hợp một nhóm nhân sự thế hệ 8X, 9X nhiệt huyết, cá tính và luôn sẵn sàng "tác chiến". Kèm với đó là xây dựng quy chuẩn 1.101 chữ… "bí kíp" cho các biên tập viên. Tôi nhớ, 1.101 chữ này ám ảnh tôi trong ngày đầu tiên nhận việc. Tôi từng nghĩ, với các yêu cầu khắt khe ấy, mỗi người phải "huy động" 300% năng lượng mới có thể hoàn thành tốt 1 ca trực.

Thanh Niên Mobile ra mắt bạn đọc với nhiều tính năng hữu ích

Theo đó, tin tức online cần được xử lý lại theo phong cách mới cho Thanh Niên Mobile với yêu cầu cụ thể về số chữ và nội dung cần đưa trên tít và từng đoạn trong tin/bài. Hàng loạt ghi chú về các từ ngữ không được sử dụng để tránh ảnh hưởng đến tính khách quan của thông tin. Hình ảnh, chú thích, cách dùng từ đều được quy định chi tiết, tỉ mỉ để đảm bảo tính chính xác, ngoài các yêu cầu về mặt kỹ thuật. Cấu trúc tin và bài cũng cần được xử lý khác nhau.

Đối với các tin nóng, biên tập viên phải "xử lý cấp tốc" để đẩy lên trang nhanh nhất. Điểm nóng trên thế giới, người trực còn phải linh động dịch tin sớm nhất để dòng breaking news (tin nóng) đầu tiên xuất hiện trên máy bạn đọc ngay sau khi các báo quốc tế đưa tin. Điểm nóng trong nước, biên tập viên sẵn sàng mở tin trực tiếp, chủ động kết nối với mạng lưới nhân sự của báo để lấy thông tin và hình ảnh. Các bản tin nhanh hết mức có thể, chính xác, gọn ghẽ, hấp dẫn đều được xử lý chỉ trong vài phút, thậm chí vài chục giây.

Giao diện Thanh Niên Mobile

Tất cả những yêu cầu nói trên khiến một ca trực của biên tập viên Thanh Niên Mobile trở thành một cuộc thi chạy với thời gian nhưng không được phép có sơ suất. Chưa kể, kết thúc 1 ca làm việc, mỗi người đều phải báo cáo chi tiết đã làm những gì, tất cả bất thường liên quan hệ thống, diễn biến đáng chú ý của thông tin… Với quy chuẩn, quy định nghiêm ngặt đó, tất cả biên tập viên luôn được đặt vào tâm thế "cháy" hết mình với công việc nhưng vẫn tuân thủ kỷ luật chặt chẽ.

… đến giải vàng châu Á

Đội ngũ Thanh Niên Mobile đã nỗ lực như thế để chăm chút tối đa cho nền tảng của mình. Nhờ đó, Thanh Niên Mobile đã mang những sự kiện/sự việc gây chấn động quốc tế đến tận tay bạn đọc (siêu bão Hải Yến với điểm nóng Tacloban; nội chiến Syria và vấn đề vũ khí hóa học; chuyến bay MH370 của Malaysia bị mất tích…); đưa các thông tin giàu tính địa phương và hữu ích trong nước liên tục và rộng khắp; cập nhật tình hình người Việt ở khắp nơi trên thế giới...

Bạn đọc chỉ cần ngồi ở nhà, các diễn biến quan trọng tự động "gõ cửa" điện thoại hoặc máy tính bảng mà không cần truy cập ứng dụng nhờ PNS. Đồng thời, mỗi bạn đọc còn trở thành người tường thuật khi có thể chia sẻ thông tin hoặc hình ảnh của mình đến Báo Thanh Niên thông qua tính năng được tích hợp trên ứng dụng.

Đại diện WAN-IFRA châu Á - Thái Bình Dương (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ niềm vui với Tổng Biên tập và đội ngũ làm Báo Thanh Niên tại lễ trao giải thưởng ẢNH: VĂN KHOA

Cùng với thiết kế phá cách theo từng ô vuông với nhiều gam màu tùy chuyên mục, Thanh Niên Mobile (với sự hỗ trợ kỹ thuật của Công ty TNHH GKIM Vietnam) lập tức ghi dấu ấn sau khi ra mắt hơn 2 tháng.

Kết quả được gặt hái. Trong khuôn khổ Hội thảo Truyền thông kỹ thuật số châu Á lần thứ 5 (diễn ra từ ngày 12 - 14.11.2013), Hiệp hội Báo chí thế giới (WAN-IFRA) khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao giải vàng giải thưởng Truyền thông kỹ thuật số châu Á năm 2013 cho Thanh Niên Mobile, hạng mục Xuất bản mobile tốt nhất. Vượt qua mọi tiêu chí khắt khe, Thanh Niên Mobile được tôn vinh ở hạng mục dành cho những dịch vụ tốt và tân tiến nhất do những cơ quan báo chí xuất bản cho phương tiện điện thoại di động. Hạng mục này dành cho mọi thể loại thông tin, từ tin tức thời sự, phong cách sống, giải trí đến các dịch vụ, gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên báo chí VN có sản phẩm đoạt giải thưởng danh giá này. Nhận định của Giám đốc phụ trách xuất bản và sự kiện của WAN-IFRA khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi đó khiến những người làm Báo Thanh Niên như được tiếp lửa: "Thanh Niên Mobile là sản phẩm xuất bản cho điện thoại di động tuyệt vời nhất của khu vực".

Sự công nhận của các tổ chức uy tín, sự trung thành của bạn đọc là động lực để các sản phẩm báo chí của Thanh Niên ngày càng hoàn thiện hơn. Sau giải thưởng, Thanh Niên Mobile tiếp tục được nâng cấp nền tảng bằng cách ghi nhận các góp ý chân thành từ bạn đọc và sau đó tiến hành hàng loạt hoạt động cải tiến. Tính năng PNS được đổi mới, trao sự chủ động lựa chọn chuyên mục nhận tin tức cho người dùng. Tính năng TNsnap xem clip, hình ảnh 3D từ báo giấy được tích hợp trên ứng dụng.

Cho đến hiện tại, ứng dụng đọc báo thông minh của Thanh Niên đã trải qua nhiều đợt nâng cấp, ưu tiên cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng; tích hợp tính năng nghe podcast; trao cho bạn đọc nhiều lựa chọn trong việc cập nhật và lưu trữ tin tức…

Cứ thế, Thanh Niên Mobile là một phần trong hành trình đầy thử thách lẫn vinh quang trong 40 năm vừa qua của Báo Thanh Niên.