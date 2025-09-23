Tiếp nhận tranh quý của các danh họa Việt

Bộ sưu tập gồm 43 tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng của Trường Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định, cùng một số họa sĩ VN sinh sống tại Pháp như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Thái Tuấn, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Trần Phúc Duyên, Phạm Đình Tín, Trịnh Cung, Đinh Cường, Nguyễn Trung, Bửu Chỉ... Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt đã mở niêm phong kiện hàng do ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê trao.

Tác phẩm Hoa cúc của Lê Phổ ẢNH: LÊ CÔNG SƠN

Tác phẩm Nhị Kiều của Vũ Cao Đàm ẢNH: LÊ CÔNG SƠN

Ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê cũng đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có trách nhiệm lưu giữ và giới thiệu để công chúng tiếp cận một cách hệ thống, đồng thời ủy quyền cho bà Phạm Lan Hương và ông Lâm Nhân (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) làm đại diện cho ông bà tại VN, giám sát việc bảo quản và phát huy giá trị của bộ sưu tập.