Tiếp nhận ý kiến trẻ em để xây dựng môi trường mạng an toàn

Chiều 27.11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030.

Các em nhỏ tham gia nêu ý kiến tại sự kiện ẢNH: TRẦN CƯỜNG

A05 cho biết, trẻ em là "nhóm đối tượng yếu thế cần được bảo vệ" nhưng cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng, thực thi các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, trở thành người "đi bảo vệ", bằng việc góp sức kiến tạo một môi trường mạng an toàn và đáng tin cậy.

Theo A05, từ 11 - 20.11, cơ quan này đã phối hợp cùng các tổ chức trẻ em tiếp nhận thông tin về thực trạng sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trên môi trường mạng từ gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố.

Từ kết quả lấy ý kiến, A05 và các đơn vị chức năng đã có những phát hiện, kết quả quan trọng về thực trạng trẻ em sử dụng các dịch vụ trên môi trường mạng; đo lường những rủi ro, mối nguy hại tác động thường xuyên, trực tiếp đến sự an toàn và phát triển của trẻ em. Qua đó, thúc đẩy trẻ em tham gia ý kiến, sáng tạo, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho chính bản thân trên môi trường mạng.

Đại tá Hà Văn Bắc, Cục phó A05 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

A05 cho rằng, ý kiến của trẻ em cũng là cơ sở quan trọng, có tính định hướng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp, nhiệm vụ đưa vào chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030, nhằm đạt được mục tiêu kép là bảo vệ an toàn cho trẻ em và hỗ trợ các em phát triển lành mạnh, nâng cao năng lực số.

Đại tá Hà Văn Bắc, Cục phó A05, khẳng định hoạt động lấy ý kiến trẻ em không chỉ mang tính thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trẻ em, mà còn có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự tin tưởng vào trí tuệ, sự sáng tạo và vai trò kiến tạo của thế hệ trẻ.

Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực, vai trò tiên phong của A05 và các cơ quan chức năng trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào hoạt động xây dựng chính sách về an ninh mạng, bảo vệ trẻ em.

Tại sự kiện hôm nay, 5 trẻ em đã nêu thực trạng, lợi ích và rủi ro khi tham gia môi trường mạng, đồng thời bày tỏ mong muốn được trang bị kiến thức và kỹ năng để sử dụng mạng an toàn.