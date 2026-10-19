Tiếp nối thanh âm Lên đàng bằng những công trình số

Tối 18.10, trong Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM tổ chức, một công trình số rất thiết thực của thanh niên thành phố mang tên Bác đã được ra mắt: "Bản đồ số ứng phó triều cường TP.HCM".

Các đại biểu lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt công trình “Bản đồ số ứng phó với triều cường TP.HCM” Ảnh: Ngọc Dương

Tham dự chương trình kỷ niệm, về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM.

Về phía T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ấn tượng bản đồ số ứng phó triều cường

Hành trình 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là bản hòa ca của những thanh âm Lên đàng, nối tiếp ngân vang qua từng chặng đường lịch sử. Và hôm nay, lớp lớp thanh niên lại cùng nhau tạo ra thanh âm của kỷ nguyên mới. Kế thừa truyền thống 70 năm, thanh niên Việt Nam hôm nay mang theo tri thức, bản lĩnh, tinh thần tiên phong và trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngay tại lễ kỷ niệm, với tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số và tham gia giải quyết các vấn đề của thành phố, Thành đoàn TP.HCM đã ra mắt công trình "Bản đồ số ứng phó triều cường TP.HCM". Công trình cung cấp thông tin về các điểm ngập, khu vực có nguy cơ ngập, hỗ trợ người dân chủ động ứng phó triều cường; đồng thời phát huy vai trò của thanh niên tại 168 phường, xã, đặc khu và sự tham gia của người dân trong việc cập nhật, phản ánh tình hình ngập nước trên địa bàn thành phố. Bản đồ số gồm nhiều chức năng như theo dõi, tra cứu tình hình ngập; tìm đội hình hỗ trợ gần nhất; gửi báo cáo tình hình ngập; theo dõi tin tức, tra cứu thông tin và những cẩm nang cần thiết...

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, và anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tuyên dương các gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu Ảnh: Ngọc Dương

Ngay khi bản đồ số ứng phó triều cường được ra mắt, hàng ngàn thanh niên có mặt tại sự kiện đã cùng đưa điện thoại lên quét mã QR trên màn hình để truy cập, theo dõi và sẵn sàng tham gia cập nhật thông tin về tình hình ngập nước, triều cường tại địa phương, góp phần xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM, cho biết truyền thống của thanh niên thành phố mang tên Bác được hun đúc từ rất sớm, gắn liền với những bước ngoặt lớn của dân tộc. Qua các thời kỳ đổi mới, Hội không ngừng sáng tạo phương thức tập hợp thanh niên, triển khai nhiều phong trào giàu ý nghĩa... Bước vào thế kỷ 21, Hội mở rộng hoạt động chăm lo thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc, tôn giáo; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển các tổ chức theo lĩnh vực chuyên môn...

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 năm 2021, thông qua Cổng thông tin tình nguyện Go Volunteer, Hội đã kết nối, điều phối lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ y tế, an sinh xã hội và chăm lo người dân, tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm cộng đồng của thanh niên thành phố…

"Những kết quả ấy được vun đắp từ tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên, đồng thời được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. Đây là niềm tự hào, cũng là động lực để Hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới và xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố", anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đông đảo bạn trẻ tham dự lễ kỷ niệm và chương trình Nhạc hội Thanh niên TP.HCM - Ảnh: Nữ Vương

Sức sống bền bỉ của hoạt động Hội

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trải qua 70 năm truyền thống xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy, đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chương trình Thanh niên sống đẹp cùng nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên đã thật sự khẳng định sức sống bền bỉ của hoạt động Hội. Qua đó khẳng định những đóng góp tích cực và hiệu quả của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Ông Cường nhấn mạnh những đóng góp của thanh niên thành phố không chỉ được thể hiện qua các công trình, phần việc cụ thể mà còn qua tinh thần dấn thân, sự sẻ chia và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng. "Đó là hình ảnh của những người trẻ đã sẵn sàng dấn thân đến những địa bàn khó khăn; đó là tinh thần tích cực trách nhiệm hỗ trợ người dân và cộng đồng; đó là sự đồng hành cùng thanh niên trong mọi mặt đời sống và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống xã hội. Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích, những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển TP.HCM", ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, không gian được mở rộng, với quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn, khát vọng về một TP.HCM phát triển mạnh mẽ bền vững hơn. Ông cho biết lãnh đạo thành phố tin tưởng tổ chức Hội và thanh niên thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình Nhạc hội Thanh niên TP.HCM - HCMC Youth Concert. Và Youth Concert chính thức mở ra một hành trình âm nhạc thật bùng nổ, nơi tinh thần thanh niên Việt Nam, thanh niên thành phố mang tên Bác được đánh thức bằng những giai điệu đầy tự hào và khát vọng.

Những thanh âm Lên đàng của 70 năm tự hào đã tiếp tục ngân vang trong nhịp đập của thanh niên thành phố mang tên Bác hôm nay - rộn ràng, nhiệt huyết và tràn đầy khát vọng. Đó là giai điệu của niềm tin, của tình yêu, của hạnh phúc, là tiếng hát của những trái tim trẻ đang cùng nhau viết nên những ngày mới tươi đẹp, mang sức trẻ và nhiệt huyết góp phần dựng xây thành phố, đất nước.