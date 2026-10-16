Tiếp tục mở rộng giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 16.10, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Chủ trì hội nghị phía Việt Nam có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; phía Trung Quốc có anh Từ Hiểu, Bí thư thường trực Ban Bí thư Đoàn TNCS Trung Quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ hợp tác thanh niên hai nước trong thời gian tới cần phát huy vai trò của ban chỉ đạo trong điều phối hoạt động giao lưu thanh niên hai nước. Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, thống nhất định hướng và kết nối các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn địa phương; bảo đảm các hoạt động giao lưu, hợp tác được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Hai bên rà soát kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 - 2027, thống nhất các hoạt động trọng tâm trong năm 2027; trong đó tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình "Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên", đồng thời xác định quy mô, thời gian, đầu mối và tiến độ thực hiện các chương trình trao đổi đoàn phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

Thúc đẩy giao lưu thanh niên các địa phương chung đường biên giới

Tại hội nghị, hai bên đã báo cáo các kết quả hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2026, trong đó có hoạt động giao lưu của Báo Thanh Niên Việt Nam và Báo Thanh Niên Trung Quốc. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các hoạt động giao lưu thanh niên hai nước và cho biết, trong năm 2026, hai nước đã tổ chức 15 chương trình hành trình đỏ, với tổng số đại biểu Việt Nam tham gia gần 1.600 người.Theo anh Nguyễn Minh Triết, các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác giữa tổ chức Đoàn các cấp, cơ sở đào tạo và cơ quan báo chí thanh niên đã tạo thêm cơ hội để thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết, việc hai bên thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc và tổ chức hội nghị lần thứ nhất là bước tiến trong cơ chế phối hợp giữa hai tổ chức Đoàn; thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và chiều sâu hợp tác thanh niên, góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.



Các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc tham gia hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu hai nước ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Minh Triết cũng mong muốn hai bên mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức Đoàn địa phương và các đơn vị trực thuộc; chú trọng thúc đẩy giao lưu giữa thanh niên các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ trẻ, tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí, đơn vị chuyên môn trong hợp tác thanh niên.

Tiếp tục làm sâu sắc các chương trình giao lưu thanh niên

Trao đổi tại hội nghị, anh Từ Hiểu cũng cho rằng giao lưu thanh niên là cầu nối quan trọng để kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam, đồng thời tăng cường giáo dục lý tưởng, niềm tin cho thế hệ trẻ hai nước.

Anh Từ Hiểu cho biết, dự án Hành trình đỏ nghiên cứu học tập là một mô hình hợp tác thiết thực, góp phần giúp thanh niên hai nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng, tình hữu nghị truyền thống và những thành tựu phát triển của mỗi nước.

Thời gian tới, Đoàn TNCS Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, giáo dục lý tưởng và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên, anh Từ Hiểu cho rằng, tuổi trẻ hai nước cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và internet vạn vật. Hai bên cũng cần tăng cường giao lưu giữa các địa phương, phối hợp tổ chức các diễn đàn, đối thoại và hoạt động trao đổi thanh niên.