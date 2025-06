Tiếp sức thí sinh thi đánh giá năng lực từ tờ mờ sáng

Dù phải dậy từ 5 giờ sáng, nhiều tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh thi đánh giá năng lực vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Họ chia thành nhiều nhóm khác nhau thực hiện các nhiệm vụ: hướng dẫn thí sinh đến khu vực thi, chỉ dẫn phòng thi, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và thậm chí giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp như quên giấy báo thi. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều thể hiện sự tận tâm và mong muốn mang lại thuận lợi nhất cho thí sinh.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh thi đánh giá năng lực sáng 1.6 ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Quốc Minh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, dù lần đầu tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi, đã nhanh chóng hòa nhập và hỗ trợ các thí sinh một cách hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp tại điểm thi, Quốc Minh còn chia sẻ kinh nghiệm thi cử cho thí sinh qua các nền tảng trò chuyện trực tuyến. "Năm ngoái, mình đạt kết quả thi cũng khá tốt nên nhiều bạn đã liên hệ nhờ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm. Khi được trực tiếp hỗ trợ các thí sinh, mình cảm thấy vui hơn rất nhiều", Quốc Minh cho biết.

Nhiều tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi từng là thí sinh trong những kỳ thi trước nên họ thấu hiểu những bỡ ngỡ và áp lực mà các bạn trẻ đang đối mặt. Huỳnh Thị Ngọc Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, tâm sự: "Hồi học THPT, mình đã đặt mục tiêu khi lên đại học sẽ tham gia đội hình Tiếp sức mùa thi. Năm ngoái, khi đi thi, mình rất bỡ ngỡ vì mọi thứ ở trường thi đều xa lạ. Nếu không có các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ, mình không biết phải xoay xở thế nào".

Ngọc Anh cho biết dù có chút lo lắng ban đầu, nhưng cảm giác được góp phần giúp đỡ các thí sinh đã xua tan mệt mỏi. "6 giờ là tụi mình đã có mặt tại điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Sau khi nhìn thấy các bạn hoàn thành bài thi với nụ cười trên môi, mình cảm thấy công sức của bản thân thật sự ý nghĩa", cô bạn chia sẻ.

Quốc Minh nhiệt tình hướng dẫn các bạn thí sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tình nguyện viên hỗ trợ mua nước uống cho phụ huynh đưa con đi thi ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ tiếp sức cho thí sinh, các tình nguyện viên còn dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ huynh đưa con đi thi. Trong thời gian thí sinh làm bài, nhiều phụ huynh phải chờ đợi bên ngoài cổng trường. Hiểu được điều này, các tình nguyện viên đã chủ động trò chuyện, giải đáp thắc mắc về ngành học, trường học và hỗ trợ những việc nhỏ như mua nước uống.

Nguyễn Văn Phát, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, kể lại: "Có một cô phụ huynh nhờ mình mua giúp ly nước vì trong giờ thi, phụ huynh không được ra vào cổng trường. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng khi cô cảm ơn, mình thấy rất vui và ý nghĩa".

Nhiệm vụ chính của Phát là hướng dẫn thí sinh đến điểm thi, nhưng Phát cũng không ngần ngại hỗ trợ thêm bất cứ việc gì khi có thể. Dù phải dậy sớm và chưa kịp ăn sáng, Phát vẫn cảm thấy ngày chủ nhật của mình trở nên đặc biệt ý nghĩa nhờ tham gia hoạt động tình nguyện này.

Tương tự, Huỳnh Cao Mẫn Duy, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết đội hình tình nguyện viên của trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chỉ dẫn đường, động viên tinh thần thí sinh và phát quạt cầm tay sau khi các bạn hoàn thành bài thi.

Trong thời gian thí sinh làm bài, Duy tranh thủ trò chuyện với các phụ huynh, giải đáp thắc mắc về ngành học và cung cấp thông tin về trường. "Tụi mình luôn sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng, hy vọng có thể giúp được phần nào cho cả thí sinh và phụ huynh", Duy chia sẻ.

Sự hỗ trợ tận tình của những tình nguyện viên không chỉ giúp thí sinh tự tin hơn mà còn mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh. Đưa con đi thi tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, chị Lê Thị Tố Trinh (47 tuổi, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An), bày tỏ: "Trường rộng quá, lúc mới vào tôi không biết đường đi như thế nào. May nhờ các tình nguyện viên nhiệt tình chỉ dẫn, đưa con tôi đến phòng thi. Họ còn tận tình hướng dẫn chỗ nghỉ ngơi cho phụ huynh trong lúc chúng tôi đợi các con làm bài".