Tiếp tế thực phẩm cho người mắc kẹt trên đèo Gia Bắc do sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
04/12/2025 17:02 GMT+7

Lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng vượt các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, QL28 tiếp tế đồ ăn, nước uống cho hàng chục người mắc kẹt trên 20 xe giữa đèo.

Chiều 4.12, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng), cho biết sau nhiều nỗ lực vượt qua các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, QL28, các lực lượng công an, dân quân của 2 xã Sơn Điền và xã Bắc Bình đã tiếp cận được khu vực Km41, QL20 nơi có hơn 20 xe ô tô các loại và hàng chục người bị mắc kẹt trên đèo từ tối 3.12.

Tiếp tế thực phẩm cho người mắc kẹt trên đèo Gia Bắc do sạt lở- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận những người mắc kẹt trên đèo Gia Bắc bị sạt lở

ẢNH: CTV

Theo ông Nhuần trong buổi sáng lực lượng Công an và dân quân 2 xã Sơn Điền và xã Bắc Bình đã cố gắng vượt qua các điểm sạt lở để tiếp tế đồ ăn, thức uống cho tất cả những người đây. Tất cả xe ô tô bị mắc kẹt đang được tập kết vào một rẫy trồng bắp để tránh sạt lở và bảo đảm an toàn.

"Rất mừng vì mọi người đang mắc kẹt trên đèo đều an toàn. Tuy nhiên, khu vực này giữa rừng sâu không có sóng điện thoại nên chưa thể liên lạc được ra ngoài", ông Nhuần cho biết thêm.

Tiếp tế thực phẩm cho người mắc kẹt trên đèo Gia Bắc do sạt lở- Ảnh 2.

Sạt lở đèo Gia Bắc, QL28 gây ách tắc giao thông

ẢNH: CTV

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, từ ngày 3.12 đến chiều 4.12 trên đèo Gia Bắc, đoạn Km40 – Km53 xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy dương, taluy âm và nhiều cây ngã đổ, một số vị trí đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Tiếp tế thực phẩm cho người mắc kẹt trên đèo Gia Bắc do sạt lở- Ảnh 3.

Hàng chục người trên 20 xe ô tô bị mắc kẹt trên đèo Gia Bắc giữa rừng sâu nên không có sóng điện thoại để liên lạc ra bên ngoài

ẢNH: CSGT

Lãnh đạo xã Sơn Điền cho biết thêm, đêm 3.12 trên đèo Gia Bắc xảy ra 7 điểm sạt lở lớn, nhỏ; đến sáng 4.12 tiếp tục xảy ra 5 điểm sạt lở, kéo dài từ Km38 đến Km53, trong đó có 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km52, và Km53 khiến hàng trăm tấn đất, đá, cây rừng đổ xuống đường.

Tiếp tế thực phẩm cho người mắc kẹt trên đèo Gia Bắc do sạt lở- Ảnh 4.

Đất bùn, cây cối sạt lở trên đèo Gia Bắc

ẢNH: CSGT

Hiện tại, xã Sơn Điền đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng và đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, phương tiện giải phóng hiện trường các điểm sạt lở tại Km53 để tiếp cận Km52 là điểm sạt lở nghiêm trọng nhất, sau đó mới tới Km43, Km41. Ông Nhuần cho biết do khối lượng đất đá sạt lở lớn nên cần nhiều thời gian mới có thể giải phóng được các vị trí sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Đèo Gia Bắc lại sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên QL28 ách tắc

Đèo Gia Bắc lại sạt lở nghiêm trọng, giao thông trên QL28 ách tắc

Đèo Gia Bắc trên QL28, nối Phan Thiết - Di Linh (Lâm Đồng), lại sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, chính quyền địa phương đang xử lý khẩn cấp.

đèo Gia Bắc xã Sơn Điền xã Bắc Bình Sạt lở Mắc kẹt Lâm Đồng
