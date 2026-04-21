Tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc

Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài; các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi. Trong đó, đội ngũ đại biểu QH là người dân tộc thiểu số là lực lượng trực tiếp góp phần chuyển hóa chủ trương thành chính sách và giám sát việc thực hiện trong thực tiễn. Qua 15 nhiệm kỳ với chặng đường trên 80 năm đồng hành cùng đất nước, đội ngũ đại biểu QH là người dân tộc thiểu số không ngừng trưởng thành, tham gia ngày càng sâu vào lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu ẢNH: TTXVN

Những nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều định hướng lớn đã được thể chế hóa kịp thời, tạo khuôn khổ quan trọng cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần huy động, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, từng bước cải thiện hạ tầng, nâng cao đời sống, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Trong quá trình đó, các đại biểu QH là người dân tộc thiểu số đã phát huy rõ vai trò tích cực giám sát, góp phần làm rõ những điểm nghẽn thể chế và thúc đẩy hoàn thiện chính sách theo hướng sát thực tiễn hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn nhất cả nước. Khoảng cách phát triển còn lớn; thu nhập thấp, sinh kế chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ở nhiều nơi còn bất cập. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cần có cách tiếp cận mang tính chiến lược, đồng bộ và thực chất hơn đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Xác định rõ vai trò của đội ngũ đại biểu QH là người dân tộc thiểu số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục đổi mới căn bản tư duy về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; chủ động phản ánh những vướng mắc từ cơ sở, đề xuất những chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng cộng đồng dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, gắn với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đại biểu QH là người dân tộc thiểu số cần phát huy vai trò, mang tiếng nói từ cơ sở vào xây dựng pháp luật, bảo đảm quy định ban hành sát thực tiễn, triển khai được ngay; quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Bước vào nhiệm kỳ mới, đội ngũ đại biểu QH là người dân tộc thiểu số phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn và thực chất hơn trong hoạt động của mình để có bước chuyển mạnh mẽ về chất trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của QH và của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Dân tộc cần phát huy mạnh vai trò tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, đề xuất, dẫn dắt chính sách; cần thực sự trở thành cầu nối giữa thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số với quá trình xây dựng chính sách của QH.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đại biểu QH là người dân tộc thiểu số; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đại biểu QH là người dân tộc thiểu số với các cơ quan của QH, với Chính phủ và chính quyền địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao và nỗ lực không ngừng, các đại biểu QH là người dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.