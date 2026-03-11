Tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội

Sáng 11.3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam.

Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị sáng 11.3 ẢNH: HƯƠNG DIỆP

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc cho biết, theo Kết luận 230, có 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Trong số 29 hội này, có Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hình thành khi sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Long cũng quán triệt nội dung Kế hoạch 08 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương triển khai thực hiện Kết luận 230. Theo đó, sẽ có đề án đánh giá tổng thể về tổ chức bộ máy, các đơn vị pháp nhân của các tổ chức hội quần chúng.

"Sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn các tổ chức pháp nhân trực thuộc; chỉ giữ lại những tổ chức, pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý II/2026" - ông Nguyễn Phi Long cho biết.

Cạnh đó, theo ông Long, sẽ rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản được giao, hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước, đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng; đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào và trả lại, điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả. Nhiệm vụ này hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời, sẽ tiến hành rà soát vị trí việc làm, dự kiến phân bổ số lượng biên chế của các hội; rà soát tham mưu sửa đổi, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh các hội quần chúng phải phát huy sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo Kết luận 230 của Bộ Chính trị. Tinh thần chung là làm việc công khai, minh bạch, dựa trên thống nhất của tập thể.