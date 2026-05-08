Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ VTV, VOV, TTXVN, 2 viện hàn lâm

Sáng 8.5, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến tham gia rất trách nhiệm, thẳng thắn, đi vào vấn đề cụ thể, sát thực tiễn và các chương trình hành động toàn khóa.

Những nội dung được thảo luận, cho ý kiến trực tiếp và thông qua tại hội nghị đều hết sức quan trọng, những việc phải làm ngay, làm kịp thời.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị sáng 8.5 ẢNH: DANGCONGSAN.VN

Thường trực Ban Bí thư giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến xác đáng, khẩn trương hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế, tạo hành lang pháp lý, quy chế vận hành, nguyên tắc kỷ luật; ban hành các chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay, không chậm trễ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các cấp ủy khẩn trương lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2 và các nội dung vừa được thông qua tại hội nghị, theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động tích hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thực chất, tránh hình thức.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược, chất lượng thẩm định, phản biện; chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề lớn, xử lý kịp thời các vấn đề mới, phức tạp, phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Song song đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Thông báo kết luận giám sát đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai nghiêm túc các nội dung kiểm tra đợt 2; tập trung tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, 5 Đảng bộ mới được tiếp nhận: Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cùng đó, chủ động phối hợp, trao đổi trong công tác giữa Đảng ủy và các đảng bộ trực thuộc; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, bảo đảm hoạt động của đơn vị được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với tinh thần đổi mới, tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.