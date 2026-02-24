Tiết Cương: Tôi ở trọ TP.HCM 10 năm mới mua được nhà

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, diễn viên Tiết Cương còn được khán giả biết tới thông qua vai trò làm YouTuber Ảnh: FBNV

Trên kênh YouTube cá nhân, Tiết Cương gây chú ý với video mang tựa đề "Tiết Cương làm cò đất?". Anh cho biết giai đoạn 2020 đến 2025 là hành trình 5 năm sống trọn với đam mê xe máy, đi nhiều nơi giao lưu, học hỏi và chia sẻ với cộng đồng cùng sở thích. Bước sang năm mới, nam diễn viên muốn thử sức ở lĩnh vực mới là review địa ốc. "Dù tuổi cũng đã già rồi nhưng tôi còn muốn thử sức thêm ở một số lĩnh vực. Với tôi, còn sức là còn lao động", anh nói.

Theo diễn viên Hướng nghiệp, lý do lớn nhất khiến anh quyết tâm theo đuổi nội dung liên quan đến bất động sản xuất phát từ chính câu chuyện của mình. Tiết Cương kể từng từ quê lên TP.HCM từ năm 1991 để học tập, làm việc, đến năm 1993 gia đình chuyển lên và tiếp tục ở trọ gần 10 năm mới mua được nhà. "Tôi hiểu được rằng, để tìm được một căn nhà hay miếng đất phù hợp với mình là cực kỳ khó. Khi mua được thì mình rất mừng. Vì thế, tôi rất hiểu cảm giác của những người muốn mua được căn nhà vừa túi tiền. Tôi quyết định làm một kênh để giúp những người bán và người có nhu cầu mua nhà dễ dàng tiếp cận lựa chọn phù hợp khả năng tài chính", anh cho hay.

Tiết Cương đam mê sưu tầm xe cổ, tạo kênh riêng để thỏa mãn đam mê từ nhỏ Ảnh: FBNV

Khi chuyển hướng làm YouTube, nam diễn viên 7X cũng nhận nhiều bình luận không hay. Tuy nhiên, anh không buồn vì cho rằng mình lao động nghệ thuật chứ không làm gì sai pháp luật, trái lương tâm hay đi ngược sự phát triển của xã hội. Anh thẳng thắn: "Nghệ sĩ chúng tôi cũng chỉ đi làm kiếm tiền thôi. Bây giờ công việc sân khấu, phim ảnh ít, thì chúng tôi làm YouTube kiếm tiền cũng là một công việc. Nhiều khi khán giả cũng hay vào nói tôi là đi review kiếm tiền, nhận quảng cáo để có tiền. Thực sự thì công việc của tôi cũng là chân chính, tôi không làm gì sai trái, nên tôi không ngại khi bị nói rằng review để kiếm tiền".

Cuộc sống của Tiết Cương ở tuổi 53

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tiết Cương lựa chọn nhịp sống chậm rãi và bình yên hơn. Từ một gương mặt quen thuộc trên sân khấu hài và truyền hình, anh hiện duy trì công việc nghệ thuật song song với việc chăm lo gia đình và theo đuổi những sở thích cá nhân. 6 năm qua, anh tích cực tham gia mạng xã hội với các tài khoản đạt hàng trăm nghìn lượt đăng ký. Tiết Cương thường đăng tải khoảnh khắc đời thường, niềm đam mê sưu tầm xe cổ, du lịch… Một số video thậm chí đạt hàng triệu lượt xem, bình luận từ cộng đồng mạng. Dù thu nhập từ YouTube không cao, nam diễn viên vẫn vui vì có thể chủ động thời gian, vừa có cơ hội giao lưu với mọi người.

Những năm qua, nam diễn viên thỉnh thoảng nhận lời đóng phim song với tinh thần “vui là chính”, không bị áp lực cơm áo gạo tiền Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn vào năm 2022, tổ ấm của Tiết Cương trở nên trọn vẹn hơn khi đón con đầu lòng vào năm 2025. Lên chức cha ở tuổi ngoài 50 mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt, khiến anh thay đổi rõ rệt, sống chậm, trách nhiệm hơn và ưu tiên thời gian cho gia đình. Vợ chồng anh theo đuổi lối sống giản dị, tránh xa ồn ào showbiz. Ngoài thời gian làm việc tại TP.HCM, cả hai thường tận hưởng không gian sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên tại quê nhà. Nam diễn viên chia sẻ anh thấy thoải mái, bình yên và nhịp sống không nhiều thay đổi so với trước kia, gọi vui đây là "cuộc sống nông dân" mà mình hằng mong ước.