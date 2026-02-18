NSND Việt Anh tuổi U.70: Mua được nhà, sống bình yên bên vợ kém tuổi

Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh tận hưởng cuộc sống bình dị bên vợ 9X ẢNH: L.X

NSND Việt Anh mua được căn hộ sau nhiều năm ở trọ

NSND Việt Anh (sinh năm 1958) là nghệ sĩ gạo cội của lĩnh vực sân khấu phía nam. Nhắc đến cái tên Việt Anh, không thể không nhắc đến những bộ phim đình đám như Mùi ngò gai, Gia đình là số một... và đặc biệt là Gia đình phép thuật - bộ phim gắn liền với thế hệ 8X, 9X. Ngoài những vai diễn trên phim truyền hình, điện ảnh, khán giả còn biết tới NSND Việt Anh với những vở diễn ấn tượng trên sân khấu như Lôi vũ, Dạ cổ hoài lang... Với lối diễn xuất tự nhiên, nam nghệ sĩ có thể biến hóa từ những vai phản diện, chính diện đến cả hình tượng hài hước, duyên dáng.

Ở tuổi U.70, NSND Việt Anh chọn cho mình nhịp sống giản dị, chậm rãi hơn sau ánh đèn sân khấu. Sau đổ vỡ và 17 năm sống với sự cô đơn, nam nghệ sĩ tìm được bến đỗ bình yên bên bà xã Chân Chân. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa nghĩ đến chuyện tổ chức hôn lễ. Với Chu Phác Viên trong vở Lôi Vũ, điều quan trọng không nằm ở hình thức mà ở sự hòa thuận, thấu hiểu trong đời sống thường ngày. Sau nhiều năm ở trọ, ông cũng đã mua một căn hộ riêng để ổn định chỗ ở, an tâm vun vén tổ ấm.

Nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống và niềm vui với nghề ẢNH: L.X

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Việt Anh còn bán đồ ăn online để có thêm niềm vui và thu nhập. Ông hài hước thừa nhận mình "không biết nấu", tất cả đều do vợ đảm nhận. Lúc rảnh rỗi, nam nghệ sĩ thường chạy xe máy giao món cho khách. Trong mắt ông, vợ không chỉ nấu ăn ngon mà còn chu đáo, luôn quan tâm đến sức khỏe của chồng.

Khi NSND Việt Anh đi diễn, Chân Chân theo sát để chăm sóc, sắp xếp công việc giúp ông. Những lúc rảnh rỗi, cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên nhau như vào bếp nấu ăn, đi dạo, du lịch trong và ngoài nước. Gần đây, cô còn được mời đóng một số vai phụ trong phim truyền hình. Ban đầu, Chân Chân còn ngại ngùng vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất, nhưng dưới sự hướng dẫn của chồng, cô dần tự tin hơn khi đứng trước ống kính.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh chia sẻ niềm vui lớn nhất của ông là thấy con gái ngày càng trưởng thành, sống tình cảm và thấu hiểu. Mối quan hệ giữa cha và con gái được NSND Việt Anh miêu tả là "nói ít nhưng hiểu nhiều". Hai cha con thường xuyên giữ liên lạc, chia sẻ với nhau một cách tự nhiên. Dịp cuối năm, khi con gái về thăm TP.HCM, ông đưa cả vợ và con cùng đi ăn uống, hàn huyên. "Con tôi rất thoải mái. Con nói chỉ cần thấy tôi hạnh phúc là con luôn ủng hộ hết mình", ông xúc động kể.

Bà xã Chân Chân luôn đồng hành với nam nghệ sĩ cả trong công việc lẫn cuộc sống ẢNH: L.X

Những năm trở lại đây, khán giả tiếc nuối khi nghệ sĩ Việt Anh không còn xuất hiện trên sân khấu kịch. Nói về lý do, ông Năm của Dạ cổ hoài lang quan niệm đã đến lúc lùi lại, nhường không gian cho lớp trẻ đầy năng lượng. "Sân khấu là của sức trẻ", ông chia sẻ. Dẫu vậy, nếu gặp vai diễn phù hợp, ông vẫn sẵn sàng nhận lời.

Gần đây, ông nhận lời góp mặt trong bộ phim truyền hình Số phận lạc lối của đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Việt Anh cho biết mỗi ngày đến phim trường vẫn mang lại cho ông niềm vui. Dù việc quay kéo dài đôi lúc vất vả, cảm giác được làm nghề vẫn khiến ông thấy hứng khởi. Năm nay, nam nghệ sĩ không tham gia phim tết như những năm trước. Thay vào đó, ông đang chuẩn bị cho dự án điện ảnh đã được ấp ủ từ trước dịch và dự kiến sớm khởi động lại. Ở giai đoạn hiện tại của sự nghiệp, ông không còn mưu cầu danh vị hay hào quang. "Tôi chỉ mong được diễn những vai mới lạ, khiến mình thật sự yêu thích là đủ", nam nghệ sĩ bộc bạch.