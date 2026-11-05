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    Tiêu chảy kéo dài và tái diễn: Khi nào cần tìm nguyên nhân?

    Tiêu chảy kéo dài và tái diễn: Khi nào cần tìm nguyên nhân?

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    Tiêu chảy là tình trạng thường gặp và có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, khi triệu chứng kéo dài hoặc liên tục tái diễn, việc chỉ xử lý triệu chứng có thể chưa đủ. Tìm đúng nguyên nhân là bước quan trọng để có hướng xử trí phù hợp.

    Những đợt tiêu chảy thoáng qua có thể khiến nhiều người nghĩ rằng chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống hoặc dùng thuốc là có thể cải thiện. Thế nhưng, nếu tình trạng này kéo dài hoặc liên tục quay trở lại, đây có thể là dấu hiệu cho thấy đường tiêu hóa đang gặp vấn đề cần được quan tâm. Bên cạnh nguy cơ mất nước, mất điện giải, tiêu chảy kéo dài còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể.

    Điều đáng lưu ý là không phải trường hợp tiêu chảy nào cũng xuất phát từ cùng một nguyên nhân. Nếu chỉ tập trung làm giảm triệu chứng mà chưa xác định được căn nguyên, người bệnh có thể bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị bệnh lý tiềm ẩn. Vậy tiêu chảy kéo dài bao lâu thì cần thăm khám? Những dấu hiệu nào không nên bỏ qua và khi nào người bệnh cần đến cơ sở y tế để tìm ra nguyên nhân?

    Tiêu chảy kéo dài và tái diễn: Khi nào cần tìm nguyên nhân? - Ảnh 1.

    PGS-TS-BS Võ Duy Thông thăm khám bệnh nhân

    Thông qua những chia sẻ của PGS-TS-BS Võ Duy Thông - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp bộ môn Nội Tổng quát, Trường Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, chương trình sẽ giúp người xem nhận biết những dấu hiệu cần lưu ý khi bị tiêu chảy kéo dài hoặc tái diễn, hiểu rõ khi nào cần thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Qua đó, người bệnh có thể chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân đúng cách.

    Tiêu chảy kéo dài và tái diễn: Khi nào cần tìm nguyên nhân? - Ảnh 2.

    Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

    Mời quý vị đón xem chuỗi chương trình Chủ động khoẻ để yêu thương được thực hiện bởi Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với sự phối hợp của Abbott Việt Nam, về bệnh lý táo bón và tiêu chảy vào lúc 19h00 thứ tư và thứ sáu hàng tuần từ ngày 4.9 - 16.10.2026 trên kênh Fanpage và YouTube Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

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