Tiểu đường ngày càng 'trẻ hóa': Nguyên nhân từ đâu?
Video Sức khỏe

Tiểu đường ngày càng 'trẻ hóa': Nguyên nhân từ đâu?

Ngọc Quý - Triệu Hà
28/01/2026 05:00 GMT+7

Tiểu đường từng được xem là căn bệnh của người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tiểu đường loại 2 đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng, xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ. Đâu là nguyên nhân khiến căn bệnh này gia tăng và người trẻ cần làm gì để phòng ngừa?

Theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh), một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng tiểu đường là thừa cân và béo phì. Bên cạnh đó, lối sống ít vận động cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tiểu đường ngày càng "trẻ hóa: Nguyên nhân từ đâu?

Tiểu đường ngày càng “trẻ hóa: Nguyên nhân từ đâu?

Chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn cũng là yếu tố nguy cơ đáng kể. Đáng lo ngại hơn, tiểu đường type 2 ở người trẻ thường tiến triển nhanh và nặng hơn so với khi khởi phát ở người lớn tuổi. 

Nghiên cứu đăng tải trên New England Journal of Medicine cho thấy, chỉ sau vài năm mắc bệnh, nhiều bệnh nhân trẻ đã xuất hiện các biến chứng như huyết áp cao, rối loạn mỡ máu, tổn thương thận và tổn thương võng mạc. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh có nguy cơ đối mặt với các bệnh tim mạch và suy thận ngay từ khi còn trẻ, làm suy giảm đáng kể sức khỏe và tuổi thọ.

3 thói quen ăn sáng dễ gây bệnh tiểu đường

3 thói quen ăn sáng dễ gây bệnh tiểu đường

Bữa sáng vốn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen ăn sáng sai cách có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường ở cả người lớn và trẻ em. Để bảo vệ sức khỏe và tránh nguy cơ tiểu đường, chúng ta cần hạn chế những thói quen ăn sáng nào?

Những bài tập đơn giản giúp kiểm soát tiểu đường, huyết áp và sức khỏe tim mạch

Tiền tiểu đường: Nên ăn bao nhiêu chén cơm mỗi bữa?

tiểu đường tiểu đường type 2 Đường huyết thừa cân tiểu đường ở người trẻ béo phì
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
