Theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh), một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng tiểu đường là thừa cân và béo phì. Bên cạnh đó, lối sống ít vận động cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tiểu đường ngày càng “trẻ hóa: Nguyên nhân từ đâu?

Chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn cũng là yếu tố nguy cơ đáng kể. Đáng lo ngại hơn, tiểu đường type 2 ở người trẻ thường tiến triển nhanh và nặng hơn so với khi khởi phát ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu đăng tải trên New England Journal of Medicine cho thấy, chỉ sau vài năm mắc bệnh, nhiều bệnh nhân trẻ đã xuất hiện các biến chứng như huyết áp cao, rối loạn mỡ máu, tổn thương thận và tổn thương võng mạc. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh có nguy cơ đối mặt với các bệnh tim mạch và suy thận ngay từ khi còn trẻ, làm suy giảm đáng kể sức khỏe và tuổi thọ.