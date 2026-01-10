Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tiêu hủy gần 14.000 hộp patê Cột Đèn Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/01/2026 11:14 GMT+7

Hơn 160 tấn thịt và sản phẩm chế biến dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, trong đó có gần 14.000 hộp patê đã bị tiêu hủy, cho thấy sự vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Ngày 10.1, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan vụ thịt lợn nhiễm dịch tả heo châu Phi tuồn vào kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), Công an TP.Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên ngành tổ chức tiêu hủy hơn 160 tấn thịt và sản phẩm chế biến không bảo đảm an toàn thực phẩm của công ty này.

Đồ hộp Hạ Long và vụ tiêu hủy gần 14.000 Hộp patê gây chấn động - Ảnh 1.

Sản phẩm Patê Cột Đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị tiêu hủy

ẢNH: N.H

Theo kết quả kiểm tra, trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long có hơn 132,3 tấn thịt heo nạc dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Số thịt này do Bùi Đức Trọng (45 tuổi, ở P.Ngô Quyền) thu mua từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ Lê Bá Doanh (49 tuổi, ở P.An Biên) và Trịnh Việt Hà (SN 1991, ở xã Hà Bắc), sau đó bán cho doanh nghiệp đưa vào lưu trữ.

Ngoài thịt heo nạc, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 4.140 kg chả giò rế và hơn 3.280 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ nguồn thịt heo nhiễm bệnh cũng cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Đáng lo ngại, các mẫu sản phẩm bảo quản trong kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, gồm 1,36 tấn bì xô heo đông lạnh, 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu và 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Đồ hộp Hạ Long và vụ tiêu hủy gần 14.000 Hộp patê gây chấn động - Ảnh 2.
Đồ hộp Hạ Long và vụ tiêu hủy gần 14.000 Hộp patê gây chấn động - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy hộp patê Cột Đèn Hải Phòng

ẢNH: N.H

Đối với các sản phẩm đã được chế biến, lực lượng liên ngành đã tiến hành tiêu hủy hơn 13.900 hộp đồ hộp thành phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long làm từ thịt heo nhiễm dịch. Trong đó có hơn 6.440 hộp patê Cột Đèn Hải Phòng loại 90 g/hộp (ngày sản xuất 6 và 9.9.2025) và 7.511 hộp loại 150 g/hộp.

Toàn bộ số thịt nhiễm bệnh và sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm nêu trên được tổ chức tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp tại khu xử lý thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ, bảo đảm quy trình phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 người để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. 

Tiêu hủy gần 14.000 hộp patê Cột Đèn của Công ty Đồ hộp Hạ Long

Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này đã lưu trữ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch, trong đó khoảng 2 tấn đã được đưa vào dây chuyền chế biến thành sản phẩm đồ hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Đặc sản patê cột đèn Hải Phòng khốn đốn vì 'scandal' của Đồ hộp Hạ Long

Đặc sản patê cột đèn Hải Phòng khốn đốn vì 'scandal' của Đồ hộp Hạ Long

Do trùng tên với patê đóng hộp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nên thương hiệu trứ danh của Hải Phòng khốn đốn 2 ngày nay. Nhiều tiểu thương lo sợ ế ẩm hàng vì người tiêu dùng quay lưng.

Quảng Ninh lên tiếng về tên gọi 'Đồ hộp Hạ Long'

