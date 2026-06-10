'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' thừa nhận dùng tóc giả suốt nhiều năm

"Tôi gần như gắn tóc giả trên toàn bộ phần đầu", khi Lý Nhược Đồng thốt lên câu nói này trong một video chia sẻ bí quyết chăm sóc tóc mới đây, không ít khán giả đã bất ngờ.

Nhan sắc tuổi 60 vẫn khiến công chúng trầm trồ

Lý Nhược Đồng khiến công chúng bất ngờ khi thừa nhận sử dụng tóc giả suốt nhiều năm, đồng thời hướng dẫn tỉ mỉ cách dùng tóc giả trong video chia sẻ bí quyết làm đẹp Ảnh: Chụp màn hình livestream Weibo Lý Nhược Đồng

Người đẹp từng được nhiều thế hệ khán giả ưu ái gọi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" đã thẳng thắn tiết lộ một bí mật mà cô giữ kín suốt nhiều năm. Trong video, Lý Nhược Đồng không chỉ công khai việc sử dụng tóc giả cao cấp mà còn trực tiếp hướng dẫn cách cố định tóc bằng kỹ thuật bấm khóa chuyên dụng. Nữ diễn viên thao tác thành thạo khi gắn tóc giả sát vào da đầu, dùng lực nhấn cố định rồi liên tục chải tóc để kiểm chứng độ chắc chắn.

"Có chải đầu hay rung lắc mạnh ra sao cũng không rơi ra đâu", cô cười nói đầy tự nhiên. Sự thoải mái và chân thành của Lý Nhược Đồng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả thừa nhận họ không hề nhận ra nữ diễn viên sử dụng tóc giả bởi mái tóc trông vô cùng tự nhiên.

Tuy nhiên, việc dùng tóc giả chỉ là một phần nhỏ trong những chia sẻ gây chú ý của ngôi sao phim Đội điều tra liêm chính. Trong đoạn video, nữ diễn viên còn tiết lộ toàn bộ thói quen chăm sóc tóc mà cô duy trì suốt nhiều năm. Theo đó, mỗi ngày cô đều chải tóc vào buổi sáng và buổi tối. Mỗi lần chải, cô thực hiện từ nhiều hướng khác nhau và duy trì đều đặn khoảng 200 lần. Sự kiên trì đáng kinh ngạc này khiến nhiều người khó tin rằng nữ diễn viên đã bước sang tuổi 60.

Sau hơn 30 năm kể từ vai diễn kinh điển, Lý Nhược Đồng vẫn giữ được thần thái thanh thoát và nhan sắc xinh đẹp Ảnh: Chụp màn hình phim Thả thí thiên hạ

Ở tuổi lục tuần, Lý Nhược Đồng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da săn chắc cùng thần thái trẻ trung. Từ hình ảnh Tiểu Long Nữ thanh thoát trong bộ phim Thần điêu đại hiệp năm nào đến hiện tại, nữ diễn viên gần như vẫn giữ được phong độ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô từng chia sẻ: "Thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người, điều quan trọng là bạn đối xử với nó như thế nào".

Không chỉ sở hữu nhan sắc được thời gian ưu ái, Lý Nhược Đồng còn nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ nhờ lối sống kỷ luật kéo dài suốt nhiều năm. Theo Sohu, nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện thể dục từ 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Bên cạnh các bài tập gym giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cô còn chú trọng rèn luyện cơ bụng, giữ tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức thấp và duy trì vòng eo khoảng 60 cm dù đã bước sang tuổi 60.

Ngoài việc tập luyện, Lý Nhược Đồng cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống và sức khỏe tinh thần. Nữ diễn viên từng cho biết thể thao không chỉ giúp giữ dáng mà còn là phương pháp để giải tỏa căng thẳng, duy trì nguồn năng lượng tích cực và vượt qua giai đoạn trầm cảm trong quá khứ. Theo nhiều khán giả, chính sự bền bỉ trong việc chăm sóc sức khỏe, kết hợp với tinh thần lạc quan và thái độ sống tích cực đã giúp "Cô Cô" duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, săn chắc và đầy sức sống sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.