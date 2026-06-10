Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' thừa nhận dùng tóc giả suốt nhiều năm

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
10/06/2026 20:10 GMT+7

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng gây bất ngờ khi công khai bí quyết giữ gìn mái tóc và nhan sắc trẻ trung ở tuổi 60, trong đó có việc sử dụng tóc giả chất lượng cao suốt nhiều năm, Sohu đưa tin ngày 10.6.

"Tôi gần như gắn tóc giả trên toàn bộ phần đầu", khi Lý Nhược Đồng thốt lên câu nói này trong một video chia sẻ bí quyết chăm sóc tóc mới đây, không ít khán giả đã bất ngờ.

Nhan sắc tuổi 60 vẫn khiến công chúng trầm trồ

'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' thừa nhận dùng tóc giả suốt nhiều năm - Ảnh 1.

Lý Nhược Đồng khiến công chúng bất ngờ khi thừa nhận sử dụng tóc giả suốt nhiều năm, đồng thời hướng dẫn tỉ mỉ cách dùng tóc giả trong video chia sẻ bí quyết làm đẹp

Ảnh: Chụp màn hình livestream Weibo Lý Nhược Đồng

Người đẹp từng được nhiều thế hệ khán giả ưu ái gọi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" đã thẳng thắn tiết lộ một bí mật mà cô giữ kín suốt nhiều năm. Trong video, Lý Nhược Đồng không chỉ công khai việc sử dụng tóc giả cao cấp mà còn trực tiếp hướng dẫn cách cố định tóc bằng kỹ thuật bấm khóa chuyên dụng. Nữ diễn viên thao tác thành thạo khi gắn tóc giả sát vào da đầu, dùng lực nhấn cố định rồi liên tục chải tóc để kiểm chứng độ chắc chắn.

"Có chải đầu hay rung lắc mạnh ra sao cũng không rơi ra đâu", cô cười nói đầy tự nhiên. Sự thoải mái và chân thành của Lý Nhược Đồng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả thừa nhận họ không hề nhận ra nữ diễn viên sử dụng tóc giả bởi mái tóc trông vô cùng tự nhiên.

Tuy nhiên, việc dùng tóc giả chỉ là một phần nhỏ trong những chia sẻ gây chú ý của ngôi sao phim Đội điều tra liêm chính. Trong đoạn video, nữ diễn viên còn tiết lộ toàn bộ thói quen chăm sóc tóc mà cô duy trì suốt nhiều năm. Theo đó, mỗi ngày cô đều chải tóc vào buổi sáng và buổi tối. Mỗi lần chải, cô thực hiện từ nhiều hướng khác nhau và duy trì đều đặn khoảng 200 lần. Sự kiên trì đáng kinh ngạc này khiến nhiều người khó tin rằng nữ diễn viên đã bước sang tuổi 60.

'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' thừa nhận dùng tóc giả suốt nhiều năm - Ảnh 2.

Sau hơn 30 năm kể từ vai diễn kinh điển, Lý Nhược Đồng vẫn giữ được thần thái thanh thoát và nhan sắc xinh đẹp

Ảnh: Chụp màn hình phim Thả thí thiên hạ

Ở tuổi lục tuần, Lý Nhược Đồng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da săn chắc cùng thần thái trẻ trung. Từ hình ảnh Tiểu Long Nữ thanh thoát trong bộ phim Thần điêu đại hiệp năm nào đến hiện tại, nữ diễn viên gần như vẫn giữ được phong độ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô từng chia sẻ: "Thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người, điều quan trọng là bạn đối xử với nó như thế nào".

Không chỉ sở hữu nhan sắc được thời gian ưu ái, Lý Nhược Đồng còn nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ nhờ lối sống kỷ luật kéo dài suốt nhiều năm. Theo Sohu, nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện thể dục từ 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Bên cạnh các bài tập gym giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cô còn chú trọng rèn luyện cơ bụng, giữ tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức thấp và duy trì vòng eo khoảng 60 cm dù đã bước sang tuổi 60.

Ngoài việc tập luyện, Lý Nhược Đồng cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống và sức khỏe tinh thần. Nữ diễn viên từng cho biết thể thao không chỉ giúp giữ dáng mà còn là phương pháp để giải tỏa căng thẳng, duy trì nguồn năng lượng tích cực và vượt qua giai đoạn trầm cảm trong quá khứ. Theo nhiều khán giả, chính sự bền bỉ trong việc chăm sóc sức khỏe, kết hợp với tinh thần lạc quan và thái độ sống tích cực đã giúp "Cô Cô" duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, săn chắc và đầy sức sống sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Tin liên quan

Cuộc sống của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 60

Cuộc sống của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 60

Qua thời gian, Lý Nhược Đồng giờ vẫn là 'nữ thần không tuổi' của làng giải trí Hoa ngữ. Nàng 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' đang hoạt động sôi nổi trong làng giải trí đồng thời tận hưởng cuộc sống độc thân.

Khám phá thêm chủ đề

Lý Nhược Đồng Tóc giả Nữ diễn viên Vóc dáng sức khỏe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận