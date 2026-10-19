Tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ tăng chậm, Grand i10 bán gấp 3 lần Wigo

Tương tự nhiều phân khúc trên thị trường ô tô Việt Nam, trong bối cảnh sức mua hồi phục sau tháng Ngâu, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng tìm lại nhịp tăng trưởng. Ngôi đầu trong cuộc đua doanh số tiếp tục thuộc về Hyundai Grand i10 với lượng xe bán ra dù chưa tới 170 chiếc nhưng vẫn gấp 3 lần so với Toyota Wigo.

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Lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam tăng trưởng, đạt hơn 200 xe

Sau bước sụt giảm trong tháng 8, phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam gồm các mẫu mã như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning lập tức lấy lại nhịp tăng trưởng khi sức mua trên thị trường hồi phục trở lại. Lượng xe bán ra dù không đáng kể so với các phân khúc khác nhưng bước tăng trưởng này vẫn cho thấy ô tô máy xăng giá rẻ vẫn còn chỗ đứng trên thị trường ô tô Việt Nam bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ ô tô điện giá rẻ.

Doanh số ô tô máy xăng giá rẻ Tháng 1.2026 527 Tháng 2.2026 208 Tháng 3.2026 257 Tháng 4.2026 174 Tháng 5.2026 158 Tháng 6.2026 143 Tháng 7.2026 311 Tháng 8.2026 167 Tháng 9.2026 217

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong tháng 9.2026 cho thấy, doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt 217 xe, tăng 50 xe tương đương 23% so với tháng 8.2026. Kết qủa này chưa bao gồm lượng xe KIA Morning bán ra trong tháng 9.2026 do THACO AUTO không công bố chi tiết.

Dù tăng trưởng so với tháng trước đó nhưng kết qủa bán hàng của phân khúc này trong tháng 9.2026 và những tháng trước đây cho thấy quy mô cũng như số lượng mẫu mã ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam đang dần bị thu hẹp. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng mẫu mã ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam giảm 149 xe, tương đương 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi phân khúc này trước đây vốn tạo sức hấp dẫn về giá với nhóm khách hàng lần đầu mua xe, tuy nhiên hiện tại yếu tố mày đã bị lu mờ trước sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã ô tô điện có tầm giá dưới 350 triệu đồng. Xe về giá bán, các mẫu ô tô điện mini không chỉ thấp hơn, mà còn được miễn lệ phí trước bạ và chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể so với ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam.

Trong tháng 9.2026 cho thấy, doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt 217 xe, tăng 50 xe tương đương 23% so với tháng 8.2026 ẢNH: BÁ HÙNG





Hyundai Grand i10 vẫn gánh danh số, bán gấp 3 lần Toyota Wigo

Sức mua hồi phục nhưng không phải mẫu xe nào thuộc phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam đều tăng trưởng doanh số. Trong khi lượng tiêu thụ Hyundai Grand i10 có sự cải thiện, Toyota Wigo lại tiếp tục sụt giảm doanh số.

Cụ thể, Hyundai Grand i10 đạt doanh số bán 165 xe trong tháng 9.2026, tăng 74 xe so với tháng trước đó, đồng thời nâng tổng doanh số bán sau 9 tháng đã qua của năm 2026 lên mức 1637 xe. Kết quả này giúp Hyundai Grand i10 cũng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trong cuộc đua doanh số phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam. Trong khi đó, chỉ có 52 chiếc Toyota Wigo đến tay khách hàng trong tháng 9.2026, giảm 24 xe so với tháng trước đó. Doanh số tích luỹ của mẫu xe Toyota giá rẻ nhất Việt Nam sau 9 tháng đạt 525 xe.

Doanh số các mẫu ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam NGUỒN: VAMA, HTV

Như vậy, lượng xe Hyundai Grand i10 bán ra trong tháng 9 vừa qua nhiều gấp hơn 3 lần doanh số Toyota Wigo. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Hyundai Grand i10 liên tục được HTV triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá trong những tháng gần đây. Bên cạnh đó, số lượng phiên bản của mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc cũng đa dạng hơn so với Toyota Wigo.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam đạt 2.162 xe, giảm 1.968 xe tương đương 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái.