Tiêu thụ xe máy gấp 2,8 lần Việt Nam, Indonesia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

Mới đây, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số bán xe máy tại Việt Nam trong quý 1/2024. Theo đó, 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường tổng cộng 603.745 xe máy các loại. Con số này thấp hơn khoảng 4,9% so với lượng xe máy bán ra cùng kỳ năm ngoái.



Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất toàn cầu. Tuy nhiên, tại khu vực Đông Nam Á, doanh số bán xe máy tại Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với Indonesia. Số liệu vừa được Hiệp hội Công nghiệp Xe máy Indonesia (AISI) công bố cho thấy, trong quý 1/2024 doanh số bán xe máy ở Indonesia đạt 1.735.090 xe. Tương tự thị trường Việt Nam, lượng tiêu thụ xe máy tại Indonesia cũng sụt giảm so với năm ngoái. Cụ thể, doanh số bán xe máy trong 3 tháng đầu năm 2024 ở Indonesia giảm 4,83% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 1.824.073 xe).

Như vậy, ngay trong quý 1/2024 người dân Indonesia mua sắm xe máy nhiều gấp 2,87 lần so với Việt Nam. Trái với thị trường Việt Nam vốn được cho đang trong giai đoạn bão hòa, thị trường xe máy Indonesia vẫn tăng trưởng trong những năm gần đây. Kết quả này cũng tiếp tục đưa Indonesia trở thành quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất khu vực Đông Nam Á và xếp ở nhóm đầu thế giới.

Xét theo từng phân khúc, doanh số bán xe tay ga đang thống trị thị trường xe máy Indonesia. Cụ thể, theo AISI xe máy tay ga chiếm tới 90,5% doanh số bán xe máy ở Indonesia trong quý 1/2024. Xe máy số phổ thông underbone chỉ đóng góp 4,73%; xe côn tay thể thao chỉ chiếm 4,77%.

Doanh số bán xe máy thị trường nội địa sụt giảm nhưng số lượng xe máy sản xuất ở Indonesia xuất khẩu ra thế giới trong năm quý 1/2024 cũng thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, các nhà sản xuất xe máy ở Indonesia đã xuất khẩu 117.205 xe máy, giảm 3,81% so với cùng kỳ năm ngoái.



Năm 2023, doanh số bán xe máy ở Indonesia đạt 6.236.992 xe, xuất khẩu 570.004 xe. Trong khi đó, AISI đang đặt mục tiêu doanh số bán xe máy trong năm nay đạt 6,2 - 6,5 triệu chiếc.