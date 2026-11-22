Thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn sức mua biến động và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thị hiếu của người tiêu dùng đang từng bước chuyển dịch theo hướng chuyển đổi xanh góp phần tạo ra sự thay đổi đáng kể về cơ cấu sản phẩm khi xe máy điện ngày càng được quan tâm.

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Doanh số thị trường xe máy Việt Nam tăng trưởng 24,5%

Theo dữ liệu mới nhất được chuyên trang MotorCycles Data cập nhật mới đây, sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng lượng xe máy tiêu thụ tại Việt Nam đạt 3.382.799 chiếc, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy nhu cầu mua sắm phương tiện hai bánh vẫn duy trì sức hút lớn bất chấp những áp lực về kinh tế khiến không ít lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn.

Xét theo thương hiệu, Honda tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh số của hãng xe Nhật Bản chỉ đạt 8%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng chung 24,5% của toàn thị trường.

Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng lượng xe máy tiêu thụ tại Việt Nam đạt 3.382.799 chiếc, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025 Ảnh: BÁ HÙNG

Trong khi đó, VinFast đang nổi lên như một trong những nhân tố đáng chú ý nhất trên thị trường xe máy. Thương hiệu xe điện Việt Nam đứng thứ hai về lượng tiêu thụ, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 123,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm 15 hãng xe dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam tính đến hết tháng 10.2026.

Kết quả này cho thấy sự thay đổi trong ngành xe máy. Nếu trước đây thị trường chủ yếu được định hình bởi những thương hiệu xe máy xăng truyền thống, thì hiện nay sự phát triển của xe điện đang tạo thêm áp lực cạnh tranh và mở ra một hướng tăng trưởng mới.

Xếp sau Honda và VinFast lần lượt là Yamaha và Yadea. Trong đó, Yamaha tăng trưởng 27,7%, còn Yadea tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2025. Một số thương hiệu khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như DK Bike tăng 43,4%, Selex tăng 25,3% và TAILG tăng 23,1%. Đáng chú ý, trong danh sách 15 thương hiệu có doanh số cao nhất, có tới 13 hãng ghi nhận mức tăng trưởng dương. Ngược lại, Pega và Anbico là hai thương hiệu có doanh số sụt giảm, lần lượt 19,9% và 4%.

VinFast đang nổi lên như một trong những nhân tố đáng chú ý nhất trên thị trường xe máy Việt Nam Ảnh: CHÍ TÂM

Những diễn biến này cho thấy sức cạnh tranh trên thị trường xe máy Việt Nam ngày càng mở rộng, không chỉ giữa các hãng xe xăng mà còn giữa những nhà sản xuất xe điện đang tìm cách gia tăng thị phần.

Xe máy điện vượt mốc 1 triệu chiếc, chiếm gần 1/3 thị phần

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh thị trường xe máy Việt Nam 10 tháng đầu năm 2026 nằm ở sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc xe máy điện.

Theo MotorCycles Data, doanh số xe máy điện tại Việt Nam đạt 1.078.723 chiếc trong giai đoạn tháng 1 - 10.2026, tăng 77,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, xe máy điện hiện chiếm khoảng 31,9% tổng lượng xe máy tiêu thụ trên thị trường, tương đương gần 1/3 số phương tiện hai bánh mới được bán ra. Đây là sự thay đổi đáng chú ý nếu so với cùng kỳ năm 2025, khi tỷ trọng xe máy điện ước tính chỉ khoảng 22,3%.

Xét về đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn thị trường xe máy, xe máy điện cũng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng. Dựa trên tổng lượng tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng được công bố, phân khúc này có thêm khoảng 472.000 xe so với 10 tháng đầu năm 2025, đóng góp khoảng 70% lượng xe tăng thêm của toàn thị trường.

Sự tăng trưởng của xe máy điện không đơn thuần là câu chuyện về doanh số của một nhóm sản phẩm, mà còn phản ánh sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn xe máy của người tiêu dùng Việt Nam Ảnh: BÁ HÙNG

VinFast tiếp tục dẫn đầu với mức tăng trưởng 123,5%. Yadea đứng thứ hai, tăng 53,8%, trong khi Dibao xếp thứ ba với mức tăng 18,3%. Đáng chú ý, Honda cũng ghi nhận mức tăng trưởng 481,7% ở mảng xe máy điện, đứng thứ năm về doanh số trong nhóm thương hiệu được thống kê. Dù quy mô tiêu thụ chưa được công bố chi tiết trong bảng dữ liệu, kết quả này cho thấy các nhà sản xuất xe máy truyền thống cũng đang từng bước tham gia sâu hơn vào xu hướng điện hóa.

Sự tăng trưởng của xe máy điện không đơn thuần là câu chuyện về doanh số của một nhóm sản phẩm, mà còn phản ánh sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn xe máy của người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh giá bán, thiết kế và trang bị, người mua ngày càng quan tâm đến chi phí sử dụng, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, thời gian nạp năng lượng và chi phí bảo dưỡng. Đây cũng là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến quyết định chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện.

Với hơn 3,38 triệu xe được tiêu thụ trong 10 tháng đầu năm 2026, thị trường xe máy Việt Nam đang cho thấy sức tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi về cơ cấu tiêu thụ, khi xe máy điện đã vượt mốc 1 triệu chiếc và chiếm gần 1/3 thị trường. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh giữa xe máy xăng và xe máy điện tại Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.