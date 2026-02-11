Tiểu thương khổ vì chợ xuống cấp cận tết





Chợ Láng Tròn là một trong những chợ đầu mối của tỉnh Bạc Liêu (cũ) và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, những năm gần đây, cơ sở hạ tầng chợ xuống cấp nghiêm trọng và thường xuyên ngập nước khi triều cường dâng cao, khiến hoạt động kinh doanh của tiểu thương gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập khiến hàng hóa hư hỏng, tiểu thương buôn bán ế ẩm Ảnh: TRẦN THANH PHONG

T IỂU THƯƠNG PHẢI TỰ SỬA CHỮA, CHẮP VÁ

Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Láng Tròn, cho biết chợ Láng Tròn có trước năm 1975. Hiện nay, nhiều hạng mục của chợ đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Nhiều quầy sạp, đường nội bộ bong tróc, ổ gà xuất hiện khắp nơi, hệ thống thoát nước hoạt động kém. Các mái che, tôn lợp nhiều nơi bị dột, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người bán lẫn khách hàng.

Theo ông Trịnh Văn Nghiệm, một tiểu thương buôn bán quần áo trong chợ Láng Tròn, nhiều năm nay chợ bị xuống cấp, cứ mưa lớn hay triều cường dâng cao thì nhà lồng chợ ngập sâu từ 40 - 50 cm, dẫn đến hàng hóa ẩm ướt, xe máy lưu thông rất khó khăn, buôn bán ế ẩm. Đặc biệt, thời điểm triều cường đạt đỉnh trong tháng, nước từ ven sông Bạc Liêu - Cà Mau và dưới hệ thống cống ngầm tràn vào khu vực nhà lồng chợ. Nước đen ngòm, hôi thối cùng chuột, gián chui lên từ cống rãnh gây ảnh hưởng sức khỏe của tiểu thương. "Hiện có nhiều nắp cống ngầm hư hỏng, sau khi thủy triều rút cạn, tôi tự mua cát, xi măng chắp vá tạm, nhằm tránh nguy hiểm cho bà con tiểu thương và người dân khi ra vào chợ", ông Nghiệm cho hay.

Chợ Láng Tròn xuống cấp trầm trọng, thường xuyên ngập nặng Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Bà Lâm Thị Mai Phượng (60 tuổi, buôn bán dừa, trứng vịt) cho biết bà có hơn 32 năm buôn bán trong chợ Láng Tròn. Nhiều năm qua, hễ mưa lớn là ngập, còn triều cường trong một tháng ngập đến 2 đợt, mỗi đợt ngập 4 - 7 ngày, có ngày ngập nặng nhất từ 50 - 60 cm, khiến hàng hóa hư hỏng, ẩm mốc. Hệ thống thoát nước nhỏ hẹp, xuống cấp, mặt bằng ẩm thấp nên thường xuyên bị nước dâng cao qua đầu gối, cản trở việc đi lại và buôn bán. "Tôi tự bỏ tiền xây vách bê tông cao 5 cm chắn ngang ki ốt, nhưng vẫn bị nước tràn vào. Mỗi lần ngập phải lau chùi, dọn dẹp cả ngày mà vẫn không xong, trong khi đó không có khách đến mua", bà Phượng bức xúc.

Bà Lâm Thị Mai Phượng tự bỏ tiền xây vách bê tông cao 5 cm chắn ngang ki ốt, nhưng vẫn bị nước tràn vào Ảnh: TRẦN THANH PHONG

C ẦN ĐẦU TƯ 7 TỈ ĐỒNG ĐỂ NÂNG CẤP

Trước tình trạng cơ sở hạ tầng chợ Láng Tròn xuống cấp trầm trọng, thường xuyên ngập nặng, lối thoát hiểm nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể ra vào, Ban Quản lý chợ Láng Tròn đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo hạ tầng, hệ thống thoát nước, nhưng nhiều năm qua không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Khi thủy triều rút, ông Trịnh Văn Nghiệm tự mua cát, xi măng sửa chữa cống hư hỏng Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Chợ Láng Tròn không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là điểm kết nối và thúc đẩy kinh tế địa phương. Việc nâng cấp chợ, khắc phục tình trạng ngập do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao không chỉ giúp tiểu thương yên tâm buôn bán mà còn giữ gìn không gian sinh hoạt văn hóa miền quê sông nước Nam bộ. Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Láng Tròn, cho biết do không thể mở rộng chợ Láng Tròn nên trước mắt địa phương xin tỉnh kinh phí hơn 7 tỉ đồng để nâng nền chợ, sửa chữa hệ thống thoát nước, cải tạo mái che, đồng thời nghiên cứu phương án chống ngập hiệu quả. Về lâu dài, địa phương sẽ quy hoạch điểm chợ mới, dự kiến đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng ở phía sau Trường THCS Phong Phú, thuộc khóm 2, P.Láng Tròn.