Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Tiểu thương khổ vì chợ xuống cấp cận tết

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/02/2026 09:29 GMT+7

Hơn 100 hộ tiểu thương ở chợ Láng Tròn (P.Láng Tròn, Cà Mau) kêu cứu vì chợ xuống cấp nghiêm trọng và thường xuyên ngập sâu mỗi khi triều cường dâng cao.


Chợ Láng Tròn là một trong những chợ đầu mối của tỉnh Bạc Liêu (cũ) và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, những năm gần đây, cơ sở hạ tầng chợ xuống cấp nghiêm trọng và thường xuyên ngập nước khi triều cường dâng cao, khiến hoạt động kinh doanh của tiểu thương gặp nhiều khó khăn.

Tiểu thương khổ vì chợ xuống cấp cận tết- Ảnh 1.

Nước ngập khiến hàng hóa hư hỏng, tiểu thương buôn bán ế ẩm

Ảnh: TRẦN THANH PHONG

TIỂU THƯƠNG PHẢI TỰ SỬA CHỮA, CHẮP VÁ

Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Láng Tròn, cho biết chợ Láng Tròn có trước năm 1975. Hiện nay, nhiều hạng mục của chợ đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Nhiều quầy sạp, đường nội bộ bong tróc, ổ gà xuất hiện khắp nơi, hệ thống thoát nước hoạt động kém. Các mái che, tôn lợp nhiều nơi bị dột, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người bán lẫn khách hàng.

Theo ông Trịnh Văn Nghiệm, một tiểu thương buôn bán quần áo trong chợ Láng Tròn, nhiều năm nay chợ bị xuống cấp, cứ mưa lớn hay triều cường dâng cao thì nhà lồng chợ ngập sâu từ 40 - 50 cm, dẫn đến hàng hóa ẩm ướt, xe máy lưu thông rất khó khăn, buôn bán ế ẩm. Đặc biệt, thời điểm triều cường đạt đỉnh trong tháng, nước từ ven sông Bạc Liêu - Cà Mau và dưới hệ thống cống ngầm tràn vào khu vực nhà lồng chợ. Nước đen ngòm, hôi thối cùng chuột, gián chui lên từ cống rãnh gây ảnh hưởng sức khỏe của tiểu thương. "Hiện có nhiều nắp cống ngầm hư hỏng, sau khi thủy triều rút cạn, tôi tự mua cát, xi măng chắp vá tạm, nhằm tránh nguy hiểm cho bà con tiểu thương và người dân khi ra vào chợ", ông Nghiệm cho hay.

Tiểu thương khổ vì chợ xuống cấp cận tết- Ảnh 2.

Chợ Láng Tròn xuống cấp trầm trọng, thường xuyên ngập nặng

Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Bà Lâm Thị Mai Phượng (60 tuổi, buôn bán dừa, trứng vịt) cho biết bà có hơn 32 năm buôn bán trong chợ Láng Tròn. Nhiều năm qua, hễ mưa lớn là ngập, còn triều cường trong một tháng ngập đến 2 đợt, mỗi đợt ngập 4 - 7 ngày, có ngày ngập nặng nhất từ 50 - 60 cm, khiến hàng hóa hư hỏng, ẩm mốc. Hệ thống thoát nước nhỏ hẹp, xuống cấp, mặt bằng ẩm thấp nên thường xuyên bị nước dâng cao qua đầu gối, cản trở việc đi lại và buôn bán. "Tôi tự bỏ tiền xây vách bê tông cao 5 cm chắn ngang ki ốt, nhưng vẫn bị nước tràn vào. Mỗi lần ngập phải lau chùi, dọn dẹp cả ngày mà vẫn không xong, trong khi đó không có khách đến mua", bà Phượng bức xúc.

Tiểu thương khổ vì chợ xuống cấp cận tết- Ảnh 3.

Bà Lâm Thị Mai Phượng tự bỏ tiền xây vách bê tông cao 5 cm chắn ngang ki ốt, nhưng vẫn bị nước tràn vào

Ảnh: TRẦN THANH PHONG

CẦN ĐẦU TƯ 7 TỈ ĐỒNG ĐỂ NÂNG CẤP

Trước tình trạng cơ sở hạ tầng chợ Láng Tròn xuống cấp trầm trọng, thường xuyên ngập nặng, lối thoát hiểm nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể ra vào, Ban Quản lý chợ Láng Tròn đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo hạ tầng, hệ thống thoát nước, nhưng nhiều năm qua không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Tiểu thương khổ vì chợ xuống cấp cận tết- Ảnh 4.

Khi thủy triều rút, ông Trịnh Văn Nghiệm tự mua cát, xi măng sửa chữa cống hư hỏng

Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Chợ Láng Tròn không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là điểm kết nối và thúc đẩy kinh tế địa phương. Việc nâng cấp chợ, khắc phục tình trạng ngập do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao không chỉ giúp tiểu thương yên tâm buôn bán mà còn giữ gìn không gian sinh hoạt văn hóa miền quê sông nước Nam bộ. Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Láng Tròn, cho biết do không thể mở rộng chợ Láng Tròn nên trước mắt địa phương xin tỉnh kinh phí hơn 7 tỉ đồng để nâng nền chợ, sửa chữa hệ thống thoát nước, cải tạo mái che, đồng thời nghiên cứu phương án chống ngập hiệu quả. Về lâu dài, địa phương sẽ quy hoạch điểm chợ mới, dự kiến đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng ở phía sau Trường THCS Phong Phú, thuộc khóm 2, P.Láng Tròn.

Tin liên quan

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Chợ xuống cấp, mất đi sức hút (Kỳ 3)

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Chợ xuống cấp, mất đi sức hút (Kỳ 3)

Sau nhiều năm hoạt động, không ít chợ truyền thống đang xuống cấp cả về cơ sở vật chất lẫn hạ tầng. Mái che cũ, nền chợ trơn trượt, hệ thống thoát nước quá tải khiến diện mạo chợ dần kém hấp dẫn giữa quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh.

Khám phá thêm chủ đề

Tiểu thương chợ xuống cấp Triều cường chợ Láng Tròn cận tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận