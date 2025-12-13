Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Tiffany (SNSD) xác nhận hẹn hò, chuẩn bị kết hôn với bạn trai diễn viên

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
13/12/2025 14:49 GMT+7

Mối quan hệ tình cảm giữa Tiffany (SNSD) và nam diễn viên Byun Yo Han vừa được xác nhận. Cả hai đang trong giai đoạn nghiêm túc, với mục tiêu tiến tới hôn nhân dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Ngày 13.12, theo Kbizoom, công ty quản lý Team Hope của Byun Yo Han chính thức xác nhận thông tin hẹn hò giữa nam diễn viên và Tiffany. Đại diện công ty cho biết hai nghệ sĩ đang duy trì mối quan hệ tình cảm với định hướng kết hôn. Dù chưa công bố thời điểm tổ chức hôn lễ, phía công ty chia sẻ rằng cặp đôi mong muốn sẽ là người đầu tiên thông báo tin vui tới người hâm mộ khi các kế hoạch được hoàn thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ công chúng.

Từ bạn diễn đến người yêu

Theo truyền thông Hàn Quốc, mối quan hệ giữa Byun Yo Han và Tiffany bắt đầu nảy nở trong quá trình hợp tác ở loạt phim của Disney+ mang tên Uncle Samsik. Trong thời gian làm việc chung, cả hai nhanh chóng xây dựng được sự đồng cảm và tôn trọng, hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Tiffany (SNSD) xác nhận hẹn hò, chuẩn bị tiến tới hôn nhân với bạn trai diễn viên - Ảnh 1.

Tiffany và Byun Yo Han đã chính thức xác nhận đang hẹn hò, nhanh chóng nhận "cơn mưa" lời khen vì quá xứng đôi từ ngoại hình đến khí chất

Ảnh: Kbizoom

Tiffany đảm nhận vai giáo viên tiếng Anh của Byun Yo Han trong phim. Nam diễn viên từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh phải thể hiện các đoạn thoại tiếng Anh phù hợp với bối cảnh lịch sử và Tiffany đã hướng dẫn anh một cách tỉ mỉ. Anh cho biết bản thân gần như hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của cô trong quá trình này. Những trải nghiệm chung đó đã giúp họ vượt qua rào cản, đồng thời tạo dựng sự gắn kết và tin cậy sâu sắc.

Ở chiều ngược lại, Byun Yo Han cũng có ảnh hưởng tích cực tới hành trình phát triển sự nghiệp diễn xuất của Tiffany. Nữ ca sĩ từng mô tả bạn trai là người có năng lượng đặc biệt trên phim trường, ví anh như "một chú kỳ lân". Cô thẳng thắn chia sẻ rằng mình học hỏi được rất nhiều từ niềm đam mê và nhiệt huyết mạnh mẽ từ anh. Sự tôn trọng trong công việc dần chuyển hóa thành tình cảm lãng mạn một cách tự nhiên.

Tiffany (SNSD) xác nhận hẹn hò, chuẩn bị tiến tới hôn nhân với bạn trai diễn viên - Ảnh 2.

Cả hai "bén duyên" sau lần hợp tác trong bộ phim Uncle Samsik

Ảnh: Disney+

Nếu cặp đôi tiến tới hôn nhân trong thời gian tới, Tiffany sẽ trở thành thành viên đầu tiên của "nhóm nhạc quốc dân" SNSD lập gia đình. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý đối với biểu tượng huyền thoại của Kpop, đồng thời thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ và truyền thông.

Tiffany (SNSD) xác nhận hẹn hò, chuẩn bị tiến tới hôn nhân với bạn trai diễn viên - Ảnh 3.

Tiffany nhiều khả năng sẽ trở thành thành viên SNSD đầu tiên kết hôn

Ảnh: Osen

Byun Yo Han sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí năm 2011 với phim ngắn Working on Saturday và dần khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm nổi bật như Misaeng: Incomplete Life, Mr. Sunshine và Hansan: Rising Dragon. Hiện anh đang chuẩn bị cho dự án phim mới Tazza 4.

Tiffany Young, sau khi debut cùng SNSD, đã có bước chuyển mình thành công trong vai trò nghệ sĩ solo và diễn viên. Kể từ khi hoạt động solo vào năm 2018, cô tham gia nhiều dự án đáng chú ý như Cậu út nhà tài phiệt và vở nhạc kịch Chicago, tiếp tục khẳng định vị thế ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất.

Tin liên quan

Tiffany (SNSD), Jason Derulo và loạt sao quốc tế xác nhận về Việt Nam biểu diễn

Tiffany (SNSD), Jason Derulo và loạt sao quốc tế xác nhận về Việt Nam biểu diễn

Các giọng ca quốc tế gồm Tiffany (SNSD), Jason Derulo, B.I sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 3 năm nay.

Tiffany (SNSD): Thần tượng ngày nay rất lười biếng

Khám phá thêm chủ đề

TIFFANY Hàn Quốc SNSD Kết hôn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận