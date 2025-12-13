Tiffany (SNSD) xác nhận hẹn hò, chuẩn bị kết hôn với bạn trai diễn viên

Ngày 13.12, theo Kbizoom, công ty quản lý Team Hope của Byun Yo Han chính thức xác nhận thông tin hẹn hò giữa nam diễn viên và Tiffany. Đại diện công ty cho biết hai nghệ sĩ đang duy trì mối quan hệ tình cảm với định hướng kết hôn. Dù chưa công bố thời điểm tổ chức hôn lễ, phía công ty chia sẻ rằng cặp đôi mong muốn sẽ là người đầu tiên thông báo tin vui tới người hâm mộ khi các kế hoạch được hoàn thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ công chúng.

Từ bạn diễn đến người yêu

Theo truyền thông Hàn Quốc, mối quan hệ giữa Byun Yo Han và Tiffany bắt đầu nảy nở trong quá trình hợp tác ở loạt phim của Disney+ mang tên Uncle Samsik. Trong thời gian làm việc chung, cả hai nhanh chóng xây dựng được sự đồng cảm và tôn trọng, hỗ trợ nhau cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Tiffany và Byun Yo Han đã chính thức xác nhận đang hẹn hò, nhanh chóng nhận "cơn mưa" lời khen vì quá xứng đôi từ ngoại hình đến khí chất Ảnh: Kbizoom

Tiffany đảm nhận vai giáo viên tiếng Anh của Byun Yo Han trong phim. Nam diễn viên từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh phải thể hiện các đoạn thoại tiếng Anh phù hợp với bối cảnh lịch sử và Tiffany đã hướng dẫn anh một cách tỉ mỉ. Anh cho biết bản thân gần như hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của cô trong quá trình này. Những trải nghiệm chung đó đã giúp họ vượt qua rào cản, đồng thời tạo dựng sự gắn kết và tin cậy sâu sắc.

Ở chiều ngược lại, Byun Yo Han cũng có ảnh hưởng tích cực tới hành trình phát triển sự nghiệp diễn xuất của Tiffany. Nữ ca sĩ từng mô tả bạn trai là người có năng lượng đặc biệt trên phim trường, ví anh như "một chú kỳ lân". Cô thẳng thắn chia sẻ rằng mình học hỏi được rất nhiều từ niềm đam mê và nhiệt huyết mạnh mẽ từ anh. Sự tôn trọng trong công việc dần chuyển hóa thành tình cảm lãng mạn một cách tự nhiên.

Cả hai "bén duyên" sau lần hợp tác trong bộ phim Uncle Samsik Ảnh: Disney+

Nếu cặp đôi tiến tới hôn nhân trong thời gian tới, Tiffany sẽ trở thành thành viên đầu tiên của "nhóm nhạc quốc dân" SNSD lập gia đình. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý đối với biểu tượng huyền thoại của Kpop, đồng thời thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ và truyền thông.

Tiffany nhiều khả năng sẽ trở thành thành viên SNSD đầu tiên kết hôn Ảnh: Osen

Byun Yo Han sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí năm 2011 với phim ngắn Working on Saturday và dần khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm nổi bật như Misaeng: Incomplete Life, Mr. Sunshine và Hansan: Rising Dragon. Hiện anh đang chuẩn bị cho dự án phim mới Tazza 4.

Tiffany Young, sau khi debut cùng SNSD, đã có bước chuyển mình thành công trong vai trò nghệ sĩ solo và diễn viên. Kể từ khi hoạt động solo vào năm 2018, cô tham gia nhiều dự án đáng chú ý như Cậu út nhà tài phiệt và vở nhạc kịch Chicago, tiếp tục khẳng định vị thế ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất.