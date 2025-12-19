TikTok Mỹ chính thức được bán cho nhóm nhà đầu tư Mỹ

Tổng giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew (Châu Thụ Tư) ngày 18.12 thông báo với các nhân viên của công ty rằng đã bán 80% cổ phần TikTok tại Mỹ cho 3 nhóm nhà đầu tư lớn của Mỹ và toàn cầu, theo Reuters.

Ảnh minh họa Tổng thống Donald Trump đứng trước logo TikTok ẢNH: REUTERS

Thỏa thuận là bước tiến lớn trong quá trình giải quyết tương lai của TikTok tại Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump từng ra lệnh cấm mạng xã hội này bất thành vào tháng 8.2020 nhưng sau đó đảo ngược quan điểm.

Quốc hội Mỹ hồi năm 2024 thông qua luật quy định ByteDance phải bán TikTok Mỹ, nếu không, mạng xã hội được 170 triệu người Mỹ sử dụng này sẽ bị cấm vì lý do an ninh quốc gia. Ông Trump sau khi nhậm chức hồi tháng 1 đã nhiều lần dời hạn chót lại để theo đuổi một thỏa thuận.

Một liên doanh tại Mỹ sẽ được thành lập theo thỏa thuận mới. Trong đó, 3 nhà đầu tư gồm Oracle, Silver Lake và MGX sẽ nắm giữ 50% cổ phần. Khoảng 30% cổ phần thuộc về một nhóm cổ đông hiện tại của ByteDance và khoảng 20% còn lại do ByteDance kiểm soát.

Oracle là tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, Silver Lake là công ty cổ phần đầu tư tư nhân trong khi MGX là công ty đầu tư được Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đứng sau.

Chính quyền ông Trump hồi tháng 9 thông báo đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc về việc chuyển nhượng cổ phần TikTok Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư gồm hầu hết là người Mỹ. Ông ký sắc lệnh nói rằng thỏa thuận này hợp lệ và hoãn thi hành lệnh cấm thêm 120 ngày.

Trong thông báo, ông Shou Zi Chew nói rằng sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi thỏa thuận hoàn tất nhưng các bên đang hướng đến việc chốt hạ trước ngày 22.1.2026.

TikTok và ByteDance đều đồng ý với các điều khoản thỏa thuận. Ông Chew còn cho biết thỏa thuận "sẽ cho phép hơn 170 triệu người Mỹ tiếp tục khám phá một thế giới của những khả năng bất tận như một phần của cộng đồng toàn cầu năng động".