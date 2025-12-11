TikToker, KOL... sẽ nộp thuế ra sao kể từ đầu năm mới 2026?

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được Quốc hội thông qua sáng qua (10.12) với nhiều quy định quan trọng liên quan đến cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Khi đó, các TikToker, YouTuber, người ảnh hưởng (KOL)... sẽ kê khai nộp thuế ra sao?

TikToker, YouTuber, KOL... có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm phải đóng thuế 7% trên doanh thu ẢNH: TNO

Theo quy định hiện nay, các cá nhân có có thu nhập từ các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, YouTube, KOL… được xác định là hoạt động liên quan về cung cấp dịch vụ, sáng tạo nội dung, quảng cáo và sẽ nộp thuế theo quy định. Cụ thể, những cá nhân này sẽ nộp thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu và thuế thu nhập cá nhân 2% trên doanh thu. Tổng cộng mức thuế phải nộp là 7% trên doanh thu tính thuế. Như vậy, kể từ đầu năm 2026, các TikToker, YouTuber, KOL nếu có doanh thu cả năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế. Nếu doanh thu cả năm trên 500 triệu đồng trở lên sẽ phải nộp hai loại thuế nêu trên.

Giả sử, các cá nhân này có doanh thu 1 tỉ đồng/năm thì số thuế sẽ phải nộp là 7% x 500 triệu đồng = 35 triệu đồng; nếu doanh thu lên 2 tỉ đồng/năm thì số thuế phải nộp là 7% x 1,5 tỉ đồng = 105 triệu đồng. Số thuế này thấp hơn cá nhân làm công ăn lương có thu nhập tương đương. Ví dụ, nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công là 100 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 tỉ đồng/năm. Nếu người này có 1 người phụ thuộc thì sẽ được trừ giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc là 21,7 triệu đồng; giảm trừ bảo hiểm bắt buộc 10,5% x lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở, tương ứng 46,8 triệu đồng), tương đương tối đa là 4,9 triệu đồng. Tổng cộng, cá nhân này được khấu trừ 26,6 triệu đồng nên thu nhập còn lại tính thuế là 73,4 triệu đồng/tháng, thuộc trường hợp đóng thuế bậc 4 với thuế suất 30% (thu nhập tính thuế trên 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng/tháng). Số thuế cá nhân này phải nộp là 22 triệu đồng/tháng, tương ứng 264 triệu đồng/năm. Nếu có 2 người phụ thuộc thì tổng số tiền được giảm trừ lên 32,8 triệu đồng và thu nhập tính thuế còn 67,2 triệu đồng. Khi đó, cá nhân này cũng phải đóng thuế suất 30% là 20,16 triệu đồng/tháng, tương đương gần 242 triệu đồng/năm...

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi quy định cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh được lựa chọn 1 trong 2 phương án tính thuế. Nếu các TikToker, YouTuber không nộp thuế 7% trên doanh thu tính thuế như trên thì đăng ký tính thuế theo lợi nhuận. Theo đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra (vượt mức 500 triệu đồng) trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế. trường hợp cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng thì tính thuế suất 15% trên lợi nhuận. Giả sử TikToker, YouTuber có doanh thu 2 tỉ đồng/năm, sau khi khấu trừ 500 triệu đồng không nộp thuế; chứng minh được chi phí hoạt động và lợi nhuận còn lại là 450 triệu đồng (tương ứng 30% trên doanh thu 1,5 tỉ đồng) thì số thuế phải nộp là 15% x 450 triệu đồng = 67,5 triệu đồng/năm. Số thuế này cũng thấp hơn người làm công ăn lương có thu nhập tương đương. Hơn nữa, thực tế với hoạt động của các TikToker, YouTuber, KOL... thì thu nhập từ các dịch vụ cung cấp nội dung, quảng cáo trên các nền tảng xã hội, nền tảng xuyên quốc gia thì thường chi phí sẽ rất thấp (khác với cá nhân bán hàng). Vì vậy, khả năng nhiều cá nhân sẽ chọn phương án nộp thuế 7% trên doanh thu.



