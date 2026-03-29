TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm Nha Trang bị xử phạt 5 triệu đồng

Bá Duy
29/03/2026 13:09 GMT+7

TikToker lái mô tô nước với tốc độ cao trên bãi tắm công cộng ở Nha Trang (Khánh Hòa) để quay clip đăng mạng xã hội đã bị Cảnh sát giao thông đường thủy Khánh Hòa xử phạt hành chính.

Ngày 29.3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã làm việc và lập biên bản xử phạt đối với ông N.H.V (33 tuổi, ở Đắk Lắk). Ông V. là chủ tài khoản TikTok có khoảng 1 triệu lượt theo dõi.

Trước đó, tối 27.3, tài khoản TikTok này đăng tải đoạn clip dài 54 giây ghi lại cảnh ông V. lái mô tô nước với tốc độ cao, chạy nhiều vòng trên bãi tắm biển công cộng ở Nha Trang, khu vực dành cho người dân và du khách tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước.

Clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, tạo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm Nha Trang bị xử phạt 5 triệu đồng- Ảnh 1.

Nam TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm biển Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại buổi làm việc với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, ông V. cho biết khoảng 23 giờ ngày 27.3, ông cùng một số người đưa mô tô nước xuống bãi tắm biển Nha Trang, đoạn đối diện khu vực sân bóng Thanh Niên, phường Nha Trang.

Ông V. trình bày không thấy biển cấm nên đã điều khiển phương tiện chạy 4 vòng trên mặt biển để kiểm tra máy rồi đưa lên bờ.

Tuy nhiên, ông V. thừa nhận không có chứng chỉ chuyên môn để điều khiển mô tô nước và phương tiện này cũng không có giấy chứng nhận đăng ký. Sau vụ việc, ông đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định pháp luật về giao thông đường thủy.

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã lập biên bản xử phạt ông V. về 2 hành vi: không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và người lái không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định, với tổng mức phạt 5 triệu đồng.

TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm Nha Trang bị xử phạt 5 triệu đồng- Ảnh 2.

Ông N.H.V làm việc với cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: N.H

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, các loại hình vui chơi, giải trí liên quan đến mô tô nước phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và đăng ký phương tiện. Người điều khiển phải có chứng chỉ chuyên môn, đồng thời tuyệt đối không được đưa mô tô nước vào khu vực dành riêng cho người tắm biển.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết mô tô nước không được phép hoạt động tại các bãi tắm biển công cộng ở Nha Trang. Theo ông Vân, mô tô nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ được sử dụng trong vùng biển của các khu du lịch, hòn đảo, với quy định an toàn nghiêm ngặt và phải cách xa các bãi tắm công cộng.

