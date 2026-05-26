TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' lãnh 3 năm tù vì miệt thị người dân miền Nam

Ngày 26.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Anh Điệp (TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") 3 năm tù; Đoàn Quốc Việt (TikToker "Dù Bầu Trời") 2 năm tù cùng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị cáo Lê Anh Điệp (TikToker "Tàng Keng Ông Trùm", bên trái) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù; Đoàn Quốc Việt (TikToker "Dù Bầu Trời") 2 năm tù ẢNH: T.X

Theo nội dung vụ án, qua công tác quản lý nhà nước về không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" (@keng6868) do Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng đã đăng tải nhiều video clip có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị, chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Anh Điệp khai nhận, thấy nhiều người trở nên nổi tiếng nhờ đăng video trên TikTok, Điệp nảy sinh ý định làm clip để thu hút sự chú ý.

Ngày 8.10.2025, Điệp sử dụng điện thoại quay hai video có nội dung thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền, xúc phạm người dân miền Nam; kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị, chia rẽ giữa các vùng miền, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngoài ra, các video còn công kích hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại các tỉnh phía bắc, gây tác động tiêu cực đến công tác cứu trợ.

Sau đó, Điệp đăng tải hai video lên TikTok, thu hút lượng lớn người xem. Nội dung các video gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng.

Giữa tháng 10.2025, sau khi xem các video của Điệp trên TikTok, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ. Tiếp đó, Việt cũng sử dụng điện thoại quay hai video với lời lẽ thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Quốc Việt khai nhận đã cố ý "ăn theo" tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" nhằm tăng tương tác, thu hút sự chú ý; từ đó sản xuất, phát tán nhiều video có nội dung phản cảm, vi phạm pháp luật.

Theo cáo buộc, hành vi của các bị cáo đã gây tác động tiêu cực đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an ninh mạng.

Ân hận và gửi lời xin lỗi đến người dân

Tại phiên tòa, bị cáo Điệp thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Về việc đăng tải video clip có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, bị cáo Điệp khai do cãi nhau với người yêu, uống rượu say nên đã đăng tải các video trên lên TikTok.

Tỏ ra ân hận, bị cáo Điệp nói: "Bị cáo đã biết lỗi nên ngay hôm sau đã xóa các video chửi người miền Nam".

Cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, bị cáo Đoàn Quốc Việt thừa nhận sai và ân hận trước việc làm của mình. Khai về mục đích làm video là do buồn bực chứ không vì mục đích gì.

Trước khi tòa tuyên án, được nói lời sau cùng, TikToker "Tàng Keng Ông Trùm" gửi lời xin lỗi tới toàn thể người dân miền Nam và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm tới quyền tới lợi ích của nhà nước; các bị cáo đều có nhân thân xấu nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Từ phân tích đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Đối với các cá nhân tương tác với các video của hai bị cáo, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý.