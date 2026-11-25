Chiều 25.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên; biệt danh "Thảo Baby", TikToker "Thị Nở") và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi, trú Hà Nội; người yêu của Thảo), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

TikToker "Thị Nở" tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Theo lời khai của Thảo, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm có thời điểm dao động từ 100 - 300 triệu đồng mỗi tháng.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên "Thị Nở", thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi.

Do cần tiền chi tiêu, tháng 8 vừa qua, Thảo và người yêu tìm cách lừa đảo tiền của người dùng mạng xã hội. Thảo và Đạo dùng tài khoản TikTok hơn 300.000 người theo dõi của Thảo để đăng hình ảnh, video có nội dung gợi dục, hở hang, nhằm thu hút người xem rồi dụ dỗ người xem sang các nền tảng khác như Zalo, Facebook.

Tại đây, 2 bị can chào mời dịch vụ gọi video trực tiếp có nội dung khiêu dâm với giá 500.000 đồng/lần hoặc bán 5 video nhạy cảm với giá 300.000 đồng, yêu cầu chuyển tiền trước.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thảo không thực hiện như cam kết mà lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của người chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định, trong khoảng 2 tháng, Thảo và Đạo đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại. Các bị hại đa phần tuổi đời còn rất trẻ nên e ngại, không dám ra trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận hành vi của mình và cho rằng sau khi làm việc với công an mới thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến các bạn trẻ.

