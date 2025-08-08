Tìm bị hại của cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm 'thay tướng đổi vận'

Ngày 8.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm (địa chỉ số 1 Nguyễn Du, P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở Thanh Hóa ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Vụ án đã được khởi tố, một số bị can cũng bị khởi tố (danh tính chưa được cung cấp) để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, sau khi được cấp phép cơ sở phun xăm thẩm mỹ, chủ cơ sở và các nghi phạm liên quan đã đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm đã giới thiệu với khách hàng rằng cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm có thực hiện việc đổi hình dáng, kích thước, màu sắc mày và môi; chấm nốt ruồi tài lộc; cải tướng tai, mũi, mắt; đệm mô má, thái dương... để hút tài lộc, công danh, sức khỏe, hạnh phúc gia đình... Bằng hình thức này, các nghi phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngoài cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm, các nghi phạm còn thành lập 6 cơ sở ở một số tỉnh, thành phố khác và hoạt động như trên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại của các cơ sở phun xăm này thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đại lộ Nguyễn Hoàng, P.Hạc Thành, Thanh Hóa; hoặc liên hệ với các điều tra viên Nguyễn Hữu Nam (điện thoại 0906.587.498), hoặc Phạm Đức Phúc (điện thoại 0906.585.069) để được giải quyết.

6 cơ sở phun xăm phong thủy nêu trên, gồm: cơ sở Cẩm Tú, số 66 Lê Duẩn, P.Phủ Lý, Ninh Bình; cơ sở Ngọc Châu, số 324 Lê Thái Tổ, P.Hoa Lư, Ninh Bình; cơ sở Kim Đan, số 65 Đỗ Mạnh Đạo, P.Thành Nam, Ninh Bình.

Cơ sở Minh An, lô 05-05A Vincom Shophouse, tổ 8, P.Trần Hưng Đạo, Hưng Yên; cơ sở Diệu An, số 112 Bắc Nam, P.Phan Đình Phùng, Thái Nguyên; cơ sở Vạn Gia An, số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Khê, Đà Nẵng.