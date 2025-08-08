Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tìm bị hại của cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm 'thay tướng đổi vận'

Minh Hải
Minh Hải
08/08/2025 17:33 GMT+7

Các nghi phạm trong vụ án đã thành lập cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở Thanh Hóa và 6 cơ sở ở các tỉnh khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng hình thức cải biến bộ phận cơ thể để thay đổi công danh, tài lộc…

Ngày 8.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm (địa chỉ số 1 Nguyễn Du, P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Khởi tố cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm chuyên thay tướng đổi vận - Ảnh 1.

Cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm ở Thanh Hóa

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Vụ án đã được khởi tố, một số bị can cũng bị khởi tố (danh tính chưa được cung cấp) để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, sau khi được cấp phép cơ sở phun xăm thẩm mỹ, chủ cơ sở và các nghi phạm liên quan đã đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm đã giới thiệu với khách hàng rằng cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm có thực hiện việc đổi hình dáng, kích thước, màu sắc mày và môi; chấm nốt ruồi tài lộc; cải tướng tai, mũi, mắt; đệm mô má, thái dương... để hút tài lộc, công danh, sức khỏe, hạnh phúc gia đình... Bằng hình thức này, các nghi phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngoài cơ sở phun xăm phong thủy Tuệ Nghiêm, các nghi phạm còn thành lập 6 cơ sở ở một số tỉnh, thành phố khác và hoạt động như trên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại của các cơ sở phun xăm này thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (đại lộ Nguyễn Hoàng, P.Hạc Thành, Thanh Hóa; hoặc liên hệ với các điều tra viên Nguyễn Hữu Nam (điện thoại 0906.587.498), hoặc Phạm Đức Phúc (điện thoại 0906.585.069) để được giải quyết.

6 cơ sở phun xăm phong thủy nêu trên, gồm: cơ sở Cẩm Tú, số 66 Lê Duẩn, P.Phủ Lý, Ninh Bình; cơ sở Ngọc Châu, số 324 Lê Thái Tổ, P.Hoa Lư, Ninh Bình; cơ sở Kim Đan, số 65 Đỗ Mạnh Đạo, P.Thành Nam, Ninh Bình.

Cơ sở Minh An, lô 05-05A Vincom Shophouse, tổ 8, P.Trần Hưng Đạo, Hưng Yên; cơ sở Diệu An, số 112 Bắc Nam, P.Phan Đình Phùng, Thái Nguyên; cơ sở Vạn Gia An, số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Khê, Đà Nẵng.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Đà Nẵng: Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Giả danh công an, Nguyễn Thành Phúc lừa nạn nhân chuyển 180 triệu đồng với chiêu 'giải quyết tranh chấp'. Khi đòi thêm 500 triệu đồng, Phúc bị nạn nhân phát giác và trình báo công an.

Khám phá thêm chủ đề

Phong thủy tỉnh Thanh Hóa lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận