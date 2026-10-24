Tìm chủ nhân của loạt chó thả rông bị bắt ở TP.HCM

Ngày 24.10, lực lượng chức năng tại một số địa phương ở TP.HCM triển khai bắt giữ chó thả rông, đồng thời đăng thông báo tìm chủ nhân của những vật nuôi bị bắt giữ.

Tại phường Phú Lợi, Tổ chỉ đạo, bắt và xử lý động vật thả rông đã bắt giữ 5 con chó tại các khu phố Phú Văn, Phú Hòa, Bình Điềm và Hòa Thạnh. Cơ quan chức năng đang thông báo tìm chủ sở hữu đến nhận lại.

Theo thông tin nhận dạng, 5 con chó đều là chó đực. Trong đó, có con lông đen, chân vàng, tai cụp; con lông vàng, tai cụp; con lông vàng trắng, dáng thấp, tai cụp và hai con lông đen, dáng thấp, tai cụp.

Chủ sở hữu có thể liên hệ Phòng Hạ tầng phường Phú Lợi (tại đường số 438, đường Phú Lợi, khu phố Phú Hòa, phường Phú Lợi, TP.HCM) để nhận lại vật nuôi. Thời hạn đến nhận trước 16 giờ ngày 26.10.

5 con chó thả rông bị bắt được phường Phú Lợi thông báo tìm lại chủ nhân ẢNH: PHƯỜNG PHÚ LỢI

Khi đến làm thủ tục, chủ nuôi cần mang theo căn cước công dân, sổ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại và các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu vật nuôi (nếu có). Sau thời hạn thông báo, nếu không có chủ sở hữu đến nhận, những con chó này sẽ được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ chó tại xã Củ Chi, TP.HCM để chăm sóc.

Cũng trong sáng 24.10, phường Dĩ An tổ chức ra quân bắt chó thả rông trên địa bàn. Hoạt động nhằm tăng cường quản lý vật nuôi tại khu dân cư, góp phần bảo đảm an toàn cho người đi đường, hạn chế nguy cơ chó cắn người và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Việc ra quân bắt chó thả rông nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ nuôi trong việc quản lý vật nuôi, không để chó tự do chạy ra đường, nơi công cộng mà không có người kiểm soát. Khi đưa chó ra ngoài, chủ nuôi cần có biện pháp bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân chia sẻ thông tin để các chủ nuôi sớm biết, liên hệ nhận lại vật nuôi.



