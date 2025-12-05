Tìm 'điểm nghẽn' để giải phóng sức mạnh dữ liệu

Từ một nhân viên IT hỗ trợ nội bộ, chị trở thành một trong những người dẫn dắt chuyển đổi số tại Công ty cổ phần cấp nước Trung An với các sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế lên đến hàng tỉ đồng mỗi năm.

Xuất phát điểm thầm lặng

Trong hình dung của nhiều người, ngành cấp nước là lĩnh vực kỹ thuật đặc thù, khô cứng và công nghệ thông tin (IT) lại càng là "lãnh địa" của nam giới. Thế nhưng, câu chuyện của chị Dương Thị Ngọc Hân (Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty cổ phần cấp nước Trung An, đơn vị trực thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - Sawaco) đã chứng minh điều ngược lại.

Chị Dương Thị Ngọc Hân là người đứng sau nhiều sáng kiến chuyển đổi số ẢNH: NVCC

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị không chỉ là "bóng hồng" hiếm hoi cầm trịch mảng công nghệ tại đơn vị mà còn đứng sau hàng loạt sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng mỗi năm.

Kể về cơ duyên đến với ngành, chị Hân nhớ lại năm 2014, khi mới bước vào Công ty cổ phần cấp nước Trung An, xuất phát điểm của chị là dân công nghệ thông tin nhưng thiên về thiết kế website. Thời gian đầu, chị được phân công vào tổ lập trình của Phòng Kỹ thuật công nghệ, chủ yếu làm công tác hỗ trợ các vấn đề công nghệ thông tin nội bộ của công ty.

"Nhận thấy nhu cầu thực tế của đơn vị cần những ứng dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, công ty đã tạo điều kiện mở lớp bồi dưỡng lập trình cho nhân viên. Tôi xin tham gia và ngã rẽ bắt đầu từ đó", chị Hân chia sẻ.

Từ vị trí hỗ trợ kỹ thuật, chị Hân cùng các cộng sự trong tổ bắt đầu mày mò, học hỏi để tự tay viết nên những phần mềm cho công ty. Ngành lập trình vốn đòi hỏi tư duy logic cao độ và sự kiên nhẫn, thường được mặc định dành cho nam giới. Tuy nhiên, với chị Hân, sự tỉ mỉ của phụ nữ lại trở thành lợi thế.

Hiện tại, với cương vị Trưởng phòng Công nghệ thông tin, chị Hân đang quản lý một nhóm gồm 7 thành viên, trong đó có 6 lập trình viên. Nhóm của chị, như chị mô tả, là những người trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Chính sự năng nổ ấy đã trở thành động lực để chị dìu dắt cả nhóm vượt qua những áp lực của công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Sawaco.

Những sáng kiến "tỉ đồng"

Nếu chỉ nghe chị kể chuyện nghề một cách khiêm tốn, ít ai biết rằng những phần mềm do "team chị Hân" phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Chị Dương Thị Ngọc Hân là người đứng sau nhiều sáng kiến chuyển đổi số ẢNH: NVCC

Điển hình là giải pháp "Ứng dụng tin nhắn Notification miễn phí qua App MyTawaco". Trước đây, để thông báo hóa đơn, cảm ơn khách hàng hay báo sự cố, công ty phải tốn một khoản chi phí khổng lồ cho tin nhắn SMS truyền thống. Nhận thấy xu hướng sử dụng smartphone ngày càng phổ biến, chị Hân đã đề xuất chuyển dịch sang thông báo qua ứng dụng.

Kết quả của sự chuyển dịch này là những con số biết nói: trung bình mỗi tháng, công ty tiết kiệm được khoảng 445.352 tin nhắn SMS, trong đó gồm hơn 125.000 tin nhắn hóa đơn, hơn 317.000 tin nhắn thông báo sự cố mạng lưới… Tổng chi phí tiết kiệm được từ sáng kiến này lên tới hơn 1,33 tỉ đồng mỗi năm. Một con số ấn tượng trong bối cảnh các doanh nghiệp đều đang nỗ lực thắt chặt chi tiêu và tối ưu hóa vận hành.

Chưa dừng lại ở đó, chị Hân còn là "kiến trúc sư" cho giải pháp "tạo mã QR tra cứu thông tin và thanh toán tiền nước trực tuyến". Sáng kiến này đã thay đổi hoàn toàn phương thức thu tiền truyền thống. Thay vì nhân viên phải đến tận nhà thu tiền, giờ đây khách hàng được tạo thói quen tự giác thanh toán trực tuyến. Điều này giúp giảm áp lực nhân sự, giảm lượng hóa đơn tồn đọng và đẩy mạnh tỷ lệ thực thu. Ước tính, giải pháp này giúp tiết kiệm khoảng 672 triệu đồng mỗi năm nhờ tiết giảm nhân sự thu tiền trực tiếp.

Ở khía cạnh kỹ thuật, sáng kiến "phần mềm xử lý sự cố trực tuyến" tích hợp GIS (hệ thống thông tin địa lý) của chị Hân cũng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trước kia, khi có tin báo bể ống nước, công ty phải cử 3 - 4 công nhân đến hiện trường mới biết là ống lớn hay nhỏ để xử lý. Nay, nhờ phần mềm, chỉ cần một công nhân tiếp cận, chụp hình gửi về, văn phòng Đội Thi công có thể nhận định ngay tình huống để điều phối nhân lực và vật tư chính xác. Chỉ riêng năm 2021, sáng kiến này đã làm lợi hơn 724 triệu đồng.

Bên cạnh các giải pháp mang tính vĩ mô, những ứng dụng nhỏ nhưng thiết thực như "Tra cứu thông tin thay đồng hồ nước", "Chatbot AI chăm sóc khách hàng" hay "Khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến" cũng đều mang dấu ấn của chị Hân. Những công cụ này giúp giảm tải áp lực cho quầy giao dịch và tổng đài viên, khi mà số lượng khách hàng tăng trưởng hằng năm nhưng công ty không cần tuyển thêm nhân sự mới.

Với những đóng góp không mệt mỏi đó, chị Dương Thị Ngọc Hân đã có 5 năm liền (2020 - 2024) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận nhiều bằng khen của UBND TP.HCM. Đặc biệt, chị là một trong những gương mặt tiêu biểu được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 24 năm 2024 - giải thưởng cao quý dành cho những kỹ sư, công nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật xuất sắc.