Tìm hoạt động hè miễn phí ở TP.HCM: Có lớp phổ cập bơi 10 buổi cho trẻ

Dù trong kỳ nghỉ hè nhưng sân Trường tiểu học Lê Hoàn ở địa chỉ 796/8 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ) lại rộn ràng tiếng trẻ em. Từ ngày 24.6, lớp phổ cập bơi lội do nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường chính thức khai giảng.

Hoạt động hè miễn phí này hiện hiện thu hút khoảng 30 bạn nhỏ từ 5 - 14 tuổi tham gia học vào chiều thứ 4 và thứ 6 hằng tuần, từ 17 giờ đến 18 giờ 30.

Trẻ háo hức khởi động trên cạn Ảnh: Phan Diệp

Giáo viên Lê Trung hướng dẫn các bé kỹ thuật đạp chân bơi ếch trên cạn Ảnh: Phan Diệp

Hoạt động hè miễn phí giúp giảm thiểu tình trạng đuối nước

Anh Lê Trung, giáo viên thể dục trường tiểu học Lê Hoàn là người phụ trách lớp học bơi miễn phí này chia sẻ: "Lớp dự kiến kéo dài trong khoảng 10 buổi, ưu tiên các bé trong gia đình khó khăn, nhà đông con... chưa có điều kiện học bơi bên ngoài".

Theo giáo viên Lê Trung, bơi lội là một kỹ năng rất quan trọng với tất cả mọi người. Việc phổ cập bơi lội cho trẻ sớm không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, tạo hoạt động vui chơi trong mùa hè mà còn giúp giảm thiểu tình trạng đuối nước.

Học viên nhí thực hành trên cạn Ảnh: Phan Diệp

Ở lớp phổ cập bơi này, anh Trung sẽ hướng dẫn các bé kỹ thuật bơi ếch cơ bản. Đến với lớp học, phụ huynh chỉ cần trang bị cho các bé đồ bơi, kính bơi. Các cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học như hồ bơi lắp ghép, phao bơi các loại... được nhà trường chuẩn bị sẵn. Các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên ở phường sẽ hỗ trợ lớp trong suốt quá trình buổi học diễn ra.

Buổi học đầu tiên hôm 24.6, anh Trung tập trung các bé ở sân trường. Sau khi khởi động, các bé được chia sẻ các nguyên tắc về hít thở, lấy hơi, các nhịp cơ bản và quan trọng "co, bẻ, đạp, khép" của kỹ thuật đạp chân bơi ếch.



Các bé tập luyện ở hồ bơi Ảnh: Phan Diệp

Trong khi các bé háo hức thực hành động tác trên cạn, rồi di chuyển vào hồ bơi để tập với nước, phụ huynh đứng bên ngoài cũng vui mừng, xúc động quan sát con.

Buổi học kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, tùy thể trạng từng bé, trong quá trình học, nếu các bé có dấu hiệu lạnh, mệt, giáo viên sẽ cho nghỉ sớm hơn.



Giảm chi phí cho phụ huynh

Chị Trần Thị Nhật Nguyệt (phường An Hội Đông) chia sẻ: "Tôi có 4 đứa con, chỉ duy nhất bé lớn 11 tuổi có học bơi ở trường. Tôi tham khảo các lớp học bơi bên ngoài ít nhất cũng khoảng 2 triệu/khoá. Nhà đông con nên các chi tiêu khá dè dặt. Nhờ có lớp bơi miễn phí nên tôi cho các bé đến học trong mùa hè này".

Lần lượt các bé được thầy hướng dẫn tập bơi ở buổi học đầu tiên Ảnh: Phan Diệp

Chị Nguyễn Hương (phường An Hội Đông) có con trai 9 tuổi chưa biết bơi. Dù gia đình cũng muốn cho bé học nhưng chưa có điều kiện. Năm nay, biết đến lớp bơi miễn phí này nên chị đã đăng ký ngay cho con.

"Không khí lớp học rất vui. Tôi đứng ngoài quan sát thấy thầy giáo dạy rất dễ hiểu. Hy vọng sau hoạt động hè này con nhà tôi sẽ biết bơi. Tôi cũng đỡ lo hơn khi cho con tham gia các hoạt động ngoại khoá, đến các khu vui chơi có hồ nước", chị Hương nói.

Hiện tại, lớp vẫn đang tuyển sinh. Khóa học dự kiến kéo dài 10 buổi nhưng cũng có thể kéo dài thêm 1 - 2 buổi để giúp những em vào sau vẫn có thể "tốt nghiệp bơi ếch cơ bản".

"Lớp vẫn luôn chào đón các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn đến học bơi. Mấy ngày qua, khi đi trên đường, thấy có em nào đi bán vé số tôi cũng dừng lại hỏi và giới thiệu, kêu gọi bạn ấy đến với lớp học", anh Trung cho biết.





