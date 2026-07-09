Tìm kiếm những thương hiệu Việt có khả năng vươn tầm quốc tế

Ngày 8.7, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động Chương trình bình chọn và trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026, khởi động hành trình tìm kiếm những doanh nghiệp, thương hiệu Việt Nam tiêu biểu trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhiều doanh nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là hoạt động tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003.

Các doanh nhân được trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024 ẢNH: BTC

Sau 23 năm triển khai với 14 lần tổ chức, Sao Vàng đất Việt đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình đã thu hút hơn 6.500 lượt doanh nghiệp tham gia bình chọn, với 2.527 lượt thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu được vinh danh.

Anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết qua hơn 2 thập kỷ triển khai, Sao Vàng đất Việt đã trở thành giải thưởng uy tín, đồng hành trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp sau khi đoạt giải đã có bước phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng, đối tác và nhà đầu tư, trở thành những thương hiệu dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Trong số đó, có nhiều thương hiệu lớn như Vingroup, FPT, THACO, VietinBank, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, Hòa Phát, Trung Nguyên, Hoa Sen, Eurowindow, Traphaco, BIDV, Sacombank… cùng nhiều doanh nghiệp tiêu biểu khác.

Vinh danh TOP 200 thương hiệu tiêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế

Theo ban tổ chức, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 sẽ xét trao cho TOP200 thương hiệu tiêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tùy kết quả bình chọn, các thương hiệu xuất sắc sẽ được công nhận danh hiệu TOP10, TOP100 và TOP200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Thông tin về giải thưởng năm 2026 ẢNH: BTC

Chương trình triển khai từ tháng 7 đến tháng 12.2026 với các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đến hết ngày 15.9.2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12.2026.

Theo ban tổ chức, hệ thống tiêu chí bình chọn năm nay tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiệm cận chuẩn mực cạnh tranh quốc tế.

Ngoài các tiêu chí về kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, quản trị và phát triển thương hiệu, ban tổ chức bổ sung đánh giá về chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản sở hữu trí tuệ và hiệu quả đầu tư khoa học, công nghệ.

Các doanh nghiệp được vinh danh sẽ tham gia hệ sinh thái Sao Vàng đất Việt, có cơ hội kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm quản trị thông qua các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.