Tìm lại điện thoại, ví tiền cho du khách nước ngoài, Việt kiều

Trước đó, vào 14 giờ ngày 28.3, Công an P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng nhận được tin trình báo của 2 công dân người nước ngoài là bà Maia Whalley và ông Dean Daniel (cùng quốc tịch Anh) về việc bị thất lạc 1 điện thoại iPhone 11.



Theo hai du khách này, trước đó họ đã đặt xe GrabCar đi chặng Hội An - TP.Đà Nẵng, nên nhiều khả năng để quên điện thoại trên xe.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xuất được chiếc xe và tài xế chạy Grab, qua đó tìm thấy điện thoại còn để quên trong xe và đã tiến hành trao trả chiếc điện thoại bị thất lạc cho 2 du khách người nước ngoài.

2 du khách người Anh nhận lại điện thoại NGUYỄN TÚ

Cùng ngày 30.3, ông David Lee - Lê Viết Đức (Việt kiều, quốc tịch Mỹ) đã có thư cảm ơn Công an xã Hòa Phước (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về việc trả lại cho ông chiếc ví.

Trước đó, ngày 29.3, ông Đức về thăm con gái tại thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước thì đánh rơi chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Ông Lê Viết Đức nhận lại ví tiền NGUYỄN TÚ

Lúc 11 giờ ngày 29.3, đại úy Huỳnh Đức Phương, cán bộ Công an xã Hòa Phước trên đường xuống địa bàn đã nhặt được chiếc ví. Đại úy Huỳnh Đức Phương đã báo cáo Công an xã và qua kiểm tra thông tin trên giấy tờ, lực lượng công an đã liên hệ được ông Lê Viết Đức để bàn giao tài sản.

Nhận lại ví tiền và giấy tờ bị mất, ông Lê Viết Đức rất cảm kích, đồng thời viết thư bày tỏ cảm ơn chân thành đến đại úy Huỳnh Đức Phương và Công an xã Hòa Phước, đã kịp thời trả lại giấy tờ để ông làm thủ tục rời Đà Nẵng, xuất cảnh sang Mỹ.