Tìm thấy 1 thi thể trong vụ 2 ngư dân nghi rơi xuống biển ở Phú Quốc

Ngày 4.8, tin từ Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đơn vị vừa phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cùng các tàu cá của ngư dân tìm được 1 trong 2 thi thể ngư dân nghi rơi xuống biển ở Phú Quốc.

Theo đó, lúc 8 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 thi thể tại khu vực cách tây nam Mũi Đất Đỏ (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 3,7 hải lý.

Các lực lượng phối hợp đưa thi thể nạn nhân vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng ẢNH: VÙNG 5 HẢI QUÂN CUNG CẤP

Thi thể này nghi là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng tàu cá AG-62009 TS. Sau khi phát hiện, các lực lượng đã phối hợp đưa thi thể vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hiện Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới và ngư dân khẩn trương tìm kiếm ngư dân còn lại.

Trước đó, khoảng 16 giờ 55 phút ngày 3.8, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo của Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới về việc tàu cá AG-62009 TS đang chạy quay vòng tại khu vực cách tây nam Mũi Đất Đỏ khoảng 2,7 hải lý nhưng không có người điều khiển. Theo thông tin ban đầu, khi rời bến, trên tàu có 2 người nên nghi ngờ cả 2 đã rơi xuống biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vùng 5 Hải quân đã điều động xuồng 2203 cơ động đến hiện trường, đồng thời điều động tàu 637 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhanh chóng tiếp cận khu vực tìm kiếm.

Đến 17 giờ 45 phút ngày 3.8, lực lượng Vùng 5 Hải quân phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới tiếp cận tàu cá AG-62009 TS. Trên tàu lúc này có 3 ngư dân của các phương tiện đang đánh bắt hải sản gần đó đã lên tàu trước khi lực lượng chức năng đến.

Theo những ngư dân này, khoảng 17 giờ ngày 3.8, trong quá trình đánh bắt hải sản, họ phát hiện tàu cá AG-62009 TS chạy quay vòng nhưng không có người điều khiển nên tiếp cận. Nghi ngờ 2 ngư dân trên tàu bị lưới đánh cá cuốn xuống biển nên họ lên tàu kiểm tra và trình báo lực lượng chức năng.