Phát hiện thi thể người nước ngoài trôi dạt gần bờ biển Đà Nẵng

Ngày 30.7, lãnh đạo Công an xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) cho biết người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trôi dạt trên vùng biển địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân đang tắm biển tại khu vực thôn 6, xã Thăng An thì phát hiện một thi thể nam giới trôi gần bờ.

Thi thể một người nước ngoài được phát hiện trôi vào bờ biển Đà Nẵng ẢNH: ĐỘI SOS QUẢNG NAM

Người dân sau đó đưa thi thể lên bãi biển và trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Thăng An đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xử lý vụ việc.

Các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng, gồm Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, đã có mặt để khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong.

Qua quan sát ban đầu, thi thể là nam giới, trên người vẫn mặc quần áo, trong đó có áo ba lỗ màu đen. Người này có nhiều râu. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính cũng như quốc tịch của nạn nhân.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, Đội SOS Quảng Nam đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân đến nhà xác Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Nguyên nhân tử vong và lai lịch nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.