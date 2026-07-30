Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện thi thể người nước ngoài trôi dạt gần bờ biển Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Người dân đang tắm biển ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt gần bờ.

Ngày 30.7, lãnh đạo Công an xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) cho biết người dân vừa phát hiện một thi thể nam giới nghi là người nước ngoài trôi dạt trên vùng biển địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân đang tắm biển tại khu vực thôn 6, xã Thăng An thì phát hiện một thi thể nam giới trôi gần bờ.

Phát hiện thi thể người nước ngoài trôi dạt gần bờ biển Đà Nẵng- Ảnh 1.

Thi thể một người nước ngoài được phát hiện trôi vào bờ biển Đà Nẵng

ẢNH: ĐỘI SOS QUẢNG NAM

Người dân sau đó đưa thi thể lên bãi biển và trình báo cơ quan chức năng. Công an xã Thăng An đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xử lý vụ việc.

Các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng, gồm Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, đã có mặt để khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong.

Qua quan sát ban đầu, thi thể là nam giới, trên người vẫn mặc quần áo, trong đó có áo ba lỗ màu đen. Người này có nhiều râu. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính cũng như quốc tịch của nạn nhân.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, Đội SOS Quảng Nam đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân đến nhà xác Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Nguyên nhân tử vong và lai lịch nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Điều tra vụ phát hiện thi thể ở bờ kè biển Nha Trang

Điều tra vụ phát hiện thi thể ở bờ kè biển Nha Trang

Công an đang điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông tại bờ kè biển Ba Làng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa).

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích sau trận lũ quét ở Lai Châu

Lũ quét ở Lai Châu: Phát hiện 3 thi thể ở Mường Than

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Thi thể người nước ngoài tử vong xã Thăng An thi thể người nước ngoài

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận